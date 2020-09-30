第七个烈士纪念日 中国农业大学举办革命英烈展

观展后，学生纷纷在留言册上留言（中国农业大学供图）

人民网北京9月30日电 今天是全国第七个烈士纪念日，为缅怀革命先烈，传承红色基因，“热血铸国魂——中国农业大学革命英烈展”正式开幕。据悉，本次展览展出了在新民主主义革命时期，为争取民族独立解放和共产主义事业献出宝贵生命的15位农大英烈，回顾他们的英雄事迹和战斗历程。

“本次展览是广大师生了解学习农大英烈光辉事迹的窗口，也是传承红色基因、讲好农大故事的平台。”中国农业大学党委副书记宁秋娅在开幕式上表示，希望学校师生充分利用好鲜活的思政课教材，以革命先烈为榜样，继承崇高理想，传承红色基因，弘扬英雄精神，以立德树人为根本，以强农兴农为己任，在建设中国特色、农业特色世界一流大学的征程上书写浓墨重彩的新华章。

中国农业大学档案与校史馆馆长桂银生详细介绍了“革命英烈展”的启动背景、展览内容及筹备过程等情况。他指出，2019年，学校在整理发掘馆藏档案和校史资料的基础上，专门组织人员赴烈士故地寻访，增补图片史料，以期再现农大先烈的革命事迹和战斗历程，弘扬学校光荣的革命传统，让农大先烈们坚守信仰、热血报国的伟大精神代代相传。

“观看了这次展览，我深深被革命英烈的英勇事迹所感动，对学校的校史、英烈史也有了进一步了解。这些农大人在正值青春年少时，用他们的热血和牺牲换来了我们今天安定幸福的生活，作为新时代的农大学子，我将传承红色基因，弘扬英烈精神，努力为祖国发展贡献青春力量。”观展后，该校经管学院本科生宋涵激动地说。

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