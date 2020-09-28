教育部：今年政策性岗位已吸纳280多万毕业生就业

人民网北京9月28日电（孙竞）教育部今天上午召开新闻发布会，介绍2020届高校毕业生就业工作进展及成效。教育部高校学生司司长王辉表示，2020届874万大学生已经毕业离校，毕业生就业局势总体稳定。

王辉介绍，为全力推进高校毕业生就业工作，教育部会同国家发改委、财政部、人社部等20多个部门出台了30余项政策措施。除了增加高校毕业生升学深造机会，党政机关、事业单位、国企、教师、大学生征兵、科研助理、基层项目、社区治理等方面都面向2020届高校毕业生开拓了更多政策性岗位。

据统计，截至9月1日，今年政策性岗位大幅增加，已吸纳280多万毕业生就业，比去年同期增加70多万。

王辉指出，疫情防控常态化条件下，“云就业”成为毕业生就业工作的主要方式。教育部与9大社会招聘机构今年2月联合推出的 “24365校园网络招聘服务”，目前已提供岗位信息1522万条，累计注册毕业生669万人次，投递简历3736万人次。教育部会同有关方面直接举办专场网络招聘活动40场，累计提供各类岗位540多万个。

据不完全统计，今年3月以来，各地和全国高校日均举办网络招聘活动2000场左右，总数超过20万场。“全国高校毕业生网上签约平台”推动11个省近900所高校开展网签工作，今年有64.5万毕业生完成了网上签约。

针对目前尚未就业的2020届毕业生，王辉特别提到，将为毕业生提供“不断线”的就业服务。一是加快落实政策性岗位，指导各地和高校引导有就业意愿未就业的学生积极报名参加下半年的政策性岗位招聘；二是落实好三年百万就业见习计划，积极举办见习对接活动，让有需求的未就业毕业生都能够获得见习机会；三是提升就业能力，配合人社部开展有针对性的职业培训；四是持续开展离校未就业毕业生的就业服务，确保有就业意愿的毕业生能够纳入到公共就业服务体系中。

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