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人教社：与澳门合编教材英文版、葡文版拟于2021年投入使用

2020年09月30日09:52  来源：人民网-教育频道
 

研讨会现场（李依环/摄）

人民网北京9月30日电（李依环、实习生唐努尔）29日，由人民教育出版社主办的澳门教材研讨会在北京举行。近年来，澳门特别行政区教育暨青年局与人教社合作编写了中小学《历史》《品德与公民》《地理》教材。会上，中宣部出版局、教育部教材局等主管部门领导，以及教材主要编者、学界专家等就相关话题进行了深入探讨。

据悉，2007年以来，依据“爱国爱澳”的教育总目标，围绕当代社会对澳门青少年提出的公民素养要求，澳门特别行政区教育暨青年局与人教社合作编写中小学教材。经过13年的持续努力，双方目前已完成《品德与公民》《历史》《地理》教材的编写与出版任务。同时，双方今年正式启动相关教材的英文版、葡文版翻译工作，预计2021年完成出版并投入使用。

会上，教育部教材局副局长宋凌云表示，教材是文化传承、以文化人、教书育人的重要载体，是现代课程内容的主要依托，是解决培养什么人、怎样培养人的关键要素，是落实立德树人根本任务的重要抓手。“人教社与澳门政府合作编写的澳门教材具有开拓性、示范性、引领性，统编三科教材和澳门教材将是人教社历史上浓墨重彩的两笔，甚至是可以写在国家教材发展历史上很重要的一笔。”

对于此次合作编写教材的经验，人民教育出版社党委书记、社长黄强表示，一是秉持为国育才的高度责任感和使命感，双方精诚合作、凝心聚力；二是遵循编研一体的规律；三是严把政治关、科学关、适宜关，立足当地，凸显特色。

据介绍，在教材编写过程中，教材编辑多次前往澳门进行实地考察，充分征求当地专家和教师的意见，在教材内容、主题设计，以及方法选择上带有鲜明的澳门特色。黄强谈到，在本次教材编写过程中，澳门教青局全程指导，帮助编写组明确目标，双方相互尊重、充分沟通，形成共识，极大提升了澳门教材编写的效能。在教材推广使用阶段，90%以上的澳门学校都选用了这套教材。

“在未来的教材建设过程中，集团将继续按照教育部的统一部署，逐步丰富教材合作编写体系，不断探索内地与港澳地区合作编写出版教材的有效路径，共同谱写我国教材发展的华美乐章。”中国教育出版传媒集团公司总经理殷忠民表示。

当日，中国社会科学院学部委员张海鹏、北京大学教授孙熙国、首都师范大学教授叶小兵、北京市黄城根小学副校长王莹等专家参加了研讨会。专家们认为，内地与澳门合作编写教材是一项历史性工程，澳门教材的出版和使用具有强烈的示范效应，希望今后能够在国家教材建设工作整体部署下，继续探索灵活、高效的教材合作编写方式，为港澳地区教材建设贡献力量。

分教材封面图（人教社供图）

(责编：李依环、熊旭)
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