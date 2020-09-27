第五届中国数据新闻大赛决赛在西安举行

人民网西安9月27日电 （记者 龚仕建） 9月26日，第五届中国数据新闻大赛决赛暨大数据时代的新闻教育研讨会在西安交通大学举行。

西安交通大学党委宣传部长成进在开幕式致辞中说，第五届中国数据新闻大赛是中国西部科技创新港“科创月”系列活动的重要组成部分，为优秀的数据新闻作品提供了展示交流的平台。西安市委宣传部常务副部长廉宏伟表示，中国数据新闻大赛推动了新闻传播专业教育从传统向现代转型，促进了中国高校新闻传播教育和新闻媒体在媒介融合背景下的创新转变。

西安交通大学新闻与新媒体学院院长李明德主持开幕式。他认为，数据新闻的关键是数据挖掘、分析和呈现。这就决定了大部分数据新闻产品都需要团队协作完成。对数据新闻而言，人文社科与理科、工科的界限已变得模糊不清，这对传统新闻人才培养带来了冲击和挑战。

中国数据新闻大赛品牌创始人、西安交通大学新闻与新媒体学院教授陈积银介绍，中国数据新闻大赛“以赛促教”，推动了新闻传播学科教育模式的转变，促进了中国数据新闻教育改革，推动了中国新闻教育适应大数据时代的要求，不断为媒体融合持续输出新型新闻内容制作人才。

中国数据新闻大赛设立于2015年，在学界和业界的影响力逐年扩大。据大赛组委会统计，本届大赛共吸引了来自清华大学、北京大学等近百所高校，中央广播电视总台、人民网、新华网等数十家媒体机构共800多支队伍参赛。其中98个团队的参赛作品入围决赛。经过激烈角逐，共产生了10个一等奖作品、20个二等奖作品、30个三等奖作品、38个优秀奖作品。大赛还评选出最具传播力奖、最佳数据驱动奖、最佳可视化奖、最佳创意奖、杰出贡献奖、优秀指导教师等奖项。

此前，西安交通大学新闻与新媒体学院主办了第五届中国数据新闻大赛数据工作坊线上培训活动，邀请专家讲解数据的抓取、分析和可视化过程，将冗杂的数据信息以及错综的关系链以形象、生动、简单的方式呈现，为参赛者提供数据新闻赛前指导。

来自中国人民大学的获奖团队代表张文骁表示，数据新闻是多工种配合的新闻报道方式，参与中国数据新闻大赛提升了团队协作能力，更加深了对数据新闻的理解，提高了数据新闻生产能力。

图为第五届中国数据新闻大赛决赛现场。

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