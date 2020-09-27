立鸿鹄志 做奋斗者（行与思）

9月，全国多所高校举行开学典礼。寂静多日的高校校园重又朝气蓬勃、生机盎然。

这一届的高校新生，在2020这不平凡的一年，在疫情防控和升学的双重考验下，不惧风雨，经历了别样的成长，展现出昂扬的风貌和坚毅的品格。

从高中进入大学，意味着跨越和成长，也意味着新的责任与使命。为此，多所高校的校长和老师们对广大新生送出鼓励、寄予期待，鼓励同学们立鸿鹄志，做奋斗者。

老师们谈到了使命与情怀，鼓励同学们勇担时代使命，厚植家国情怀，把自身理想志向同国家和民族的命运紧紧联系在一起。鼓励同学们坚毅执着、不畏艰难，即使身处逆境，也要始终保持坚定不移的信念和战胜困难的勇气。

老师们谈到了博学慎思，学以成人，鼓励同学们有潜心向学、扎根学术的胆识和魄力，在基础理论和方法、关键技术和核心技术的创新上多下功夫，在遵循科学规律的前提下，以好奇心驱动多学科的交流对话。鼓励同学们从内心的热爱出发，坚持正确的价值判断，把握好自己的潜力和专长所在，坚定未来求索的方向。

老师们还谈到了涵养道德品行和合作意识，鼓励同学们坚持修身律己，在融入集体的过程中做到守公德、严私德，恪守原则底线，坚持从小事小节上加强修养，从一点一滴中完善自己。

青春须早为，岂能长少年。经历了一场难忘的开学典礼，聆听了语重心长的开学第一课，更多的同学们懂得了要始终把国家的需要作为学习和研究的立足点，用勤学苦练、知行合一的毅力丰富专业理论和技能，用敢于创新、勇攀高峰的执着锤炼解决问题的能力，用胸怀祖国、志存高远的情怀积蓄实现梦想的力量，进而成就自己，报效祖国。

《 人民日报 》（ 2020年09月27日 05 版）

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