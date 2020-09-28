以网为媒，探索教与学

什么是在线学习服务师？不久前，人力资源和社会保障部联合国家市场监管总局、国家统计局向社会发布9个新职业，“在线学习服务师”位列其中。这一运用数字化学习平台提供学习服务的群体，被越来越多人认识、关注。

今年教师节前夕，北京师范大学统计学院联合K12在线教育平台作业帮共同发布《2020年在线学习服务师（辅导老师）新职业群体调研报告》，对这一职业工作现状、群体特征、行业前景进行解析。

及时答疑解惑

今年开春，全国大中小学延期开学，实行线上教学。如何保证疫情防控期间的学习质量？北京市朝阳区初三学生小刘说，“线上学习期间，经同学推荐，我在作业帮上报了名。”

当前，在线教育迅速发展，促使辅导老师群体扩大。《报告》称，目前，仅K12头部10余家在线教育机构的辅导老师数量已近10万人。如何依托平台，将优质教育资源下沉，成为在线教育机构发力重点。

近年来，作业帮采取多项措施，推出“直播大班课”，让辅导老师在课堂内外负责班级管理、答疑解惑等，有效提高了师生互动频率、教学质量及学习效果。疫情防控期间，作业帮推出“春季免费直播课”，课程内容涵盖小学、初中、高中等阶段；依托“人工智能+大数据精准教育”系统平台，辅导老师可清晰了解学生学习情况，进行个性化教学。

“辅导老师们的陪伴与坚持，让在线教育有了更多温度。作业帮将继续借助最新的互联网技术手段，让更加高效普惠便捷的教育服务，惠及更多学生。”谈及在线教育发展前景，作业帮创始人、CEO侯建彬说。

疏导学生情绪

开课前的家访电话，开课后的督学伴学，结课后的复习巩固……25岁的作业帮辅导老师谢义秘每天都在忙碌着。

“每当收到学生或家长的正面反馈，我就感觉那些给学生解答问题、安抚陪伴的日日夜夜都是值得的。”谢义秘感慨良多。像她这样年纪轻、干劲足的辅导老师，作业帮还有很多。据《报告》显示，95后是在线辅导老师从业人员的主力军，占比75.39%；在学历分布上，九成以上从业者拥有本科及以上学历。

“我从小是个成绩中等的乖孩子，太清楚被忽略的感受啦。”作业帮辅导老师闫本琼说，她愿意多鼓励那些成绩中等的孩子。作业帮辅导老师蒋守爽把手机调成声音加震动双模式，哪怕晚上12点，也能尽快解答学生的问题；辅导老师吴承翰的微信置顶了十几个学生；辅导老师李榕经常用微信电话与学生谈心，安抚学生备考的焦虑情绪……

这些守护在屏幕面前的年轻人，用自己的实际行动，践行着育人初心。

拓宽就业选择

“老师是一个影响学生未来的职业。”唐梦林说。2019年，来自四川的唐梦林在上海读完研究生回到家乡工作，成为作业帮成都分校的一名辅导老师。

新兴职业的出现，往往能拉动就业，进而影响人才的流动格局。《报告》显示，85.68%的辅导老师选择回到本省或者相邻省份就业。北师大课题组专家认为，当前在线教育平台正成为新型人才培养的摇篮，通过构建高水平的人才培养体系，为行业输出大量既有深厚学科功底，又能体察学生需求的新型互联网教育人才。

出于招聘需求和成本考量，多家K12在线教育公司在各省会城市设立分校。这些城市的高校资源较多，满足企业的用人需求；而优秀辅导老师的薪酬也高于当地平均水平，对毕业生有较大的吸引力。

2019年，作业帮已在多个城市开设分校。今年，作业帮积极参与“千校万岗”青年线上招聘会，在稳就业、保用工中，贡献着自己的一份力量。“帮助更多人融入社会并成就自我，是教育行业的责任，也是时代对我们的召唤。”侯建彬信心满怀。

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 12 版）

(责编：牛镛)