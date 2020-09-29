2020届高校毕业生就业局势总体稳定

本报北京9月28日电（记者 叶雨婷）在教育部今天举行的新闻发布会上，教育部高校学生司司长王辉表示，在中央各部门、地方党委政府、高校、用人单位以及全社会共同努力下，2020届毕业生就业局势总体稳定，为全国“稳就业”“保就业”大局作出了重要贡献。

就如何帮扶2020届离校未就业毕业生就业，除了增加高校毕业生升学深造机会，党政机关、事业单位、国企、学校、基层项目等方面都面向2020届高校毕业生开拓了更多政策性岗位。截至9月1日，今年政策性岗位大幅增加，已吸纳280多万毕业生就业，比去年同期增加70多万。

王辉表示，教育部还千方百计开拓市场性岗位这一高校毕业生就业的主渠道。今年，教育部积极与中央部委、地方政府、行业协会、社会招聘机构、平台企业等方面开展深度合作。教育部与9大社会招聘机构今年2月联合推出“24365校园网络招聘服务”，目前已提供岗位信息1522万条，累计注册毕业生669万人次，投递简历3736万人次。教育部会同有关方面直接举办专场网络招聘活动40场，累计提供各类岗位540多万个。

“未就业毕业生可以在公共就业服务机构进行登记、寻求就业帮扶，教育部门也正在和人社部门进行数据衔接，共同做好4个方面的工作。”王辉说。

一是加快落实政策性岗位，部分政策性岗位，如一些党政机关、事业单位、国有企业，以及民营企业将在下半年招聘，“教育部将指导各地和高校引导有就业意愿的未就业学生积极报名参加应聘”；二是开展就业见习，教育部将配合人社部落实好三年百万就业见习计划，积极举办见习对接活动；三是提升就业能力，配合人社部开展有针对性的职业培训；四是提供“不断线”的就业服务，一方面要求高校持续开展离校未就业毕业生的就业服务，另一方面，教育部将和人社部门做好信息衔接，确保有就业意愿的毕业生能够纳入公共就业服务体系中。

此外，王辉表示，教育部会同国家卫健委指导各地各高校按照“科学有效防控、安全有序招聘”的原则，适时恢复本地高校校园招聘活动。据统计，今年3月以来，各地和全国高校日均举办网络招聘活动2000场左右，总数超过20万场。6月初以来，全国累计举办近万场线下招聘活动。

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