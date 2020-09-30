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“北京榜样优秀群体”走进首都高校

2020年09月30日10:07  来源：人民网-教育频道
 

参会代表为演讲嘉宾献花。（北京科技大学供图）

人民网北京9月30日电（李依环、实习生谢怡君）“只要我活着，就要为我的梦想奋斗一天，去拼搏一天。”北京榜样优秀群体“走进百所高校 走近百万大学生”报告会29日在北京科技大学举行，“2018北京榜样”夏伯渝充满深情的演讲，让许多与会观众动容。

据悉，本次报告会由北京市委宣传部、首都文明办、市委教育工委、市委讲师团主办，北京科技大学党委宣传部、学工部协办。“攀登者”夏伯渝、“救援者”董萍、“守护者”张卫东、“播撒者”王晓悦、“传承者”陈飞、“舞者”李辉、“爱国者”蒋瑶等北京榜样优秀群体代表，从自己的亲身经历出发，现场讲述了一个个感动人心的故事。

“今天，北京榜样来到我们中间，带给我们平凡的力量，引领我们奋勇前行。全校师生员工要向‘时代楷模’‘北京榜样’学习。学习他们热爱祖国、奉献首都的家国情怀，学习他们服务人民、拼搏为美的奋斗精神，学习他们积善成德、诚信友爱的道德追求，学习他们乐观开朗、积极向上的优秀品质。”北京科技大学校党委副书记权良柱会上说。

权良柱表示，希望师生们从这些秉持理想信念、保持崇高境界、坚守初心使命、敢于担当作为的事迹中汲取强大精神力量，不断增强责任担当和使命意识，切实转化为埋头苦干、奋力拼搏的自觉行动，在日常学习、教学、科研、管理等平凡的工作中，做出不平凡的业绩。

参会师生代表深受鼓舞。他们纷纷表示，“北京榜样”优秀群体的事迹感人至深、催人奋进，将以这些“北京榜样”为楷模，用实际行动弘扬社会主义核心价值观，践行“求实鼎新”的校训精神，为首都“四个中心”建设贡献自己的力量。

据悉，“北京榜样”旨在选树一批“崇德向善 奋发向上”的榜样人物，充分发挥榜样的引领和示范效应，汇聚强大正能量，营造良好的舆论氛围、文化氛围、社会氛围。今年新组建的报告团由13位榜样人物参加，报告团成员有参加抗疫的优秀白衣战士、有极具朝气梦想的时代新人、有传承中华优秀传统文化的大国工匠， 有关注自闭儿童、残障人士的爱心达人，也有为首都城市治理、筹办冬奥会等中心工作作出突出贡献的先进人物等。

(责编：李依环、熊旭)
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