江苏发出3467份海外人才“招贤令”

江苏面向全球发出3467份海外人才“招贤令”。近日，江苏省人力资源和社会保障厅召开新闻通气会，集中发布2020-2021年度紧缺急需海外高层次人才和项目需求信息。

据了解，这3467个岗位突出“高精尖缺”导向，遴选出249家企事业单位的102个项目。249家企事业单位中，有“双一流”高校，有知名科研院所，有大型三甲医院，还有重点骨干企业。江苏省人力资源和社会保障厅副厅长朱从明介绍，面向全球集聚海外高层次人才，是抢抓人才回流机遇加强海外人才引进工作的战略举措，是提升自主创新能力赋能高质量发展的重要途径。

从涉及的产业来看，“招贤令”对应的岗位主要集中在生物医药、高端装备制造、集成电路、人工智能、新材料、节能环保、现代农业等11个领域。不少企事业单位围绕工业机器人控制系统研发等，提出了一批“牵鼻子”、“卡脖子”关键技术、着力加强产业前瞻性技术研发和重大关键核心技术攻关的人才和项目，引进关键技术攻关人才。

引才方式不拘一格，包括全职引进、短期交流、访问讲学、项目合作、联合攻关等多种方式。同时，对引进人才明确提供薪资、安居、科研经费、项目启动等多项优厚待遇。其中，年薪在50万元以上的人才需求占比超10%，不少高校表示，引进的海外英才可优先入选学校高层次人才计划，优先享受留校、职称参评、落户等待遇。

为了更好地服务海外高层次人才，江苏省级层面还推出“一揽子”政策干货。

一方面，自上而下设立“海外高层次人才”服务专窗，提供落户、项目申报、法律咨询、高新技术产品认定等“一站式”“保姆式”服务；实施江苏省海外高层次人才居住证制度，发放江苏绿卡，同时保障好人才子女教育。

另一方面，建立海外人才引进“绿色通道”。对没有职称或越级申报职称的海外高层次人才，可根据本人实际水平、能力和业绩成果直接申报相应级别的专业技术职称。全职来苏工作的世界前200强高校博士毕业生可免予评审，直接认定为省双创博士。

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