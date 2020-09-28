原标题：“95后”大学生扎根深山当村医：当好村民的健康守门人

8月底，在湖北省宜昌市五峰土家族自治县长乐坪镇百年关村卫生室，杨海燕正在给村民量血压、听诊，她是村里第一个大学生委培村医。

五峰县位于鄂西南边陲，是一个典型的老少边山穷地区，“小病拖、大病磨、病死还没吃上药”，此前的6万多名贫困对象中，因病致贫返贫人口22512人，每3个贫困人口中就有1个是因病致贫。

“百年关村有540户1806人，其中因病致贫170户481人，占贫困户的55%。”行医50年的老村医裴光鑫对记者说，他已经70岁了，早到了退休年龄，但因村里没有医生，才一直坚持下来。杨海燕的到来让他看到了希望：“等把小杨培养出来，我就可以踏实退休了。”

杨海燕出生于1997年，2015年高中毕业后通过宜昌市乡村医生定向委培计划，到三峡职业技术学院学习，2019年3月来到百年关村卫生室工作。

工作一年多来，杨海燕认真学习钻研各项业务，学西医的她还跟着师傅裴光鑫学起了中医。如今，她已经可以熟练地为村民问诊。

裴光鑫口中的小杨很敬业：“工作踏实肯干，认真负责，经常周末加班学习，为病人服务，还负责把公共卫生资料整理到电脑里。”

大山里农户住址分散，距离较远，看病不方便，杨海燕便经常上门为慢性病老人问诊，当村民的“健康守门人”。

今年初新冠肺炎疫情封村期间，69岁的村民朱宏香突发脑梗，儿子不在家，杨海燕冒雪上门诊治，迅速评估病情，联系镇卫生院，及时转诊救治。朱宏香说：“多亏小杨大夫，我才捡回一条命。”

为了更便捷地服务村民，她还买来了摩托车，走村串户。今年80岁的曾庆秀长期患高血压、冠心病，儿子患糖尿病，山里路途较远老人行走不便，杨海燕便经常上门帮他们量血压、测血糖、送药，叮嘱他们按时服药，“小杨态度好、服务好，就像自己的亲人一样。”曾庆秀说。

学医期间体会过城市的繁华与喧嚣，农村条件相对较差，刚到村里工作难免有些落差，但杨海燕并不后悔：“村民们很朴实，对我很好，为他们服务，我感觉很有获得感。”

在宜昌，像杨海燕这样的大学生村医还有很多。2014年，宜昌实施乡村医生免费定向委培工程，每人每年补助1万元生活费和学费，毕业后到村保底担任5年乡村医生。其中，五峰县4年共培养大学生村医97名，今年6月最后一批毕业到岗，实现大学生村医全覆盖。

为了让年轻村医尽快独当一面，五峰实施大学生村医能力提升“双百”工程，采取轮训、师带徒等方式，对他们进行全方位培训，通过做实家庭医生签约服务，实现小病不出村的目标。

在今年春天新冠疫情防控期间，这些大学生村医开展外出返乡人员排查、体温测量和消毒、健康监测、宣传防疫知识，为村民筑牢健康防线。

加强农村基层医疗卫生服务，关系着全面建成小康社会目标的实现，而这些工作离不开广大基层医务人员。今年中共中央、国务院发布的“一号”文件里提出，要加强乡村医生队伍建设，允许各地盘活用好基层卫生机构现有编制资源，乡镇卫生院可优先聘用符合条件的村医。

“如今当村医待遇有保障。”杨海燕说，今年夏天考取了执业医师助理资格证的她，又考取了镇卫生院的编制，职业晋升有进一步空间。不过，目前她打算一直在村里工作下去，“只要村民需要我，我会一直为他们服务。”

(责编：郝孟佳、熊旭)