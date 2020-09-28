原标题：18岁大一新生带瘫痪父亲上学

9月24日是河南中原工学院开学的日子，18岁的大一新生郭家宝上午参加完学校的开学典礼后，便匆匆回到寝室照顾卧床的父亲。

多年前，因为一场意外，郭家宝的父亲瘫痪在床，从那个时候开始，郭家宝便扛起了照顾父亲的重任。在好心人的帮助下，郭家宝的学业并未被耽误，今年高考他取得了553分的成绩，被中原工学院录取。“这么多年照顾父亲都已经习惯了，父亲在哪儿，家就在哪儿。”郭家宝说。

7岁起独自照顾遭遇意外的父亲

2002年出生的郭家宝从小生活在河南禹州，他原本有一个幸福的家庭，但是在他一岁时，母亲便患病去世。为了能够多赚些钱，让郭家宝过上更好的生活，郭家宝的父亲郭英杰前往山西的一处煤矿打工，可是在打工时，郭英杰发生意外从车上跌落摔断了脊椎，几经治疗虽然保住了性命，但是高位截瘫。

煤矿赔了几万元钱后，矿主不知下落。继母在带走了剩余的1万多元钱离开，此后，这个家里便只剩下了郭家宝和父亲两人相依为命。当时仅7岁的郭家宝很快学会了做饭、洗衣、照顾父亲。“当时他还小，之前也很少做家务，我都是躺在床上告诉他怎么做他就怎么做，慢慢地就都学会了。”郭英杰说。

医生告诉郭家宝，高位截瘫的病人需要经常按摩身体，郭家宝便在下课回家后陪在父亲身边为他按摩，“父亲每条腿每天要揉搓50下，别的孩子出去玩，我就在家陪父亲，倒也不觉得辛苦，就觉得这是自己应该做的。”郭家宝说。

在好心人帮助下未放弃读书

郭家宝所在学校、当地政府以及社会上的好心人很快关注到了他的情况。从小学到高中，学校都为郭家宝准备了特殊的宿舍，安排他们父子入住，每天上完课，郭家宝都能很快回到父亲身边照顾父亲。

“其实最难得的是，郭家宝一直保持着特别好的心态，他平时在学校很阳光，和同学的关系也都很好，完全没有因为自己的遭遇而沉沦。他不仅要学习，还要照顾瘫痪的父亲，最后高考的成绩还这么好，确实很难得。”郭家宝的高中老师说。

郭家宝说，以前无论多艰难的时候，自己都没有想过要放弃读书，“因为我知道读书上学是我的唯一出路，而且也只有好好读书才能报答大家对我的帮助。”

学校为父子安排单独宿舍

今年高考，郭家宝取得了553分的成绩，被中原工学院录取。学校在得知他的情况后，特意为郭家宝和父亲安排了单独一间宿舍，并为他们接通了专用线路，以供电磁炉做饭时使用。几年前，郭家宝的父亲患上了糖尿病，郭家宝学会了给父亲注射胰岛素，为了便于胰岛素的存放，学校还给父子俩在宿舍内准备了冰箱。“这样的学生对学校来说也是一笔无形的财富，他的所作所为能够教育更多的同学，该去怎样做一个有担当的人。”学校老师说。

当郭家宝去上课的时候，父亲郭英杰会在寝室里用淘来的二手平板电脑看看新闻，等儿子回来，吃过饭，郭家宝会用轮椅推着父亲在校园里转一转。“从来不会觉得照顾父亲麻烦，从小到大也习惯了，而且只有父亲在的地方，才是我的家。”郭家宝说。

(责编：郝孟佳、熊旭)