原标题：@上海大学生，这里有份offer，请查收

当当当当！上海市的大学生们注意啦！参加这个比赛，就有可能拿到工作offer！毕业即就业，快来了解一下吧！

说起上海，你第一想到的是什么？时尚之都、外滩、陆家嘴、东方明珠塔……这里有太多的标签让人记住。如今，位于上海南端的奉贤区又将为这个城市增加一张新名片——“网红直播电商基地”、人民优选直播大赛总决赛举办地。

9月初，奉贤区人民政府与人民网在人民日报社举行了人民优选直播大赛奉贤赛区和大赛总决赛签约仪式。人民优选直播大赛奉贤赛区和大赛总决赛将于9月至12月在上海市奉贤区举行。

签约现场

为激发大学生群体带货直播的这样一支生力军，奉贤区政府部门经过思考和调研，通过搭建平台并给予一定补贴政策，让企业和大学生对接，既解决了企业搭建网络直播营销团队的人才需求，又促进了大学生就业。

如果你也想成为“最不愁找工作”的那个人，就来上海奉贤赛区参赛吧！或许您就是下个奉贤的“李佳琦”！

▲江西参赛大学生直播现场。来源：人民网

在这里，你可以寻找自己感兴趣的方向，不断提升专业素养与综合能力来保持竞争力，成为能够适应未来互联网经济发展需求的复合型知识结构人才。

在这里，你可以积累直播带货的经验，了解其背后的商业逻辑，快速掌握直播带货及变现的标准化、流程化方法，为以后的创业道路提供思路和基础。

在这里，你还将接受到专业培训，有知名专家学者手把手教你当主播！人设打造、货品选择、品牌营销、宣传推广……通过专业技能、文化素养、政策法规等综合素质的培训学习，帮你了解基本法律意识和规范意识，提高在不同场景的反应能力，熟练掌握不同的创作手段与传播平台规律。

对于比赛中表现优异的同学，奉贤区东方美谷的相关企业将直接发出offer！@全城大学生，还在犹豫什么？一条就业创业的新路径摆在眼前，快来报名参加吧 ！

(责编：李依环、牛镛)