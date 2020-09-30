山东财经大学校长赵忠秀：在困厄中成长

人民网北京9月30日电 今天，山东财经大学举行2020年新生开学典礼。山东财经大学校长赵忠秀发表了题为《在困厄中成长》的讲话，勉励学生厚植家国情怀、练就过硬本领、勇于担当奉献。

“没有谁的青春是在红地毯上走过，唯累过，方知闲；唯苦过，方知甜。”赵忠秀表示，人生最好的时候是现在、当下、此时此刻，希望同学们在青春的校园里不负青春、不负韶华、不负时代，收获知识、收获成长，努力使自己成为祖国建设的有用之才、栋梁之材，为实现中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

山东财经大学校长赵忠秀在2020年新生开学典礼上发表讲话（学校供图）

以下为赵忠秀博士《在困厄中成长》主题演讲内容节选——

秋吹白云飞，叶黄雁南归。在全国上下经过200多个日夜的持续奋战、8个多月艰苦卓绝的努力之后，大家才如约出现在了这里，我们终于相见了。今天，我们齐聚山东财经大学圣井校区，隆重举行2020年新生开学典礼。首先，我代表学校全体师生员工，向今年录取的6765名新生表示热烈的欢迎！欢迎你们成为新的山财大人！

你们这批新生是不平凡的一代人，生于非典、考于新冠，可喜的是大家顽强拼搏、奋力争先，交出了合格的青春答卷。特别的年华，非凡的岁月，必将成就特别的你们，绽放精彩的人生。今天的你们是山财大校园里最靓丽的风景、最新鲜的血液、最蓬勃的力量。

你们当中，有3位出生于2005年今年只有15岁的萌新——王紫涵、郭善一、刘润苗，你们完美诠释了什么叫“青出于蓝而胜于蓝”；来自滕州的双胞胎姐妹花——吴亚藤、吴亚楠，你们爱好不同，高考时分别选择了地理、生物，高考分数也仅差5分，但相同的专业志向又使你们在山财大同一专业聚首，世界真是奇妙；从小在老爸耳濡目染下一直对山财大充满向往的李舒怀，今天你终于如愿成为了老爸的校友，山财大的火炬在你们家悄然传承；来自新疆的王祎同学，独自一人转机、乘车、住酒店，3000多公里的距离，挡不住你挑战自我的勇气；来自湖北重疫区的彝族姑娘付佳琪，你在面临社区隔离的情况下，严格作息时间、保持高度自律，最终取得优异成绩，相信未来无论遇到什么样的困难你都能从容应对，当然，作为校长我可不希望有那麽多困难缠着你；还有山东省生源第一名的王番，因为热爱所以选择，我想“热爱”必将是未来你乘风破浪不竭的动力源泉。

你们报到当天，我在各个校区听到最多的话语就是山财大口碑好、学风正、氛围浓、环境美，所以才报考的这所学校。其实，山财大的声誉还体现浓浓的人文关怀上。金融学院的马筱雨，在报到现场收到了学院为其精心准备的生日蛋糕和生日礼物，面对这样温暖的惊喜，你开心欢笑的样子真好看。

山东财经大学是一所有着深厚历史底蕴的大学。从1952年山东财经学院师生筚路褴褛、艰苦创业，到1978年改革开放风雨兼程、财经涌动，从1986年邓小平同志为学校题写校名激励师生，到今天服务山东国家重大战略部署，学校秉持“克明峻德 格物致知”的校训，始终与国家和民族同频共振，与时代发展同向同行，为山东和国家经济社会发展培养了一批批优秀财经人才。

山东财经大学是一所以生为本的大学。学校始终坚持人才培养核心地位，以学生为中心，坚定立德树人根本任务，坚持全面发展的育人观，构建全员育人、全方位育人、全过程育人的“三全育人”体系。同时，学校注重激发学生学习内生动力，强化大家自主学习能力，创造一切机会满足个性化发展需求。同学们，你们的梦想有多大，山财大就有多大。

山东财经大学是一所朝气蓬勃的大学。近年来，学校深入推进高质量内涵式发展，加快“双一流”建设，整体学科实力已跃居全国财经高校前十名。高考录取分数线稳居省属高校三甲，硕士博士招生规模大幅增加，人才培养质量持续提升，新文科建设渐入佳境，专业结构日益优化，国际交流合作逐渐扩大，毕业生一次就业率屡获突破，“挑战杯”“互联网+”“三千计划”捷报频传，财大学子在创新创业的舞台上尽情绽放着青春活力。

同学们，无论山财大是你笃定已久的目标，还是阴差阳错的选择，亦或是某些同学口中的命中注定，既然你已远赴山河宴，目睹了山财颜，将山财大作为追逐梦想的新起点，那么就请与正在全力加速全面建成全国一流财经特色名校的山财大一道迎接新挑战、开启新征程，共同奋斗、一起成长。在你们美妙的大学生活即将开始之际，我提三点希望，与大家共勉。

希望你们在困厄中成长，厚植家国情怀

家国情怀，貌似离我们很遥远，很多人觉得从普通如我们的口中说出来，会被人嘲笑。然而，家国情怀不是抽象的，它就在你我身边；家国情怀也绝不是虚妄的，它就是此情此景。庚子年初的这场新冠肺炎疫情，打乱了人们的正常工作、学习和生活节奏，生死安危直逼眼前，没有人是孤岛、没有人能置身事外，包括普通的你我他。无论是舍小家为大家的“最美逆行人”，还是“宅在家中的平凡贡献者”；无论是紧急驰援、共克时艰的感人场景，还是志愿服务、捐钱相助的温暖善举；无论是对引发这场灾难性疫情病毒源头的追寻，还是对人类欲望过于膨胀的反思，都体现了家国情怀的磅礴伟力。

当生命遭遇寒冬，当民族陷入危难，总有这样一种精神，在大难中生根，在苦难中磨砺，在艰难中成长，激励我们不断奋起、一往无前。“天使白”“橄榄绿”“守护蓝”“志愿红”，从四面八方汇聚，义无反顾冲锋，毫不妥协战斗，托举生命之光，让平常回归平常。这是敢于斗争、敢于胜利的英雄本色，这是同舟共济、守望相助的家国情怀。同学们，在病毒与人类将长期共存的情况下，希望你们把小我融入大我、小家融入大家，把无数个“我”组成“我们”、无数个“小家”组成“大家”，在追求真知中厚植家国情怀，在昂扬奋进中激荡爱国主义情怀。

希望你们在困厄中成长，练就过硬本领

我们正处于百年未有之大变局的时代，以人工智能、纳米技术、量子计算机、5G通讯等为特征的Society5.0已经到来，然而疫情的冲击加剧了各种不确定性、偶然性。如何在未来社会中立足，如何适应新时代，甚至引领新时代，这就需要你们在这大学四年当中充分激发自身积极性、主动性，填充自己、打磨自己，夯实基本功。首要的就是立德修身，这也是我们校训“克明峻德 格物致知”的首倡之意，追求崇高的精神境界、养成高尚的道德品质；同时，树立严谨的治学态度，构建广博的知识体系，提高逻辑辩证思维能力，探求事物发展的本质规律；还要敬畏法律、尊重规则，养成遵纪守法的良好习惯，不以善小而不为，不以恶小而为之。

高考对于大多数人而言，可以算是人生的一个小小里程碑。面对成绩，有人欢喜，也有人不那么高兴。可高考并不是终点，只是一个新的起点。不要纠结过去，过去无法重来，我们的人生都是昨天越来越多，明天越来越少，认准的事，要现在、立刻、马上付诸行动。我在学校公众号上看到不少同学对大学生活展开了美妙的憧憬，有人想练出马甲线，有人想送出秋天的第一杯奶茶，有人想多参加社团，有人想竞选班团，当然还有人想辅修专业、准备考研……这很好，希望同学们从小事着眼、从细节着手，多读书少空谈、多锻炼少犯懒、多包容少抱怨，兑现当初所有美好的誓言。

当然，我也要提醒大家，远离家人和故乡，没有了父母的督促、高中老师严厉的管教，面对快速转换的课堂、苦涩难懂的课程，肯定会有些许的不适应，你们不要因此放松，甚至放纵，整天玩着网游、聊着微信、刷着抖音、逛着淘宝、追着韩剧，那不是青春该有的模样，奋进拼搏、敢于探索才是财大人应有的姿态。想在某方面出类拔萃，即使天赋异禀的人，也必须经过千锤百炼。希望你们放下疑虑与胆怯、不惧坎坷与磨砺，敢于尝试、勇于探索，抓住一切机会去涵养品格的风度、拓展视野的广度、挖掘知识的深度、提升专业的精度、沉淀生命的厚度，步履坚定地走在实现梦想的征途上。如果你想攀上学术的险峰去沐浴智慧的霞光，龙山荣誉学院在等你；如果你未来想执掌一家世界前十的大银行，那就学着王江学长的样子，把你的第一专业学好；如果哪天你突然迷上了音乐又发现你还很有天赋，先别抓狂，在保证专业不挂科的前提下你可以尽情张扬，我们这个财经大学可是出了不少音乐人。总之，学校要尽一切努力让每一个人成长、成才，自由发展，但不会容忍任何一个人虚度光阴，无聊、无趣。

希望你们在困厄中成长，勇于担当奉献

同学们，你们这代年轻人的人生黄金期与“两个一百年”的奋斗目标高度吻合，是这一历史进程的见证者、参与者和创造者。在奋斗目标实现的征程上，此次疫情灾难绝不会是人类面临的最后一次危机，各类风险和挑战将相伴相生。希望你们以援鄂“90后”的英雄壮举为榜样，用汗水浇筑青春，用知识积蓄力量，不惧风雨、勇挑重担、无私奉献，让青春在祖国和人民最需要的地方绚丽绽放。

同学们，没有谁的青春是在红地毯上走过，唯累过，方知闲，唯苦过，方知甜。人生最好的时候是现在、当下、此时此刻，人生最好的状态是一直在路上，大学生涯的画卷已经拉开篇首，加油吧青年！希望你们在青春的校园里不负青春、不负韶华、不负时代，收获知识、收获成长，努力使自己成为祖国建设的有用之才、栋梁之材，为实现中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)