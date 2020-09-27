上海交大安泰MBA项目2021年拟招全日制学生80-100人

人民网北京9月27日电 当前，2021年考研已进入预报名阶段，上海交通大学安泰经济与管理学院市场办学发展办公室主任、MBA中心常务副主任陈建科近日接受人民网专访，对上海交大安泰MBA中心最新的招生政策进行了系统解读。

陈建科介绍，上海交通大学安泰经济与管理学院MBA教育项目自1994年启动办学，是国家教育部和国务院学位办认定的工商管理硕士（MBA）学位点，提供学历和学位教育，26年来已招收万余名学生，致力于培养具有品行正、视野宽、基础实、创新力强、人文底蕴深厚的商界领袖和业界精英。

上海交通大学安泰经济与管理学院市场办学发展办公室主任 MBA中心常务副主任陈建科（受访者供图）

2021年拟招生全日制学生80-100人

学生培养注重“终身化学习”

陈建科介绍，2021年上海交大安泰全日制MBA项目的计划招生人数为80-100人，目前主要包括国际MBA项目和中国全球运营领袖项目。非全日制MBA项目2021年计划招生人数为500-700人。

对于学生的培养和发展，陈建科表示，上海交大安泰MBA很早就提出了“终身化学习”的理念，希望学生在校期间认真学习的同时，更注重培养终身学习的理念。此外，对于已毕业的校友群体，中心除了不定期免费开放讲座外，还将几十门选修课免费开放，提供校友们长期学习“充电”。

“对于想创业的校友，学校也设置了专门的创业基金。即使在校期间学生没有创业的想法，毕业了以后才萌生意愿的话，也随时可以回来申请，学校同样也会提供帮助。”陈建科谈到，对于国际游学项目也是一样，大家在校的时候没有去游学，毕业了以后也可以申请国际游学，去参加国外一些学校的学习。

陈建科表示，学校“终身化学习”的理念，也希望不仅仅能够在校的两年、两年半里帮助大家提升，而更希望在学生未来更长的职业生涯中能够有所助益，中心也愿意与大家共同成长。

今年新增人工智能MBA项目

努力培养高层次、复合型管理人才

据了解，2020年安泰经管学院和人工智能研究院联合开办了人工智能MBA项目，致力于培养理论与实践兼备，具有国际视野和创新精神的人工智能领域的高层次、复合型管理人才。据悉，该项目由上海交大安泰经管学院与人工智能研究院合作开办，共享师资力量及行业资源。

“人工智能MBA项目的推出，是我们今年的一个创新点。上海交大在这个领域探索得比较早，也有着得天独厚的优势。”陈建科介绍，上海市目前在大力构建人工智能的发展高地，中心也将积极深化产教融合，引进高新技术企业来联合培养人才。

对于人工智能MBA项目的报考条件和要求，陈建科说，“只要你从事人工智能行业或者及其相关产业、相关应用场景，都可以来读这个班级。同时，在应用场景方面来说，如果你属于在金融行业里边做金融科技、健康科技、汽车领域一些智能科技等，也欢迎报考。”

对于上海交大安泰MBA中心的备考建议，陈建科表示，想跟广大有意愿报考的同学分享两个字——坚持。上海交大安泰MBA也特别提出“鹰文化”，非常注重培养坚持不懈、坚韧不拔的精神。在未来几十年创业圆梦的过程中，想成为商界领袖必不可少的就是“坚持”这个品质。

(责编：李依环、熊旭)