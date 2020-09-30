人民网>>教育

第七个烈士纪念日 中国农业大学举办革命英烈展

2020年09月30日19:19  来源：人民网-教育频道
 

观展后，学生纷纷在留言册上留言（中国农业大学供图）

人民网北京9月30日电 今天是全国第七个烈士纪念日，为缅怀革命先烈，传承红色基因，“热血铸国魂——中国农业大学革命英烈展”正式开幕。据悉，本次展览展出了在新民主主义革命时期，为争取民族独立解放和共产主义事业献出宝贵生命的15位农大英烈，回顾他们的英雄事迹和战斗历程。

“本次展览是广大师生了解学习农大英烈光辉事迹的窗口，也是传承红色基因、讲好农大故事的平台。”中国农业大学党委副书记宁秋娅在开幕式上表示，希望学校师生充分利用好鲜活的思政课教材，以革命先烈为榜样，继承崇高理想，传承红色基因，弘扬英雄精神，以立德树人为根本，以强农兴农为己任，在建设中国特色、农业特色世界一流大学的征程上书写浓墨重彩的新华章。

中国农业大学档案与校史馆馆长桂银生详细介绍了“革命英烈展”的启动背景、展览内容及筹备过程等情况。他指出，2019年，学校在整理发掘馆藏档案和校史资料的基础上，专门组织人员赴烈士故地寻访，增补图片史料，以期再现农大先烈的革命事迹和战斗历程，弘扬学校光荣的革命传统，让农大先烈们坚守信仰、热血报国的伟大精神代代相传。

“观看了这次展览，我深深被革命英烈的英勇事迹所感动，对学校的校史、英烈史也有了进一步了解。这些农大人在正值青春年少时，用他们的热血和牺牲换来了我们今天安定幸福的生活，作为新时代的农大学子，我将传承红色基因，弘扬英烈精神，努力为祖国发展贡献青春力量。”观展后，该校经管学院本科生宋涵激动地说。

(责编：李依环、杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved