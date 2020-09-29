张来斌：重教学强科研不矛盾

无教学不大学 无科研不引领

重教学强科研不矛盾

作者为中国石油大学（北京）校长

编者按：很长一段时间以来，教学和科研似乎始终存在矛盾：“对立说”将二者割裂甚至对立起来讨论孰轻孰重；“良心说”把教学和科研分别归于道德和学术层面评价，把科研对教学的促进归于自发自觉；“重奖说”注重增加人财物投入，忽视职业素养、管理效能及资源转化的作用。“破五唯”的号角已然吹响，教学、科研究竟该如何平衡、“共处”才能轻装上阵、焕发生机，最终形成合力？

沈阳农业大学园艺学院蔬菜学专业的研究生在查看水培番茄的生长情况。新华社发

安徽农业大学江淮分水岭综合试验站动物综合实验室。新华社发

湖州市现代农业技术学校实验室。何伟卫摄/光明图片

中南科技财经管理学校汽修专业举行的“工匠杯”汽修技能比赛。李杰摄/光明图片

1、一流大学无不以培养一流人才而著称

处理好教学与科研的关系，何以可能，何以可为？

从中国高等教育现阶段使命维度看，在实现中华民族伟大复兴大局和世界百年未有之大变局这两个“大局”的背景下，各国综合国力竞争和中美博弈的制胜因素无不归结为科技和人才的终极较量。高等教育作为科技第一生产力、创新第一驱动力和人才第一资源的重要结合点，必须以更强烈的责任感和使命感投入人才培养和科技创新，提升引领力、塑造力，培养一流人才、产出一流成果。

从一流大学建设规律维度看，一流大学无不以培养一流人才而著称。教学是大学立校之本，无教学不大学，教学是办学事业的根基；科研是强校之路，无科研不引领，科研是引领创新发展的方向。重视教学、做强科研，研究型大学才能创建世界一流。

从人才培养规律维度看，培养拔尖创新型人才要遵循人才成长客观规律。新知识既非凭空产生，也非一成不变，而是遵循“实践—认识—再实践—再认识”的循环。将学生科研能力培养贯穿于研究型大学教学，既是理论指导实践、实践推动理论创新的客观需要，也是高校知识传承与知识创新的内在要求。“重教学”以固其本，“强科研”以成其高，在二者共同作用下，才能使学生夯实知识根基，掌握创新方法，涵养创新精神，塑造科研品质，为其成长成才奠定坚实基础。

2、“重教学 强科研”不仅必要而且可能

新时期以来，高校教学和科研均呈现出新特点。教学由以“教师、教室、教材”为中心到以“学生发展、学生学习、学习效果”为中心，科研“在高度分化的基础上呈现高度综合的发展趋势”。这些变化使得教学与科研协同发展、相互促进的需要日益迫切。教学学术的发展、信息技术革命的深化以及产教融合的推进，使“重教学 强科研”不仅必要，而且可能。

教学学术发展为两者融合提供了理论依据。学术包括“发现的学术、综合的学术、应用的学术和教学的学术”，然而实践中，教学学术长期被弱化，由教师个人道德自律或是依靠政策倾斜刺激促进教学，实则都忽视了教学本身的科学性。教学学术研究师生互动和智慧生成的规律，在教学相长中促进了学术的深化；教学学术充分肯定教学目标、教学计划、教学方法等所具的学术价值，其对规律的探寻与科研具有同向性、融通性；教学学术呼唤打破“教学孤岛”，学术成果能够被他人使用和发展，对于教师团队建设有积极促进作用，而团队亦是科研发展的前提。教学学术使教学和科研得以在同一个坐标系中衡量评价，也使得二者互相促进、有效转化成为可能。

信息技术的发展为两者融合创造条件支撑。信息技术对高等教育业态产生了巨大影响，尤其新冠肺炎疫情以来，客观上促进了前所未有的教育教学信息化普及。“智能学习”“交互式学习”“项目式学习”成为教育新常态，师生由单向传授变为共同探索的学习共同体。可以预见，随着5G技术、云计算、大数据和人工智能的快速发展，教育教学将逐渐由基础设施的智能化向信息技术引领内在赋能转变。从“如何教会知识”到“如何教会学习”，更加注重认知技能和研究能力的提升；网络海量资源使“人人为师 相互学习”不再困难；从结果性评价到过程性评价，通过教育数据采集分析为学生定制和优化学习方案；跨媒体智能技术为学生了解、研究和解决复杂问题能力提供远程场景、虚拟场景等。可谓时时处处教中有研、研不离教，教学与科研的融合由此更加紧密。

产学研的深化为两者融合搭建平台基础。产学研合作是研究型大学的特色和优势，有利于高校密切与外界联系，有利于高校学科专业、师资队伍和实践基地建设，有利于科研可持续发展。《国家产教融合建设试点实施方案》的实施，把产教融合上升为重大国家战略和改革举措，也为高等教育领域深化校企协同育人、科研联合攻关提供了新契机。

3、“重教学 强科研”要迈过三道坎儿

处理好教学与科研的关系，重点是以科研实践带动教学活动优化、提质、升级，实现人才培养质量提升；难点是管理者和教师的观念转变，并建立科学的教学评价体系。

改革教师评价机制，促进教师专业化发展。评价机制是指挥棒，必须坚持激励和约束相结合、治标与治本同推进、自律与他律相统一，建设与学校办学目标、办学实际相适应的评价体系。做到“软”“硬”兼施，对教学的“软指标”做到“硬考核”，对科研的“硬指标”强化“软考核”。对于研究型大学而言，要以转变观念为前提，从职业责任入手强化教学职责，辅之以奖励，真正树立人才持续研究和学术成果长期积累的政策导向，引导学者回归学术研究本质，涵养风清气正的学术环境，实现厚积薄发并形成良性循环。做到“破”“立”结合，在破除“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”评价体系的同时，要建立科学合理的新评价体系。加强分类管理、分类评价，完善适合不同类型教师发展的学术评价体系，让各类教师的创造性充分发挥和涌流。做到“上”“下”统筹，在各个层面共同发力。学校要改革体制机制，健全制度供给，建立科研上水平、教学提质量、科研促教学的工作机制和激励机制，明确政策导向；学院要创新实践路径，不断完善岗位聘任考核办法，不断提升学科和专业建设水平；教师要转变观念、改进方法、遵循规律，在潜心学术研究的同时，紧跟教育教学发展趋势提升从教能力。

建立科研反哺教学评价支撑体系，改革教师团队建设模式。以推进国家一流学科建设为契机，推进教学团队、学科团队和科研团队一体化建设，促进三者有机融合。建立科研反哺教学评价支撑体系，规范教科融合评价制度，注重科研成果及时转化为教学内容，推动科研平台向本科生开放，设立专门教改项目、专项资金鼓励优秀科研成果进教材、进课堂。创新团队管理模式，提升团队协同作战能力。

深化产教融合，改革拔尖创新人才培养模式。牢牢把握当前产教融合改革历史机遇，推进产学研一体化。以提升人才培养对产业升级的贡献率为导向，充分发挥拔尖创新型人才培养主渠道和经济与社会发展动力源的作用，将学校自身发展融入区域经济、产业行业发展当中，集成双方优势资源育人并及时进行科技成果转化。牢牢把握培养一流人才这一核心任务，推进本硕博一体化贯通培养，选拔优秀的有学术潜质的本科生，打通本科和博士研究生培养阶段，让本科生早进实验室、早入课题组、早接触大项目，激发科研兴趣，夯实学术基础，同时通过构建模块化、递进式一体化课程体系，使其在高水平教学、学科、科研平台、企业实践基地支持下成长为优秀的拔尖创新型人才。目前，不少高水平大学已经在本硕博贯通式培养上展开了积极实践，通过优质平台资源集成与转化，促进了教学与科研的有机统一，促进了创新型人才培养向高纬度跃升。

《光明日报》（ 2020年09月29日 14版）

(责编：何淼、熊旭)