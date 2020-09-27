原标题：校园足球普及重心下移到幼儿园

近日，教育部、国家发展改革委、财政部、广电总局、体育总局、共青团中央、中国足协联合印发了《全国青少年校园足球八大体系建设行动计划》（以下简称《计划》）。《计划》称，校园足球的普及重心将下移到幼儿园，开展以培养兴趣为主的足球启蒙教育。到2022年，全国青少年校园足球普及推广、教学训练等体系更加完善，管理体系、制度体系更加健全。力争为每所校园足球特色学校培训至少一名具有中国足协D级或同等水平教师或教练员；力争每所校园足球特色学校均建有1块以上足球场地；校园足球特色学校学生体质健康合格率达到95%以上，中小学生经常参加足球运动人数超过3000万。

教育部体育卫生与艺术教育司负责人表示，《计划》将新时代校园足球改革发展各项任务具体落到推广普及、教学训练、竞赛联赛、体教融合、科学研究、宣传引导等八大体系之中。

《计划》提出，各级校园足球工作领导小组办公室要加强组织管理，坚持普及与提高并重，推动地区、城乡和男女青少年校园足球优质均衡发展。普及重心下移到幼儿园，开展以培养兴趣为主的足球启蒙教育，不断夯实已遴选认定的足球特色幼儿园和校园足球特色学校发展基础，科学制订创建规划。完善高校高水平足球运动队建设指导意见，重点统筹招生、教学、训练、竞赛和条件保障等。制定统一的青少年足球人口标准，做好运动员在校园足球与中国足协的共同注册工作。

《计划》强调，各地要建立省、市、区级校园足球训练营，组织区域内有潜质的校园足球学生运动员在课余、周末和节假日进行高水平足球训练和竞赛，促进校园足球高水平运动员不断涌现。

《计划》提出，严格管理、做强校园足球竞赛体系。深化建设校内竞赛—校际联赛—选拔性竞赛—国际交流比赛为一体的竞赛体系。确保校园足球特色学校班班有球队，定期组织比赛，通过年级联赛组建各个年龄组的男女代表队。进一步完善小学、初中、高中和大学联赛、选拔性竞赛和夏（冬）令营活动。

教育部体育卫生与艺术教育司负责人表示，要强化全国青少年校园足球工作领导小组的统筹协调作用，形成科学高效的校园足球治理体系。健全各级校园足球工作考核评价机制，统筹设计好“指挥棒”，完善校园足球管理监督体系。各地相关部门要完善校内外足球运动安全管理制度，落实安全责任制，加强运动风险教育，提高安全意识和风险防范能力。同时，加强校园足球场地设施数据收集汇总工作，全面准确掌握校园足球场地数量、类型、分布等基本情况，切实加强动态调整、确保数据准确。（陈鹏）

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