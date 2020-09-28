“强基计划”自动屏蔽存有功利心的考生

新学期伊始，很多学校开始在新生中遴选“强基计划”缺额部分学生，这引起了舆论的高度关注。“强基计划”遇冷之说甚嚣尘上。

实际上这种说法有失偏颇。据了解，经过高门槛的审核，“强基计划”报名人数超过100万，最后只招收6000人。冷，还是热？不言自明。

一位招办主任明确讲，剩余的份额，我们在新生中遴选更稳妥，我们不想为了完成计划而完成计划。

可以说，“强基计划”的一大特点是条件严苛。首先，它不是一个简单的招生计划，而是一个国家急需的战略人才培养计划，着眼于基础学科拔尖人才培养。因此，推出之初，就特别强调，培养方式的独特性，比如单独编班、单独制定培养计划、本硕博打通培养等等。其次，在遴选对象上，特别强调了两点：第一、有志于基础学科学习研究的人；第二，学科特长极其突出。二者缺一不可。

学科特长突出，又有志于献身基础学科。这种人有多少？这其实才是值得我们进一步思考的问题。如果说“强基计划”缺生源，那缺的一定是合适的生源，优秀且有志于基础学科的，而不是把“强基计划”作为进入名校的跳板。

作为首次实施的一项新政，出现任何问题都正常。而这恰恰是一个总结经验的过程，绝非一句“遇冷”了之。

客观地说，保持一个高门槛，自动屏蔽一批存有功利心的考生，对于保持“强基计划”的初心和使命未尝不是一件好事。世界上很多伟大的科学家，之所以伟大，不仅仅是因为绝顶聪明，更在于有志于此，用心且努力。著名物理学家、清华大学副校长薛其坤院士就曾多次自嘲自己并不聪明，甚至有点笨，是靠后天努力而已。

所以，如果非要给“强基计划”下一个“遇冷”的判断，我想，我们更应该检视的是，为什么非要搞“强基计划”？显然，这是因为没有很多人甘于坐数学、物理、化学等基础学科的“冷板凳”，很多高考的优胜者为了不辜负十年苦读得来的高分，而更愿意选择计算机、金融、管理等热门学科。

从这个角度看，这已经不仅是学校、教育部门着急的事了，而是值得整个社会、社会评价需要检讨的问题。加强基础学科人才培养，对于我们在关键技术实现突破，破解西方国家对我们的技术围堵有着举足轻重的作用。但仅仅是高校等教育部门努力远远不够。如果从事基础学科研究不比学金融差，那么，我们就可以乐见“强基计划”的消失了。

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)