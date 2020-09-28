2020年职业教育与城市发展高层对话会在菏泽举办

人民网北京9月28日电 为深入研讨现代职业教育发展方向，为后疫情时代城市发展提供更强的动力支撑。第八届职业教育与城市发展高层对话会于9月27日在山东菏泽举办。中华职业教育社（下称中华职教社）理事长郝明金出席并作主旨讲话。山东省中华职教社主任郭爱玲、菏泽市委书记张新文致辞。

职业教育与城市发展高层对话会现场 主办方供图

郝明金指出，按照走中国特色新型城镇化道路、全面提高城镇化质量的新要求，中心城市和城市群建设成为新型城镇化的主体形态，城乡融合发展成为新型城镇化的重要内容，科技创新成为新型城镇化的重要支撑。职业教育在城市发展中的作用进一步凸显，加快了以人为核心的城镇化，加快了经济结构转型，加快了推进学习型城市建设。他要求，要以新发展理念引领现代职业教育发展，着力实施创新驱动发展战略，增强发展的整体性协调性，构建开放共享的大职业教育体系，为新型城镇化健康发展，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦做出应有的贡献。

郝明金（前排左一）和张新文在揭牌仪式上合影 主办方供图

郝明金和张新文为“中华职业教育社职业教育促进经济社会发展试验区”铜牌揭幕。中华职教社总干事方乃纯和菏泽市人民政府市长陈平签署了《中华职业教育社、菏泽市人民政府共同推进“职业教育促进经济社会发展试验区”建设协议书》，并为“中华职业教育社职业教育促进经济社会发展试验校”铜牌揭幕。

山东省教育厅有关领导在会上介绍了本省职业教育发展情况。南京市、绍兴市、潍坊市、菏泽市相关领导先后发言，介绍了各地职业教育服务城市发展的经验做法。

开幕会后举行了专家报告会，来自国际、国内的多位业界专家作专题报告，多位嘉宾分享了职业教育服务城市发展经验。围绕地方政府对职业教育服务城市发展的认识、保障和期望，与会专家与菏泽市政府有关部门、职业院校和企业负责同志进行了对话交流。

据了解，本次活动是由中华职教社、山东省中华职教社、中共菏泽市委、菏泽市人民政府共同主办，中共菏泽市委统战部、菏泽职业学院承办。

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