人民网>>教育>>滚动新闻

“95后”大学生扎根深山当村医：当好村民的健康守门人

万淑艳 董晓斌

2020年09月28日10:22  来源：中国新闻网
 
原标题：“95后”大学生扎根深山当村医：当好村民的健康守门人

8月底，在湖北省宜昌市五峰土家族自治县长乐坪镇百年关村卫生室，杨海燕正在给村民量血压、听诊，她是村里第一个大学生委培村医。

五峰县位于鄂西南边陲，是一个典型的老少边山穷地区，“小病拖、大病磨、病死还没吃上药”，此前的6万多名贫困对象中，因病致贫返贫人口22512人，每3个贫困人口中就有1个是因病致贫。

“百年关村有540户1806人，其中因病致贫170户481人，占贫困户的55%。”行医50年的老村医裴光鑫对记者说，他已经70岁了，早到了退休年龄，但因村里没有医生，才一直坚持下来。杨海燕的到来让他看到了希望：“等把小杨培养出来，我就可以踏实退休了。”

杨海燕出生于1997年，2015年高中毕业后通过宜昌市乡村医生定向委培计划，到三峡职业技术学院学习，2019年3月来到百年关村卫生室工作。

工作一年多来，杨海燕认真学习钻研各项业务，学西医的她还跟着师傅裴光鑫学起了中医。如今，她已经可以熟练地为村民问诊。

裴光鑫口中的小杨很敬业：“工作踏实肯干，认真负责，经常周末加班学习，为病人服务，还负责把公共卫生资料整理到电脑里。”

大山里农户住址分散，距离较远，看病不方便，杨海燕便经常上门为慢性病老人问诊，当村民的“健康守门人”。

今年初新冠肺炎疫情封村期间，69岁的村民朱宏香突发脑梗，儿子不在家，杨海燕冒雪上门诊治，迅速评估病情，联系镇卫生院，及时转诊救治。朱宏香说：“多亏小杨大夫，我才捡回一条命。”

为了更便捷地服务村民，她还买来了摩托车，走村串户。今年80岁的曾庆秀长期患高血压、冠心病，儿子患糖尿病，山里路途较远老人行走不便，杨海燕便经常上门帮他们量血压、测血糖、送药，叮嘱他们按时服药，“小杨态度好、服务好，就像自己的亲人一样。”曾庆秀说。

学医期间体会过城市的繁华与喧嚣，农村条件相对较差，刚到村里工作难免有些落差，但杨海燕并不后悔：“村民们很朴实，对我很好，为他们服务，我感觉很有获得感。”

在宜昌，像杨海燕这样的大学生村医还有很多。2014年，宜昌实施乡村医生免费定向委培工程，每人每年补助1万元生活费和学费，毕业后到村保底担任5年乡村医生。其中，五峰县4年共培养大学生村医97名，今年6月最后一批毕业到岗，实现大学生村医全覆盖。

为了让年轻村医尽快独当一面，五峰实施大学生村医能力提升“双百”工程，采取轮训、师带徒等方式，对他们进行全方位培训，通过做实家庭医生签约服务，实现小病不出村的目标。

在今年春天新冠疫情防控期间，这些大学生村医开展外出返乡人员排查、体温测量和消毒、健康监测、宣传防疫知识，为村民筑牢健康防线。

加强农村基层医疗卫生服务，关系着全面建成小康社会目标的实现，而这些工作离不开广大基层医务人员。今年中共中央、国务院发布的“一号”文件里提出，要加强乡村医生队伍建设，允许各地盘活用好基层卫生机构现有编制资源，乡镇卫生院可优先聘用符合条件的村医。

“如今当村医待遇有保障。”杨海燕说，今年夏天考取了执业医师助理资格证的她，又考取了镇卫生院的编制，职业晋升有进一步空间。不过，目前她打算一直在村里工作下去，“只要村民需要我，我会一直为他们服务。”

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved