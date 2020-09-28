原标题：粉丝应援打榜 “烧钱”套路多多

日前，国家网信办在2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治中点名批评了微博、豆瓣网等平台存在大量诱导未成年人参与应援打榜、大额消费、煽动挑拨青少年粉丝群体互撕谩骂的不良信息和行为。

近日，北京青年报记者采访发现，在应援打榜中最激烈的“战役”是被称为微博“搬家”的一类粉丝行为，而为自己的偶像烧钱是这一切的必经之路。

帮偶像微博“搬家”

粉丝集资金额超20万

2020年春季，《青春有你2》《创造营2020》两档女团选秀节目风靡网络，数十位年轻的女“爱豆”进入大众视野。而在8月份，与她们相关联的另一个词“搬家”也成功“出圈”。

什么是“搬家”？要解释这个概念，就不得不提“明星势力榜”。按照微博的解释，明星势力榜是“微博推出的客观反映明星微博热度的产品”，榜单按地区细分为内地榜、港澳台榜、亚太榜、欧美榜等榜单。此外，还有“新星榜”，一般为选秀节目里新出的偶像、新人演员等。新星榜的月榜前三名可以选择加入各地区榜单。

“搬家”，则是要通过打榜，将自己的偶像推向“新星榜”的前三名，从而搬到“内地榜”。榜单分数的计算标准涵盖明星微博的阅读量、互动数、社会影响力、正能量值、爱慕值等。“搬家”成功能得到展示位，例如“榜单顶部、榜单广告图、背景图、新浪推广等”。但这些展示位是有限的，需要点击专门明星势力榜链接或是在明星微博的主页点进去，除了粉丝，一般人很少看到也很难找到。

对于粉丝而言，偶像如果从“新星榜”进入“内地榜”，意味着获得了大众认可，从而进入了更大的圈层。偶像女团艺人L在2020年6月登顶新星榜“搬家”成功，粉丝小檬表示，微博“搬家”就是不断消耗人力和财力的过程。

由于榜单计算标准复杂，L的后援会数据站在“搬家”期间需要不断做测算和部署，每天有数据组的粉丝根据势力榜数字测算出月榜数据，不仅要计算自家得分，还要时刻关注同期竞争的其他家。

其间，后援会还会定期组织粉丝集资，作为事业应援基金储备。L的后援会对“搬家”的策略重点集中在互动和送花，这也是需要粉丝大量“氪金”的部分。小檬介绍，L最后的“搬家”总集资金额超过20万元，其中购买微博账号的费用近万元。

为给偶像买虚拟鲜花

不惜倒贴微博会员年费

对于一些出道多年的演员的粉丝来说，相比“搬家”打榜，她觉得买代言、宣传作品对于自己的偶像来说更加实际。而利用粉丝“搬家”的契机入手微博年费会员无疑是最划算的。网友小圆向记者讲述了她花55元，从偶像女团艺人A的粉丝处买到年费会员的过程。

“我私信了A的数据站说要买年费会员，对方发来了五个微博群链接，让我找空位加群。”加群后，群公告详细介绍了购买会员的流程。首先需要在群内报名，每天限量15人；然后获得资格群成员可以私信管理员，支付118元押金；领取管理员赠送的微博年费会员礼品卡后，向A赠送全部鲜花并截图给管理员。完成全部流程后可以得到63元的返款。

北青报记者注意到，通过这种方式，艺人A可以一次性获得29朵虚拟的鲜花。而通过正常渠道充值微博年费会员需要118元，即使在特殊促销下也要至少60元。粉丝们为何要自掏腰包补回差价？答案就在这些“鲜花”上。

在榜单数据的计算标准中，爱慕值的提升最为直接迅速，一朵“鲜花”增加2点爱慕值。此前，鲜花可以2元一朵直接购买，而从2019年9月1日起，粉丝通过充值会员才可以免费获得鲜花，年费会员每月5朵鲜花、普通会员每月3朵鲜花，每月的鲜花当月清零。

当鲜花不能直接购买，粉丝寻找“外援”，以补贴购买会员的方式，让“外援”送花给自家偶像。

用于做数据的账号

标价从几角钱到几十元不等

搬家需要花钱的地方不只是鲜花这一项。对于新出道的明星，数据指标最能反映艺人的商业价值。为了提升数据，粉丝一般都会进行“轮博”，大量转发艺人个人微博、相关推广合作微博以及重要官媒的个人宣传博，借以提高明星在微博各大数据榜单的提及量以及互动量，增加话题阅读量。

粉丝小檬在艺人L搬家期间每日固定要做的数据就包括寻艺、明星权力榜、百度送花、参与的节目微博、爱奇艺泡泡……在这期间，艺人的粉丝数据群内会转发当日的主要任务。但在一段时间内重复、大量转发评论，很容易被平台提示账号异常而“炸号”，数据站便会有组织地购买小号。这些小号其实并不“小”，很多都是经过实名认证且粉丝超过500个的活跃账号。用于做数据的账号售价也不等，从几角钱到几十元明码标价。

而这些狂热的数据粉大多为“学生党”，他们究竟能为自己的偶像花多少钱？在自称明星忠实粉丝的互动平台“Owhat”，记者发现了一些粉丝集资的记录。在前文所述的艺人Z的后援会页面下有五款商品，其中两款单价为1元的商品销量分别高达171万、145万。在商品下的排行榜中，第一名的个人支付106949元。

两款商品虽未明确注明集资，但标注了“商品不需要邮寄、不支持退款”。由此可以简单推断，艺人Z的粉丝从6月底至今共集资超过300万元。

记者随机查询了与Z前后出道的女团艺人Y，发现其某款虚拟商品下排行榜前三名支付总额近10万元。在女团艺人L的一款限时6小时的集资中，共筹集到超过210万元，有超过300人支付超千元。

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国家网信办查处涉未成年人违法违规网络平台

国家网信办近日发布数据显示，自7月起开展2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治以来，全国网信系统累计暂停更新网站64家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站6907家。

据介绍，各地网信部门依法严厉打击影响青少年身心健康的违法违规行为，针对网课学习栏目存在的突出问题，已指导有关网站平台依据用户服务协议关闭违法违规账号群组86万余个。

此外，新浪微博、豆瓣网等6家平台存在诱导未成年人无底线追星、“饭圈”互撕等不良信息，也受到了网信部门的查处。

据介绍，针对这些问题网站平台，国家网信办视违规情节和性质，依法分别采取约谈、责令限期整改、停止相关功能、全面下架、停止互联网接入服务等处罚措施，坚决打击损害未成年人合法权益和身心健康的违法违规行为。

(责编：郝孟佳、熊旭)