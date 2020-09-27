第五届中小学数字化教学研讨会在北京举行（人民教育出版社供图）

人民网北京9月27日电（李依环、实习生唐努尔）第五届中小学数字化教学研讨会26日在北京举行。据悉，本次研讨会以“线上线下融通·课程教材创新”为主题，由教育部基础教育司指导、人民教育出版社人教数字教育研究院主办、人教数字出版有限公司承办，来自地方教育主管部门领导、中小学教师等300余人以现场或收看线上直播的方式参加会议。

“本次研讨会的召开对于推进数字化教学具有积极的意义。”教育部基础教育司副司长俞伟跃开幕式上谈到，要在基础教育改革发展大背景下思考谋划中小学数字化教学，深入总结“停课不停学”对中小学数字化教学带来的启示，切实抓好推进中小学数字化教学中的资源开发、提高在线教育的保障能力和工作水平。

会上，人民教育出版社党委书记、社长黄强表示，线上、线下融合的混合式学习今后将成为常态化教学方式，教学理念要从“以教师为中心”转变为“以学生为中心”，资源建设应从重教研转到重视服务于教学的实际应用。黄强呼吁教育工作者不断研究线上、线下混融共生所带来的教育理念、课程教材等方面的变革，努力实现信息技术与学科教学的深度融合。

北京师范大学教授、中国教育学会名誉会长顾明远发来视频致辞。他指出，做好未来的线上线下融合教育相关工作，要高度重视课程在落实立德树人根本任务和学生创新能力培养中的作用，要更加重视教师的作用，也要开展线上线下融合环境下的教学模式和策略研究。

在研讨会报告环节，北京师范大学教授、智慧学习研究院院长黄荣怀，首都师范大学教授、统编初中历史教材执行总主编叶小兵作了主题报告。黄荣怀认为，此次互联网教育实践，呈现出以弹性教学和主动学习为基本特征的新型教育教学形态，凸显了教育信息化的价值，也成为定义“未来教育”的一个契机。叶小兵提出，如何将信息技术与历史教学从理论到实践全方位地整合，是历史学科面临的主要问题。

当天，在三个专题论坛 “数字教材的创新应用与经验”、“面向未来的课程建设新思路”以及“线上线下融合的教学实践新探索”中，多名专家、学者分别围绕数字教材、创新课程、教学融通等分享了研究成果和经验。

(责编：李依环、熊旭)