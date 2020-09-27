北京林业大学校长安黎哲：锤炼求学真本领，开创求知新境界

人民网北京9月27日电 北京林业大学日前召开2020级新生开学典礼，共同欢迎6165名本科生、研究生和留学生成为北林大家庭的新成员，迎接人生新的起点，开启人生新的篇章。北京林业大学校长安黎哲作了题为《锤炼求学真本领，开创求知新境界》的讲话。他分享北林人求知的三境界：第一层境界“书山有路勤为径”，努力培养“先知先觉”的求学洞察力。第二层境界“咬定青山不放松”，努力掌握“善知善觉”的求学主动性。第三层境界“山登绝顶我为峰”，努力锤炼“大知大觉”的求学真本领。

安黎哲希望，广大新生在未来的学习生涯中，能够以老一辈北林人为榜样，树立崇高远大的理想，努力掌握过硬的知识和本领，用臂膀扛起如山的使命与责任，把个人命运与国家命运相联系，努力成为一个对民族、对国家、对社会有用的栋梁之材，在永远奋斗中铸就无悔的人生。

北京林业大学校长安黎哲 /校方供图

以下为安黎哲校长《锤炼求学真本领，开创求知新境界》主题演讲内容节选——

同学们，在经历了突如其来的疫情之后，你们又经历了过关斩将的重重考验，最终如愿收到了“教科书式”的北林录取通知书。今年录取通知书的主题为“大觉”,主图案原型取自大觉寺正殿屋脊俯瞰图。大觉寺是什么地方？70年前，时任中央人民政府林垦部部长梁希先生向周恩来等党和国家领导人建议，希望在全国成立三所林业院校，以支持发展我国的林业事业。1952年10月16日，北林在北京西山大觉寺应运而生。大觉寺既是北林的诞生地，也是新中国林业高等教育的重要发源地。对北林而言，“大觉”是一道门，无数北林人在此步入林家大院，走进这所全国最高绿色学府；“大觉”是一扇窗，无数北林人在此开启绿色梦想，一幅幅青山绿水的美丽画卷在此展现；“大觉”更是一种使命，无数北林人在此厚植家国情怀，将绿色的希望薪火相传。从新中国绿色事业蓬勃发展，到如今生态文明思想传遍中华大地，一代代北林人从这里出发，为植树造林、绿化祖国挥洒汗水，为生态优先、绿色发展奉献力量，为山水林田湖草沙系统治理贡献智慧，更为建设美丽中国不懈奋斗。

同学们，新中国成立之初，北林因国家战略而生；改革开放以来，北林因国家战略而兴；进入新时代，北林必将因国家战略而强。长期以来，北林始终秉承“知山知水，树木树人”理念，践行“替河山装成锦绣，把国土绘成丹青”誓言，为党和国家培养了20余万名栋梁之材，其中包括16名两院院士为代表的一大批杰出科技专家、管理人才和商业精英，为我国生态文明建设和经济社会发展做出了卓越贡献。今天，你们即将从这里接过历史的交接棒，为美丽中国建设事业接续奋斗，我相信，伟大的事业将因你们的加入而更具活力、更加辉煌！

同学们，一代国学大师王国维先生在《人间词话》里谈到：古今之成大事业、大学问者，必经过三种之境界。今天，在你们踏入北林校园，开启求学新征程之际，我也想向你们分享北林人求知的三境界，与大家共勉。

第一层境界，“书山有路勤为径”，努力培养“先知先觉”的求学洞察力。

求学需要有勤劳的付出，也需要培养敏锐的洞察力。万有引力和三大运动定律的发现者、著名物理学家牛顿，每天除抽出少量的时间锻炼身体外，大部分时间都是在书房里度过的。正是长年累月的刻苦学习，造就了他扎实过硬的理论功底和善于观察的良好习惯，才使得他在发现苹果掉到地上时，敏锐地洞察到所有的东西一旦失去支撑必然会坠下，继而发现任何两物体之间都存在着吸引力，而这引力更与距离的平方成反比，最终总结出了万有引力定律。除此之外，进化论奠基人达尔文、相对论提出者爱因斯坦、《时间简史》作者霍金等蜚声世界的科学家，都是这方面的典范。

希望你们在未来的求学生涯里，不畏艰难困苦，全身心地投身到学习中，以扎实的学识作为你们的立身之本；同时，希望你们时刻保持对知识的好奇与渴求，时刻关注国际科技前沿，不断增强学术敏感性和洞察力，争取早日在各自的领域中取得创新性的成果。

第二层境界，“咬定青山不放松”，努力掌握“善知善觉”的求学主动性。

重视学习、善于学习是流淌在中华民族血液里的文化基因。善于学习、勇于探索是中华民族一以贯之的优秀品质。从《论语》的“朝闻道，夕死可矣”，到《诗经》的“周虽旧邦，其命维新”；从屈原的“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，到庄子的“吾生也有涯，而知也无涯”；从韩愈的“业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随”，到张载的“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平”，历代圣人先贤坚持“立身以立学为先，立学以读书为本”，谱写了浩如烟海的鸿篇巨制，也创造人类历史上唯一一个绵延5000多年至今未曾中断的中华文明奇迹。

希望你们在未来的求学生涯里，能够学会学习、善于学习，甘于寂寞、勇于探索，做到“板凳要坐十年冷，文章不写一句空。”同时，也希望你们坚持学习、愉快学习，充分利用学校提供的丰富资源不断提升自我，收获人生的成长与进步。

第三层境界，“山登绝顶我为峰”，努力锤炼“大知大觉”的求学真本领。

求学需要有崇高的目标，也需要锤炼过硬的真本领。今年是北林建校68周年。68年来，一大批名家大师伴随着北林从大觉寺一路走来。这其中，有水土保持学科开拓者关君蔚院士，有观赏园艺学科开创者陈俊愉院士，有“三倍体毛白杨之父”朱之悌院士，还有森林培育学科奠基者沈国舫院士、风景园林学界泰斗孟兆祯院士、林业战略科学家尹伟伦院士，等等。他们立志投身新中国林业事业，始终与时代同呼吸、共命运，用毕生精力锤炼了丰富的学识，创造了新中国生态文明建设事业中一个又一个创举。老一辈北林人以家国情怀、矢志奋斗和卓越成就铸就了学校厚重的历史底蕴，留给了我们宝贵的精神财富。

希望你们在未来的学习生涯中，以老一辈北林人为榜样，树立崇高远大的理想，努力掌握过硬的知识和本领，用臂膀扛起如山的使命与责任，把个人命运与国家命运相联系，努力成为一个对民族、对国家、对社会有用的栋梁之材，在永远奋斗中铸就无悔的人生。

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