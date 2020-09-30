秋招将至，应届海归怎么选？

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自新冠肺炎疫情暴发以来，世界各国经济均受到了不同程度的冲击。当前，逆全球化暗流涌动，海外求学归来的毕业生们在就业问题上面临着更多挑战。然而，随着社会发展与产业升级，也有更多拥有广阔前景的职业方向在等待着毕业生开拓。对于今年应届毕业的留学生来说，做到这两点很重要：一是拓宽眼界；二是转变思路。

名校海归扎根基层

今年8月，杭州余杭区的一则招聘录用新闻引发了公众热议：在这份将近50人的录用名单里，不少人是清华、北大等国内名校以及海外知名院校的硕士或博士，其中8人将就职于基层街道办事处，这些高学历人才会在基层工作中拿出怎样的表现，是大家的关注重点。

事实上，余杭区自2018年起就开始了“海外招聘”。今年，余杭区面向应届毕业的海归推出了20个对口岗位，目前已经基本招满。余杭区在提高门槛的同时，也给海外人才提供了足够优厚的待遇：博研参照事业副处级薪酬水平，硕研参照事业正科级薪资标准。同时，就职单位还为应聘者提供人才公寓，可免费居住3年。

余杭区拥有阿里巴巴等行业巨头企业，依托杭州强劲的经济增长势头及“长三角”整体资源优势，对人才的吸引力不容小觑。与此同时，疫情之下杭州推出的“战疫引才、杭向未来”等举措，包括向应届毕业生一次性发放生活补助、给予租房补贴、提高人才购房补贴等优惠措施，都显示出了这座城市极大的引才诚意。

需要注意的是，余杭区明确表示“海外招聘”录用标准为“世界百强高校硕研以上毕业生”。对于无法满足此项硬指标的应届海归来说，不妨关注其它类似国企或事业单位的招聘信息。

一线城市海归人才分流

与去年同期招聘相比，今年海归应届毕业生在城市选择方面分散程度明显提高，不少留学生选择来到长沙、无锡等城市，寻找更适合自己的发展机会。

事实上，今年许多发展势头强劲的城市，都纷纷推出具有更大吸引力的政策定向招揽海归人才。对于渴望在某地获得长期、稳定发展机会的应届海归来说，由于可以在一定程度上避开一线城市求职市场的激烈竞争，长三角、珠三角地区的“新贵”城市因此而赢得不少海归青睐。

以长三角中心城市之一的无锡为例，在往年的引才政策之上，今年继续“提档升级”：对于符合条件的海外优秀毕业生，给予最高30万元的一次性购房补贴以及3万元的一次性生活补贴，还有每月最高1500元的租房补贴。同时，在无锡购房补贴申请资格年限从毕业两年内调整为毕业5年内，受理对象所属单位涵盖企业、科研院所、民办非企业单位等。此外，无锡还打造“太湖杯”国际精英创业挑战赛，将面向全球征集1500个以上创业人才项目，获奖项目在分享30万元奖金的基础上，落户优享人才、享受金融优惠政策。

相较于一线城市较高的落户门槛而言，这些城市的落户条件比较宽松，对不少海归来说不失为一种现实的选择。可以预见的是，以武汉、成都、西安等为代表的“新一线城市”，以及长三角、珠三角地区的“新贵”城市，在未来会继续发挥区域优势，从一线城市分流更多优质海归人才。

新兴就业岗位受青睐

金融、经济、市场营销及计算机科学等专业，长期以来都是留学生回国就业的热门领域，如今，互联网产业的蓬勃发展催生了许多新职业、新领域，自媒体领域就是其中之一，已有越来越多的海归尝试涉足这一体量大、人才需求量大的产业。

知乎博主王瑞恩曾在美国担任过地方检察官，回国后他选择转型成为一名自媒体博主，结合时事热点新闻，为网友解读美国的司法体系及相关知识。在王瑞恩看来，以视频为载体与网友分享自己的熟悉领域，拥有了粉丝和关注度只是收获之一，在此过程中结识同道中人，让分享知识这件事变得更有乐趣才是更大的收获。“我将来如果从事其他工作，也会把上传视频作为业余爱好，希望自己可以一直做下去。”虽是自媒体行业新人，但凭借独特创意与丰富的知识储备积累，王瑞恩如今已初步积累了一定名气，为今后进一步转型做全职互联网博主提供了可能。

王瑞恩的经历，是年轻人在新兴的互联网产业之中择业的缩影。事实上，国内不少新媒体公司的广告业务近年来保持着较为强劲的增长势头，庞大的市场规模催生了就业岗位，而借助于互联网平台效应，相对扁平化的管理方式、优渥的薪资回报、更为广阔的个人发展空间，无疑让海归拥有了更多选择。

纵观今年的海归求职市场，新冠肺炎疫情所带来的持续影响的确给留学生今年的就业形势增加了不确定因素。然而“危中有机”，机遇与挑战并存之间。海归要学会放宽视野、增加选择范围，在步入职场初期尽快积累工作经验，尽量将职业与兴趣相结合，突出自身优势，为求职增加成功筹码。

延伸阅读

近日，留学生海归求职网站UniCareer发布《2020海归就业力调查报告》，其中显示，过半海归认为疫情对求职造成了影响，近四成海归就业后第一份工作的实际年薪不足10万元人民币，与海归薪资水平期望值存在差距。

调查显示，超六成企业认为疫情对海归求职者的岗位申请带来影响，海归回国时间的不确定性在一定程度上加大了Offer发放难度。过去，海外落地巡讲一直是企业选拔留学人才的重要方式，但面对疫情，多数企业只能相应做出调整。约有58%的企业将线下面试转到线上，也有18%的企业缩减了招聘流程，减少面试频次。另外，约有74%的受访企业表示愿意参加线上招聘会，这样的形式不受地域限制，更灵活，辐射范围更广，有效避开了疫情影响，这一方式或将会成为未来主流的招聘途径。

对于海归来说，若想在激烈的求职竞争中保持优势，提升软实力与硬技能是关键。在AI面试、线上面试等新形式进一步得到应用的背景下，海归必须提前进行求职规划，快速适应，积极备战，调整心态，提升实力，这样才能好好利用应届毕业生的身份优势，实现最优求职目的。

(责编：孙竞、何淼)