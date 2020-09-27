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2020大学校长“开学第一课”

北京外国语大学校长杨丹：用世界定义人生，从这里走向世界

2020年09月27日16:30  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月27日电 北京外国语大学2020级新生开学典礼26日上午举行，1534名本科生、1264名研究生、116名博士生加入北外，开启人生新篇章。北京外国语大学校长杨丹对全体2020级新生进入北外学习表示热烈欢迎和衷心祝贺，他以“用世界定义人生，从这里走向世界”为主题，与同学们分享了三点寄语：

第一，专精博学，通晓多元世界。作为北外人，首先要精语言，通过语言学习，学会运用国际比较的视野认知世界；其次要强学识，以历史为经、地理为纬，在自然科学、人文学科、社会科学各个领域去思考和探究，体验不同的学科之美，融合提炼形成独特的思维框架；再次是通世界，既要探究世界，也要讲述中国，接受彼此的不同，尊重相互的差异。

第二，明德修身，提升主观世界。希望同学们认真体悟，明德修身，习得纵横古今的天地正气。希望同学们在北外的学习时光里，传承北外精神，铸光明的“北外魂”，做卓越的“北外人”。希望同学们要以更开阔的视角凝视和观察我们的时代、我们的世界，努力成为具有中国深度、全球广度和人文高度的跨文化交流引领者。

第三，胸怀天下，贡献未来世界。北外是北京的北外、中国的北外、更是世界的北外和未来的北外。同学们选择北外，新使命和新担当从此塑造着同学们崭新的人生。探究世界、讲述中国、贡献未来是北外新时代的使命担当。希望同学们在巨变的世界里丰富人生阅历，在广阔的世界里开拓人生格局，洗涤心灵改造主观世界，提升能力改造客观世界，胸怀天下贡献未来世界。用世界定义人生，从北外走向世界。

北京外国语大学校长杨丹 /校方供图

以下为杨丹校长《用世界定义人生，从这里走向世界》主题演讲内容节选——

金秋九月，北京如诗如画。经过疫情的洗礼，同学们怀着青春梦想，踏入了向往已久的北京外国语大学。沉寂多日的北外校园，终因你们的到来，再次青春涌动、朝气蓬勃！我代表王定华书记和全体师生员工，向2914名新同学表示热烈的欢迎和衷心的祝贺！向辛勤培育你们的家长和老师致以崇高的敬意！

得天下英才而育之是学校天大的喜事。今年阿姆哈拉语12位新同学，开创了该语种在中国教育的先河；同学们当中有全国游泳冠军、健将级运动员国际新闻传播学院王德钰同学；有刚刚从火箭军褪去戎装的“优秀士兵”西班牙葡萄牙语学院王昭熙同学；有最年轻的天枰座女孩，即将迎来16岁生日的国际商学院的刘思妤同学；有来自西藏尼木县，边打工攒学费边勤学备考的藏族姑娘，专用英语学院研究生索朗曲吉;有来自祖国西北角，新疆和田地区墨玉县的维吾尔族男生，一个人跨越千山万水赴京求学的亚洲学院如则瓦柯;还有来自尼日利亚的精通三国语言，攻读我校法语语言文学专业博士学位的李明诚；有刚刚从云南鹤庆县完成脱贫攻坚任务的研究生支教团同学。日语学院张禹佳同学，坚守“满怀希望，就会所向披靡”的信念，诠释着人生张力。

为了你们的到来，学校准备了惊喜大礼包：今年更多男同学报考北外，男生比率比2019级显著增加，校园生态更加优化，当然离女同学的期望还有很大的距离；今天是北京外国语大学建校79周年校庆日，同时举行2020级新生开学典礼，双喜临门，将成为献给新同学特殊的历史记忆！学校设立了北外全球奖学金，让每一位同学在校期间都有机会获得学校资助，出国学习实践。北外人，世界行，将成为百分百！

同学们，环顾全球，你们所要行走的世界正面临百年未有之大变局。大变局变在何处？道在何方？是危还是机？中国怎么办？大学怎么办？青年怎么办？这是大学要回答的时代之问，也是同学们要回答的人生之问。因此，我想与同学们分享的寄语是：

用世界定义人生，从这里走向世界。

第一，专精博学，通晓多元世界

通晓世界才能把握人生方向、通晓多元的世界才能成就精彩人生。

作为北外人，首先是精语言。一门语言就是一种文化，学习一门语言，就是打开一扇通往世界的大门。同学们要通过语言学习，学会运用国际比较的视野认知世界。无论什么专业，“字正腔圆、落落大方、口吐莲花”的外语就是北外人行走世界的靓丽名片，也是我们认知世界重要的第一步。

其次是强学识。大家都熟悉培根的《论读书》，最为经典的中文译本出自北京外国语大学学术泰斗王佐良先生之手：“读史使人明智，读诗使人灵秀，数学使人周密，科学使人深刻，伦理学使人庄重，逻辑修辞之学使人善辩：凡有所学，皆成性格。”希望同学们以历史为经、地理为纬，在自然科学、人文学科、社会科学各个领域去思考和探究，体验不同的学科之美，融合提炼形成独特的思维框架。

再次是通世界。北外人既要探究世界，让中国了解多元的世界；也要讲述中国，让世界了解变化的、立体的、鲜活的、可爱的中国。认识世界不仅需要博览群书，还要把全球当作校园，把国家当作课堂，深入地体验这个世界。既去发达国家，也要去发展中国家、甚至是世界上最贫困最艰苦的国家和地区。眼里看过更大的世界，心中才能有更大的世界，才能接受彼此的不同，尊重相互的差异。你们在世界各地走过的路，看过的人，经历的风景，听过的故事，最后都会成为你们思想、情怀甚至人生的一部分。

第二，明德修身，提升主观世界

心中有丘壑，眉间显山河。胸怀有多广，天下就有多广；格局有多大，世界就有多大；眼界有多高，未来就有多高。

文天祥在《正气歌》中写道：天地有正气，杂然赋流形。下则为河岳，上则为日星。这是古人修身的境界。在东院丽泽亭的柱子上，写着周恩来总理的一副对联：与有肝胆人共事，从无字句处读书。道出了择友的标准、修养的境界、读懂大千世界的气度，这正是北外人主观世界修养的理想追求。希望同学们认真体悟，明德修身，习得纵横古今的天地正气。

“北外人”之所谓“北外人”，是因为我们有着共同的“北外魂”。北外校歌“人民需要我们到哪里，我们就到哪里”是一代代北外学子的青春之歌、奋进之歌。79年来，一代又一代的北外人把青春和热血投入到民族救亡、改革开放、伟大复兴的历史进程中。希望大家在北外的学习时光里，能够铸光明的“北外魂”，做卓越的“北外人”。

生逢大时代，希望同学们能够把视线从个人目标和成就移开，以更开阔的视角凝视和观察我们的时代、我们的世界。努力成为具有中国深度、全球广度和人文高度的跨文化交流引领者。北外人要有中国深度。无论我们走得多远，都不能忘记来时的路。只有对中国文化本身有深刻的理解，才能与世界文明进行深入对话，促进世界文明交流互鉴。北外人要有全球广度。我们要以专业眼光深度地体悟全球文明，感知全球格局，明辨发展方向。北外人要有人文高度。我们要用平等、包容、欣赏的眼光看待不同文明，把对家的坚守变成为对世界的坚守，把对亲人的笃定变成为对人类的笃定。

第三，胸怀天下，贡献未来世界

心有天下，才有天下。世界塑造我们的人生轨迹，我们也影响世界的未来发展。北外是北京的北外、中国的北外、更是世界的北外和未来的北外。

同学们选择了北外，也选择了北京。北京是千年古都、现代新城、国际化大都市，东西方不同文明时时刻刻在这里相遇和交融。在北外求学期间，大家可以充分体悟北京，感受中国和世界互动的脉搏。

北外是中国的北外。回顾历史，北外与党同心、与国同行，生于抗日战争的烽火，成于新中国创业的磨砺，兴于改革开放的春天。展望未来，北外也将传红色基因，承时代使命，盛于伟大复兴的新时代。

北外是世界的北外。宇宙只有一个地球，人类共有一个家园，拥有共同的命运。构建人类命运共同体，建设持久繁荣的和谐世界，是各国人民的共同愿望和根本需求。

遍布世界各地的北外人，一直在用行动诠释着这种使命担当。一带一路金融服务有亚投行创始行长金立群校友的重要贡献；大国外交有驻美大使崔天凯校友、驻俄罗斯大使李辉校友展示大国形象、北外精神；维护国际正义的海牙国际法庭，有国际大法官薛捍勤校友的身影；北京申奥现场，有为国际奥委会留下完美印象的杨澜校友的身影；利比亚战争前线真实报道，有战地记者，全国优秀共产党员焦阳校友的身影。面对突如其来的新冠肺炎疫情，北外师生更是闻令而动，发挥语言优势，为人类健康共同体建设贡献力量。

浩渺行无极，扬帆但信风。在逆全球化的声音甚嚣尘上的历史时刻，北外更要以理性、智慧和大气，坚定不移地推动世界文明的交流互鉴，成为永不脱钩的，坚强而有韧性的中外人文交流的学术桥梁。

同学们，愿你们多年后都能记得这个早晨。从这一刻起，“北外人”的新身份从此与你们终身相连，新责任、新使命和新担当从此塑造着你们崭新的人生。探究世界、讲述中国、贡献未来是北外新时代的使命担当。

希望同学们，在巨变的世界里丰富人生阅历，在广阔的世界里开拓人生格局，洗涤心灵改造主观世界，提升能力改造客观世界，胸怀天下贡献未来世界。

用世界定义人生，从北外走向世界。 

(责编：孙竞、熊旭)
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