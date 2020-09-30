孩子教育不能拿“付钱”当“付出”

一段时间以来，孩子因与家长沟通不畅而自杀自残的消息时常见诸报端，引起社会对少年儿童心理健康的重视，也为家长反思自身教育方式敲响了警钟。事实上，一些家长对孩子物质上舍得投入，自认为对孩子“付出”很多，却恰恰忽略了对孩子的教育。

尽可能为孩子提供优厚的物质条件，是一些家庭特别是城市家庭在子女教育上的普遍做法。一些家长忙于工作，无暇陪伴孩子，为了弥补心中的愧疚，便在物质上加倍地补偿孩子，希望通过物质奖励补偿对孩子教育的亏欠，其效果却适得其反。一些孩子的学业表现与家长心理上有距离，有的甚至酿成悲剧。不久前，武汉市某中学一学生因玩扑克被请家长，在挨了母亲几记耳光之后，从楼上跳下，结束了自己14岁的生命。类似的案例既暴露出孩子心理上的脆弱，也暴露出一些家长的共同困惑。

单纯物质上的保障，并不能代替家庭成员的有效沟通，更不是真正有效的家庭教育。这也是一些家长认为自己明明很爱孩子，但孩子却不领情的原因所在。对待少年儿童的教育，家长不能简单地把“付钱”当成“付出”，纵然家长为了孩子的教育，动辄可以将几百万、上千万元资金投向学区房，可以将几十万元资金投向兴趣班，也无法弥补亲子关系上“没有时间”、重说教而少沟通、重批评教育而少平等交流所带来的“心理裂痕”。

少年儿童的成长有其自身规律，一个人从出生到融入社会，如何建立对事物的认知、对价值的判断，是一个不断与外界信息交流反馈的长期过程，作为孩子的“第一任教师”，家长的教育引导不可缺席。应该说，在物质生活已经相当丰富的今天，孩子们的物质生活条件远比父辈优厚，可是由于信息爆炸、观念多元、竞争激烈，今天的孩子所面临的社会压力一点也不亚于父辈。来自家长物质上的付出效果呈现边际递减效应，心理上的正向引导却面临短缺。

相比于“物质抚养”，对孩子的“心理关怀”对家长的要求更高。现实生活当中，很多家长不去摸索孩子的心理成熟规律，不去寻找科学的教育方法，不愿意在这方面花费精力，一些人甚至还奉行“棍棒底下出孝子”的陈旧观念，依着“我们当年就这样”的思维惯性，以为物质上满足了孩子，就可以对孩子指手画脚，这自然不能了解孩子真正的心理需要。

实现良好的“心理抚养”，基础前提是构建良好的亲子关系。归根结底就是六个字：第一是“尊重”，一些家长感慨孩子早早地出现叛逆，却不知作为有意识的生命个体，少年儿童也需要在家庭生活和社会交往中维护自身尊严；第二是“信任”，有效建立与家庭成员、老师、伙伴的信任，对孩子养成稳定的心理具有重要意义；第三是“沟通”，教育绝不是单向的灌输，而是双向的平等对话、良好沟通，是潜移默化的言传身教。培养孩子健康的体魄、健全的人格，是衡量家长教育成功与否的根本所在。（作者：济兼，系媒体评论员）

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