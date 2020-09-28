华北电力大学校长杨勇平：以规律、自律和韵律开启逐梦新征程

人民网北京9月28日电 华北电力大学2020级新生开学典礼24日、25日分别在保定校区、北京校部举行。校长杨勇平发表题为“以规律、自律和韵律开启逐梦新征程”的讲话，热烈欢迎6300名本科生、4520名研究生和320名留学生正式加入华电大家庭。

杨勇平指出，生动的战疫实践充分体现了我们对科学规律的充分尊重，对严格自律的高度自觉，对节奏韵律的精准把握，彰显了中国精神、中国价值和中国担当，蕴含着博大精深的中华智慧。围绕“规律、自律、韵律”三个关键词，杨勇平从三个层面谈了结合自己的认识和体会：第一，开启逐梦新征程，赋能人生之远航，要科学遵循规律；第二，开启逐梦新征程，赋能人生之远航，要严格加强自律；第三，开启逐梦新征程，赋能人生之远航，要充分把握韵律。

杨勇平希望每位同学都能不辱使命，不负韶华，将青春之我、奋斗之我勇敢融入时代发展的滚滚洪流，以遵循规律的求实创新，以严格自律的自觉自省，以把握韵律的格局境界，顺利开启逐梦新征程，不断赋能人生之远航，奏响壮丽豪迈的青春之歌，向着理想的彼岸乘风破浪、加速前行。

华北电力大学校长杨勇平 /校方供图

以下为杨勇平校长《以规律、自律和韵律开启逐梦新征程》主题演讲内容节选——

2020年注定是不同寻常的一年，突如其来的新冠肺炎疫情，给世界带来了巨大冲击，也对我们的正常学习生活提出了严峻挑战。面对史无前例的抗疫大考，在党中央的坚强领导下，全国人民团结一致、共克时艰，取得了统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重大战略成果。同学们作为这场伟大斗争的见证者和参与者，以“十年磨一剑、一朝试锋芒”的毅力与实力，顺利完成非常时期的备战、考试，用不负青春、不负梦想的满意答卷，成功开启大学梦、研究生梦的新征程，收获了不平凡的成长，也为战胜疫情作出了特殊贡献。同学们的到来，为美丽的华电校园注入了新的生机与活力。看到你们青春洋溢的面孔，感受你们蓬勃向上的朝气，让人更加深刻体会到了“得天下英才而育之”的快乐与幸福。衷心感谢你们选择华电、信任华电，我为你们由衷骄傲和自豪！

同学们，一年一度的开学典礼，是学校的盛大节日，也是全体华电人最期待、最关注的重要时刻。作为校长和学长，如何利用这个场合，给同学们上好大学第一课，一直是我心中的一件大事。在今年这个特殊背景下，到底向大家讲点什么，是我最近经常思考的一个问题。我想，经过这次疫情的洗礼与淬炼，同学们对“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神，对国家意识、集体观念、个人追求、生命价值以及人与社会、人与自然的关系等重大时代命题和人生主题，对“志不求易者成，事不避难者进”的深刻道理，有了更直观、更深切的体会和感悟，这无疑是助力成长最好的营养剂和催化剂，必然会对同学们从容应对后疫情时代的各种不确定性，更加自信地放飞青春梦想提供强劲动力。

生动的战疫实践说明，对科学规律的充分尊重，对严格自律的高度自觉，对节奏韵律的精准把握，彰显着中国精神、中国价值和中国担当，蕴含着博大精深的中华智慧。值此同学们即将开始大学新生活之际，今天我就围绕“规律、自律、韵律”三个关键词，结合自己的认识和体会，向大家提出一些期望和要求，以帮助同学们更好地开启逐梦新征程，赋能人生之远航。

第一，开启逐梦新征程，赋能人生之远航，就要科学遵循规律。现代社会，规律总是与科学相伴而生，科学规律一经掌握，便能成为推动历史进步、解决重大问题的关键所在。在抗击疫情中，我国始终按照科学防治、精准施策的原则，不断深化对疫情传播、发展阶段和精准救治等一系列规律的认识，坚持以科学之光和科技利剑穿越层层阴霾，筑牢了战胜疫情的坚强基石，从而在较短时间取得了重大防控成效。与之形成鲜明对照的是，那些漠视规律、不重视科学防治的国家，至今疫情仍在持续蔓延，并为此付出了惨痛代价。经此一疫，让我们更加深刻认识到正确把握规律、积极探索规律，进而科学遵循规律、有效运用规律的非凡意义和重大作用。

同学们，规律作为一种客观存在，无时无刻不在显示着它的磅礴伟力。我们都知道，大学运行有其自身特点，需要大家认真把握成长成才规律、学习的规律、科学研究规律等一系列相关规律，实现从高中到大学、从大学到硕士、从硕士到博士的身份转换和角色迭代，快速厘清和掌握在华电学习生活的相关制度、政策以及办事程序，尽快适应和融入校园生活，逐步学会以问题和需求为导向的自主式学习、探究式学习、知行合一式学习。特别是对广大本科生而言，希望你们从今天开始就要忘掉高考分数，切实从应试教育标准答案的思维模式中解放出来，努力在敢于质疑、勤于思考中及早发现自己的兴趣与特长，真正完成从“要我学”到“我要学”的根本蜕变，全面开启新的求知问学之旅。同时，本次疫情也再次表明，人类对于自然规律的认知、对于科学技术的探索，还有漫漫长路要走。同学们，当前我国经济社会发展和民生改善比以往任何时候都更加需要提供科学有效的解决方案，针对不同学科的特点和规律，发现未知、探索新知是高水平大学的重要使命。希望你们在今后的求学生涯中，要树雄心、立壮志，以建设世界一流科技强国为己任，永葆旺盛的求知欲和好奇心，不断涵养科学精神，以务实态度在为学日进、躬身实践中勇于创新、潜心创造，用丰厚的学识素养和扎实的科研成效，报效祖国和人民，服务社会和人类。

第二，开启逐梦新征程，赋能人生之远航，就要严格加强自律。宋代理学家朱熹有句名言，“不奋发，则心日颓靡；不检束，则心日恣肆”，强调的就是做人要积极向上、勇于自律。自律，就要以高标准来要求自己，以高目标来规划自己，以高境界来完善自己，这既是一种觉悟，更是一种能力。从深层次来说，自律不仅是一个人内心的自觉自省，更是源于对责任的担当、对文化的自信，对家国的眷念和对美好生活的期盼。在抗击疫情中，全国人民识大体、顾大局，从封城封校、出门戴口罩到不聚集不扎堆、排队相互距离一米等等，事无大小，悉以配合，展示出了无与伦比的高度自律。正是这种强大的自律意识和自律行为，让中国优势、中国精神、中国力量得到了淋漓尽致的展示，取得了事半功倍的良好效果。历史发展的长河已经反复证明，自律是成就自我的根本保障，只有坚持用自律校正自己、提升自己，才能步稳行健、登高远望，实现美好人生。

同学们，自律的力量是强大的，自律的人生是精彩的。你们能够从激烈的高考竞争中脱颖而出，也可以说是十年寒窗苦读、严格自律的结果。读大学的目的不仅是要掌握知识、提升能力、增长才干，还要具备独立人格、宽广视野、开阔心智，关键更在于养成自律的习惯。通俗一点讲，自律就要学会自我约束、自我控制、自我激励，知道自己该做什么、不该做什么，坚持在合适的时候、合适的场合做合适的事情，努力为未来发展赢得更大的空间和自由。在这里，我想特别强调一下利用业余时间的问题。大科学家爱因斯坦曾说，“人与人之间的差异，最终在于业余时间如何利用”。这不由让我想起了去年获得校长奖学金的15名同学，他们的“学霸简历”虽然各有不同的闪光点，不过他们在分享成功经验时都不约而同提到了一点：那就是“自律”，特别是对时间的珍惜和对业余时间的充分利用。可见，高度的自律是时间的积累和耐心的积攒。大家要相信，自律能灌溉出成功的花朵，坚持能孕育出美好的未来。国画大师齐白石给自己定下每天至少作画五幅的目标，即便年过九旬，也从不间断；大家都熟知的钟南山院士几十年如一日坚持体育锻炼，身逾八旬依然体格硬朗、充满活力。同学们，自律的典型有很多，榜样的力量应汲取。我想，当自律的你们不再沉迷于网络游戏，而是尽情徜徉于知识的海洋；不再做“低头刷屏族”“熬夜追剧党”，而是合理规划学习、运动与生活；不再为利益和诱惑的浮云遮望眼，安然舍弃那一缕不安和躁动，“乱云飞渡仍从容”，这样的你们就已经找到了大学生活的真谛，这样的你们才是最美丽的风景，这样的你们也必然能够承载国家和民族的未来，成为勇挑重担的中坚和脊梁。

第三，开启逐梦新征程，赋能人生之远航，就要充分把握韵律。韵律在诗词上是指平仄格式和押韵规则，讲究字词的搭配、音调的和谐。在建筑上主要讲求比例均衡、错落有致、和谐统一。引申到人生和社会领域，韵律涵盖的是生命的价值和生存的艺术。从本质上来说，韵律是一种对美的执着向往，是一种对和谐的孜孜以求。韵律之美是一种和谐之美、内涵之美、格局之美。在抗击疫情中，党中央在最短时间内形成全国一盘棋的战略格局，集中力量打赢武汉保卫战、湖北保卫战，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，这些高超的运筹帷幄、果敢的决策抉择，体现着人民至上、生命至上的为民情怀，也蕴含着精益求精、臻微入妙、收放自如的领导艺术和管理技巧。我们正是以这种和谐平衡的抗疫韵律，奏响了气壮山河的胜利之歌。

同学们，国家发展、社会进步需要韵律，人生亦是如此。当你们步入大学校园，多姿多彩的校园生活、丰富多彩的学术活动、风格各异的优秀师长，这些都为大家的求学和成长提供了更多选择和诸多便利。当然，错综复杂的人际关系、物质利益的诱惑、多元文化思潮的碰撞交融，也会给你们的大学生活带来不期而至的迷茫困惑和各种各样的挑战。我想，这就更加需要大家涵养宏大格局、懂得取舍智慧、学会平衡艺术，尤其是要协调处理好专业学习与综合素质、为学和修身、成才与立德等重要关系。为此，同学们在扎实学好专业知识、守好学生本分的同时，要更加注重提升人文素养、大力提高综合素质，实现德智体美劳全面发展、全面过硬；要时刻不忘加强自我修养，选择正确的人生方向，扣好人生的第一颗扣子；要不断涵养家国情怀，提升济世为民的气度，拓展厚德载物的风范，坚持以学养德、以德润身，达成身心的和谐统一；要积极拓展国际视野，以天下为公的博大胸怀，不断提升人生境界，将个人命运与国家繁荣富强和人类共同福祉紧密结合。同学们，有韵律的精彩人生是每个人都应努力追求的理想境界，希望大家精准把握发展节奏，以和谐完美的扎实实践，认真走好大学生活的每一段路、做好每一件应该做的事，不断实现人生的跨越和辉煌。

同学们，你们是无比幸运的一代，伴随全面建成小康社会的奋进历程一路成长，未来还将亲历社会主义现代化强国建设的全部征程。你们生逢其时，也重任在肩。衷心地希望每位同学都能不辱使命，不负韶华，将青春之我、奋斗之我勇敢融入时代发展的滚滚洪流，以遵循规律的求实创新，以严格自律的自觉自省，以把握韵律的格局境界，顺利开启逐梦新征程，不断赋能人生之远航，奏响壮丽豪迈的青春之歌，向着理想的彼岸乘风破浪、加速前行！

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