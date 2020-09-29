教研：要从“学科本位”中走出来

长期以来，教研被认为是中小学学科教学研究的工作，主要业务是进行学科教学研究与指导以及学科教学业务管理。1949年12月，教育部召开的第一次全国教育工作会议，确定了教育工作必须为国家建设服务的总方针，并提出要在教育行政系统内部建立教学管理组织，具体部署和主持教学工作的正常开展。这个教学管理组织的设想，就是日后演化为的中小学教研室，其职能是开展教学研究，并对教学工作进行管理。

但是，新中国成立70多年来教研发展的历史表明，学科教学研究只是特定历史时期教研工作的重心，而非教研工作的全部。总体来说，自教研机构成立以来，教研工作基本上是围绕国家教育政策展开的，其职能是研究并执行国家的教育政策。

基于新时期教研发展的实际情况，教研工作应适时转变观念，从“学科本位”中走出来。

新时代赋予教研工作新任务

20世纪末，教师学历及教学经验普遍提升，加之广大学科教研人员的努力，我国教师队伍教学素质与水平提高很快，步入了基本胜任教学工作的良性轨道。教研工作也面临转型，由培养教师基本教学能力转向其他方面。由于教师素质有了很大提升，原有的教研目标与方式渐渐老套，教研工作遇到发展瓶颈，受到了一些质疑，教研何去何从成为一个问题。也就在这时，我国疾风骤雨式的以素质教育为目标的教育改革拉开序幕，相关部门也及时调整教学研究的方向与内容，教研工作由此进入一片新天地。

1999年，中共中央、国务院作出“关于深化教育改革全面推进素质教育的决定”，素质教育改革、课程改革、考试制度改革、中小学生减负等一系列政策出台。2001年，《基础教育课程改革纲要（试行）》发布。此前，教学研究机构一直以教学研究，特别是课堂教学研究为中心，随着课程改革，教研工作的重心由教学研究转向课程研究。这种重心转移要求教研工作不应将教学行为孤立地理解为知识与技能单纯的传授，而应关注课程这个上位概念，从课程角度，宏观且系统地研究课堂教学。

2012年，党的十八大提出将立德树人作为教育的根本任务。为落实这个根本任务，教育部于2014年下发《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》，对深化课程改革做出安排。2018年，全国教育大会召开。会上，习近平总书记强调，要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，形成更高水平的人才培养体系。2019年出台的《深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，对立德树人、五育并举的义务教育格局做了系统部署。这样，一个以立德树人为根本任务，以德智体美劳五育并举为教育体系的新格局渐趋清晰，我国基础教育进入了一个全新的发展时期。

新形势也赋予了教研新的任务。2019年，教育部专门下发《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》，要求教研工作要突出全面育人的研究，聚集构建五育并举的全面培养的教育体系，健全立德树人落实机制；在关键环节上，要加强对课程、教学、作业和考试评价等方面的研究。这个意见指示教研工作，要紧密围绕党和国家的教育方针，把五育并举的育人体系作为一个系统，扎实有效地抓住这个系统的关键环节，力戒繁复，开展扎实有效的工作，全面推进基础教育教学质量的提升。

因应教育的新形势，教研工作将出现一些新的变化：其一，注重价值观教育的研究，突出德育的首要位置。其二，将各门课程作为一个整体加以研究，切实将五育并举落到实处。其三，深入调研，找出阻碍教学质量提升的关键环节，有效提升教学质量。

教研工作需准确定位深入开展

教研工作始终是在国家政策指导下而展开的，教研作为政策执行的角色也是明确的。因此，教研人员应对教研工作进行准确定位，并深入开展下去。

认清教研工作的目的。教研是一种在课程、教材、教法领域执行国家教育政策的工作，有关教育的重要文件、重要会议应时时给予关注，深入领会精神实质，把国家对教育教学的政策要求，作为教研的主要课题。因此，教研不能以研究教育教学规律为终极目的，而应将教育政策落实于课程、教材、教法的实践作为自己的工作目标。

将服务作为教研的宗旨。服务即满足需求，包括学校、教师、学生、行政机构等方面的需求。教研要根据各方面需求，多角度、多渠道地提供政策指导、政策研究等服务。因此，教研工作者应做好调查研究，提炼问题，深入研讨，充实服务资质。

重视政策向教育教学行为标准的转化。协同基层学校、高校及专业研究机构，共同研究，将国家的教育政策科学地转化为课程、教材、教学的实施标准，为广大教师提供教育教学的行为指南，这是教研工作的重中之重。只有确立了标准，评价才有可能，教研工作也才有尺度。

夯实课堂教学指导基本功。教研人员评课、导课等教学指导，为教师胜任教学做出了巨大贡献。虽然教研的目标任务在不断深化，但任何教育政策的落地，都必须转化为教学行为。因此，教学指导的基本功在教研工作中仍然起到基础性作用。唯有教学指导基本功扎实，政策理解与执行才更有的放矢。

克服学科本位的思想。中小学的每一门课程，都是一门专业的学科。因此，学科教研员必须重视本学科的知识体系与教学方法。但是，仅仅重视知识体系与教学方法，也许能够成为一名优秀的学者，却不能成为一名好的教研员。教研工作只有清楚本学科在整个国家课程体系中的位置及与其他学科的联系，清楚课程执行过程中存在问题的深层原因，才可能正确引导课程与教学朝着国家所期望的方向迈进。

《光明日报》（ 2020年09月29日 14版）

（作者为沈阳师范大学副校长、《中小学教学研究》主编）

(责编：何淼、熊旭)