以史为鉴，筑牢信仰基石（凭栏处）

习近平总书记在给复旦大学《共产党宣言》展示馆党员志愿服务队全体队员回信中指出：“希望广大党员特别是青年党员认真学习马克思主义理论，结合学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，在学思践悟中坚定理想信念，在奋发有为中践行初心使命，努力为实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。”高校作为人才培养的重要场所，加强大学生“四史”教育，是落实立德树人根本任务的必然要求。

要让新时代大学生在思想上弄清楚、理解透中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”，就必须坚持以唯物史观为指导，引导大学生树立正确历史观，坚定理想信念，学会运用马克思主义理论的观点和方法，提高明辨是非、分析问题、解决问题的能力。以史为鉴，筑牢信仰基石。

树立正确历史观的导航仪。在高校开展“四史”教育，首要任务是以唯物史观为指导，引导新时代大学生树立正确历史观。新时代大学生正处在人生的“拔节孕穗期”，是中华民族复兴伟大进程的见证者和参与者，也是社会主义事业的生力军。对在高校开展“四史”教育应有更高的要求，要追求学习的深度，要超越简单的历史学习，升华到基于历史的思想政治教育的高度来重视。

坚定理想信念的压舱石。科学的历史观教育可以帮助新时代大学生形成正确的政治信仰，坚定走社会主义道路。实现共产主义是中国共产党的最高理想和最终目标。作为社会主义建设者和接班人，新时代大学生更应该坚定共产主义理想信念。要抓住思想政治理论课主渠道，开展连点成线、连线成面的学习活动，引导大学生从学理上搞清楚、弄明白“四史”学习教育的主线是中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的实践史，确保学习教育活动不跑偏、不走样。要开展多种形式的实践教学，提高“四史”教育的实效性。通过课堂讨论、案例分析、专题沙龙、演讲辩论、社会调研考察等，引导大学生深入到社会主义伟大实践中，探索重大历史事件背后的深层次原因，深入解读重要历史人物在历史转折关头的心路历程，总结提炼中国共产党在为民族谋解放、为人民谋幸福的征程中的历史规律。要结合融媒体技术，让学习活动立体化、活起来，激发大学生的积极性、主动性。

破解时代问题的金钥匙。高校大力开展“四史”教育的最终目的，是不断提高新时代大学生运用科学理论解决实际问题的能力，使其未来可以胜任时代所赋予的使命。要引导新时代大学生以史为镜，深入思考，增强问题意识。新时代大学生处在中华民族发展的最好时期，既面临着难得的建功立业的人生际遇，也面临着“天将降大任于斯人”的时代使命。要学懂、学透“四史”，从中掌握认识世界和改造世界的哲学智慧。学会在复杂多变的国际国内形势下，用中国特色社会主义理论体系的理论内涵去理解、认识当前的问题和情况。要引导新时代大学生以史为鉴，居安思危，增强忧患意识。要始终端正自己的唯物史观立场，坚持从历史事实出发，遵循规律、尊重历史、捍卫真理，主动辨别和抵制各种错误思潮的侵袭，坚定不移地走中国特色社会主义道路。要引导新时代大学生以史为师，知行合一，增强担当意识。通过“四史”教育，激励大学生明大势、知大任，不断锤炼自己，练就过硬本领，自觉把个人理想追求融入实现中华民族伟大复兴中国梦的历史洪流中，投身中国特色社会主义伟大实践，真正成为社会主义事业合格建设者和可靠接班人，书写中华民族更加辉煌的历史。

（作者为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、北京交通大学党委书记）

《 人民日报 》（ 2020年09月27日 05 版）

(责编：岳弘彬)