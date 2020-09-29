“安泰交响”高峰论坛举办  聚焦行业破局新契机与商学变革新探索

中新网上海新闻9月21日电 (许婧)上海交通大学第二届“安泰交响”高峰论坛20日在上海交通大学安泰经济与管理学院举行。

本次高峰论坛邀请到人工智能、新零售与大健康三大前沿领域的重量级行业领袖分享新发展阶段的行业破局新契机与商学变革新探索。

上海交通大学党委常委、副校长毛军发在致辞中建言，为了在不确定中把握育人的确定性，在无模式中发现塑才的新范式，校企双方需要展开深度合作：人才共育方面，需要专业共建、互动发展，以填平理论实践的认知鸿沟；此外，还需促进产教融合，激发重要领域的创新升级；最后，校企双方维持长久合作热情的关键，在于建立相互支撑的良性循环体系，学生有所得，企业有所获，互惠共享，互利共赢。

上海交通大学安泰经济与管理学院院长陈方若认为，本次行业盛会是安泰改革画卷中浓墨重彩的一笔。要构建一个健康广阔、更有活力的新商学生态圈，需要打通“纵横交错”的脉络，打破业界和学界分开割裂的僵局，形成理论和实践交融共存、紧密相连的商学新生态，让双方能够互相影响、相互促进。

上海交通大学安泰经济与管理学院党委书记杨颉对学界与行业的进一步合作和发展作了展望，希望未来教育科技可以把问题导向和客户导向相结合，因为客户的问题就是行业的需求。

新冠疫情的暴发，带动了大健康产业的蓬勃发展。上海申康医院发展中心党委书记、主任王兴鹏，瑞金医院党委书记瞿介明，美年健康董事长俞熔，华山医院感染科主任张文宏，从各个维度阐述了大健康产业的变革与探索。

王兴鹏从推进上海市级医院高质量发展角度出发，提出了基于医联大数据、应用人工智能的医院质量评价构想，希望探索建立一个符合国家标准、行业特征、地方管理要求，全面展现医院质量的多指标综合评价体系。

瞿介明介绍了互联网医院的建设进程，包括瑞金医院在内的许多传统医院，都在尝试将线上医疗与传统医院有机地结合起来，通过互联网+医院+医生，构建医疗健康服务新模式。

针对此次全球范围内大流行的新冠疫情，张文宏表示，新冠病毒传播力极强，国际疫情第二波到来是必然的，中国依然面临输入性风险。新冠病毒对老年人尤为危险，虽然疫苗出来后会对这部分的脆弱人群提供防护，但想要依靠疫苗接种将新冠病毒的威胁降到与常规流感基本持平，仍然需要一年左右的时间。

俞熔认为，健康领域是一个长期耐力型长跑行业，如今老龄化、慢性病和预防会是三大重点趋势，而自主创新、进口替代、形成产业规模，形成真正的头部公司，是医疗领域重要的方向和抓手。

在人工智能主题论坛版块，明略科技集团联席总裁姜平、阿里巴巴集团副总裁李飞飞、商汤科技集团副总裁张少霆，就各企业在人工智能方面取得的进展与突破做了精彩的主题演讲。

数字经济时代，如何利用科技驱动新的商业场景？大众点评网联合创始人龙伟、光明乳业董事长濮韶华、叮咚买菜联合创始人俞乐，在新零售主题论坛上展开了深度分享。

在本次“安泰交响”高峰论坛的现场，嘉宾们还共同见证了第二期行业社群班的正式启动。本届论坛关注探讨的人工智能、新零售与大健康三大领域，也分别对应了第二期行业社群班的聚焦领域。

行业社群班是上海交大安泰经管学院践行行业研究的探索，也是全面贯彻执行“纵横交错，知行合一”战略的一次重要布局，以行业为载体，通过多种维度的研究，发现行业发展的内在规律和未来趋势，将行业研究的阶段成果转化为教学内容。在过去近一年的时间里，第一期社群班通过30次线上“安泰云享”主题分享以及12次线下不同规模的企业参访活动，聚精英共识、探行业真知、促进阶变革、塑个人价值。预计到2022年，安泰将累计开启九个行业社群班，深入研究多个前沿行业，形成实践、学术、教学的良性循环，以变革创新构建更具活力的商学教育新生态。

(责编：何淼、熊旭)