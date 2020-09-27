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2020大学校长“开学第一课”

北京理工大学校长张军：延安精神传薪火 矢志报国立潮头

2020年09月27日14:50  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月27日电 25日，北京理工大学举行2020年研究生开学典礼。北京理工大学校长张军发表了题为《延安精神传薪火 矢志报国立潮头》的讲话，勉励新生要爱国、奉献、创新、担当。

张军表示，希望每一名北理工学子，传承延安薪火，牢记报国使命，勇担复兴大任，做“明德致远、宽厚基础、精深求是、包容创新”的高层次领军领导人才，奋楫争先、勇立潮头。

北京理工大学校长张军在2020年研究生开学典礼上发表讲话（学校供图）

以下为张军院士《延安精神传薪火 矢志报国立潮头》主题演讲内容节选——

今天，我们在这里隆重举行2020级研究生新生开学典礼。我代表赵长禄书记，代表北京理工大学全体师生员工，向2020级4988名硕士研究生、1116名博士研究生，特别是，4368名首次加入北理工大家庭的新同学，表示热烈的欢迎和衷心的祝贺！还有部分远在海外的留学生新生，因为疫情原因，暂时无法入校报到，在这里，也向你们表示诚挚的问候，期待我们早日相见！

2020年是极不平凡的一年。新冠肺炎疫情突袭，我们经历了一场艰苦卓绝的历史大考。同舟千帆渡，共担风雨时。在疫情阻击战中，北理工发挥学科优势，迅速组织开展应急医疗装备研制等相关工作，与一线的抗疫勇士协力同行。对同学们来说，在这不同寻常的时期，大家的学习生活也面临极大考验，但你们意志坚韧、心态积极，克服备考、复试中的重重困难，最终在北理工校园顺利“会师”。当前，疫情防控进入常态化，学校已经准备充分，相信同学们一定能够与学校团结一心，携手共筑抗疫安全防线！

六天前，我们在这里隆重举办了建校80周年纪念活动。北京理工大学诞生于延安烽火中，艰苦奋斗、服务抗战建国；成长于新中国建立初期，燃情奋斗、兴学图强；奋进于改革开放时期，与时俱进、砥砺前行。进入中国特色社会主义新时代，北京理工大学高质量推进“双一流”建设，内涵提质、矢志一流。80年时光流转，北理工人始终不改报国初心，传承“延安根、军工魂”红色基因，谱写了与民族共命运、与时代相偕行的壮丽篇章。延安根脉、报国情怀，是铭刻在每一位北理工人身上的基因标识和成长密码，也是北理工将赋予你们的气质品格。

爱国，是北理工人最鲜亮的底色。我校博士生导师、国际欧亚科学院院士冯长根教授，1979年远赴英国留学，博士毕业时，在论文扉页郑重写道：“本论文献给我的祖国——中华人民共和国”。冯长根教授坚信，“报效祖国是自己义不容辞的份内事”，学成后毅然选择回国，在国家安全领域作出了突出贡献，将一腔热血播撒在祖国大地上。

奉献，是北理工人最无悔的誓言。自然科学院老院长李强，是校史上的一位传奇人物：反帝爱国，领导“五卅”学生运动，将国民革命推向高潮；专注科研，主持建造短波广播电台，把党的声音传到全国；跨界经济，投身外贸领域，引资建厂促进对外开放。“党让干什么就干什么。”李强老院长一生，为党的事业、新中国的建设发展，奉献了自己的全部力量。

创新，是北理工人最执着的追求。我校博士生导师、长江学者特聘教授姜澜，2006年放弃美国高校教职，毫不犹豫回到母校任教。实事求是、敢为人先的科学精神，支持着他带领团队，突破了长期制约飞秒激光技术发展的理论瓶颈，推动了我国在该领域的基础研究，实现从跟跑、并跑到领跑的跨越。

担当，是北理工人最赤诚的品格。自动武器专家朵英贤院士，研制的某式轻重两用机枪，是我军主要武器装备之一。光学专家周立伟院士，奋力开拓“夜视”技术，为我国微光夜视领域发展开辟了道路。还有一生科技报国的王越、毛二可等院士群体，都在各自的科研领域勇担重任，展现了北理工人的时代担当。

同学们，作为学校建校80周年迎接的首批“80后”研究生新生，你们将在这片红色土壤中学习成长。来到北理工求学，不仅仅是一次选择，更意味着一份重托、一项使命、一腔热忱。借此机会，我也想对同学们提几点希望。

一是立德为先，以重大选择见真抱负。建校以来，学校培养了30余万名毕业生，包括多位党和国家领导人、60余位院士、一大批创新人才。在研究生毕业生中，超过三分之一投身于国防事业和基层一线，选择了热爱并为之奋斗终身的领域，生动诠释了“党的事业就是我们的奋斗方向。”“人而无德，行之不远。”同学们，希望你们像师长们一样，明德致远、为国奉献，作出无愧于人民、无愧于青春的抉择。

二是强基为本，以守正创新见真学问。2017年6月，由北京理工大学研制的生命科学载荷，搭乘“龙飞船”，成为首个登入国际空间站的中国空间科学项目。该项目团队的优秀骨干，2014级博士生杨春华，在北理工12年的求学生涯里，博观约取、厚积薄发，参与并见证了中国空间生命科学研究中多项“第一”。“求木之长者，必固其根本。”同学们，希望你们向杨春华学习，宽厚基础、久久为功，瞄准“从0到1”的突破，勇攀科学高峰。

三是精深为实，以拼搏事业见真劲头。被誉为“北斗女神”的徐颖，是我校2009届博士毕业生。她在多源辅助卫星导航增强方向开展研究，严谨务实、执着求索，成为中科院光电研究院建院以来，最年轻的研究员和博士生导师。“精诚所至，金石为开。”同学们，希望你们紧随徐颖的步伐，行远自迩、精深求是，把个人理想追求，融入服务国家战略的伟大事业中，展现新时代青年的干劲、韧劲、闯劲。

四是创新为核，以卓越精神见真功夫。2019级博士生宋哲，深入研究卫星通信阵列测量关键技术，与导师团队协同攻关，发明了系列化测量新体制、新方法、新装置，支撑了北斗系统等国家重大型号的研制工作，以学生身份荣获国家技术发明二等奖。“满眼生机转化钧，天工人巧日争新。”同学们，希望你们以宋哲为榜样，敢于瞄准国际前沿，在追求卓越、独创独有上下功夫，让科技创新迸发涌流。

置身于世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴的战略全局，国家发展正处于战略机遇期，创新正当其时，圆梦适得其势。希望每一名北理工学子，传承延安薪火，牢记报国使命，勇担复兴大任，做“明德致远、宽厚基础、精深求是、包容创新”的高层次领军领导人才，奋楫争先、勇立潮头！

谢谢大家。 

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)
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