特岗教师的奉献与坚守（深聚焦）

图①：邵本娟与学生们在一起。

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图②：倪山清在指导学生。

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图③：河北省沧州市孟村回族自治县肖庄子完全小学，特岗教师翟小飞给孩子们上体育课。

新华社记者 王 民摄

数据来源：教育部

农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划（简称“特岗计划”）始于2006年，每年公开招考选聘数万名高校毕业生到中西部贫困县农村学校任教。

15年来，“特岗计划”共为中西部地区22个省份1000多个县的3万多所乡村学校和教学点补充95万名中小学教师。通过“特岗计划”直接或间接补充的教师，是新中国成立以来数量最多、学历最高、待遇保障最为齐全的新一代乡村教师。

近百万特岗教师同广大乡村教师一起，在脱贫攻坚主战场上，用爱心和智慧阻断贫困代际传递，点亮万千乡村孩子的人生梦想。他们坚守在最边远、最贫困、最艰苦的地区，为确保如期完成脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会贡献力量。

本期周刊，我们选取几位特岗教师的故事，在他们的讲述中，能看到乡村教育的变化，能看到一大批有志青年到乡村、到边远地区为国家教育事业建功立业的奉献与激情。

——编 者

“感觉有做不完的事，唱不完的歌”

讲述人：海南省琼中黎族苗族自治县红毛希望小学 王杨颖

我的爷爷是老师，伯伯是老师，爸爸也是老师。当老师，一直都是我的梦想。2018年，我参加“特岗计划”，到琼中黎族苗族自治县红毛希望小学任教。

来到学校，我很惊喜：教室里有先进的多媒体设备，操场有塑胶跑道，还有正在建的游泳池。一切仿佛都在和我说，老师，就等你来了！

学校有440名学生，在我来之前只有一名音乐教师。我想为乡村孩子组建一支合唱队。我发现，孩子们学歌时热情满满，课堂氛围好到不行，但到了展示时，小嘴好像贴了封条，鼓励了半天愣是没声响。我调整教学方式，从单人改为小组表演，还设计模仿动物叫声的发声训练，同学们十分喜欢。

傍晚，我和孩子们走在回家的小路上，哼着《斑鸠歌》，与夕阳为伴，与飞鸟共舞。这是我给孩子们选的歌，我希望孩子们都像快乐的小斑鸠。

记得去县城比赛那天，同学们紧张又兴奋。我看着他们一个个精神高度集中、眉目间透着认真的表情，不禁也乐了。后来，县里举办鼓号队活动，孩子们又急匆匆跑来报名，“王老师！我们一定能把号子吹亮，把鼓敲响！”看着他们快乐的笑脸，我觉得小小金子已经开始闪闪发光。

在琼中生活了两年，我很喜欢这里。和孩子们在一起，感觉有做不完的事，唱不完的歌。学校旁有一条清澈的小河，每天哗啦啦地流着。我想，孩子们就像一条条小河。而我愿意守在岸边，望着他们奔向远方。

“怀揣自信和梦想，走向美好的明天”

讲述人：云南省贡山独龙族怒族自治县普拉底乡腊早小学 邵本娟

2017年，我加入“特岗计划”，现在在云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县普拉底乡普拉底中心学校下面的教学点腊早村腊早小学任教。

刚来学校的那个周末，我去家访。学生小春带我进山，从早上7点走到下午1点才到家，足足走了6个小时。停下来一看，白云就在身边，似乎一伸手就碰得到。

小春的奶奶看到我们很高兴。她说，小春父母外出打工了，她很想到学校看孙子，但路太远，希望老师多照顾孩子。奶奶说着傈僳语，小春给我翻译。我一个劲地说，奶奶您放心，我一定会对学生好的！

那天，我邀请小春和奶奶走到屋外，给他们拍合影。老人家特地打开箱子，换上一件带花的衣服。看到合影，奶奶流泪了，说老师有心，自己以前从来没有和孙儿拍过照片。

下山时，看到大山里的风景很美，我在心里说，自己要为山里孩子做的事情还很多。

后来，我经常去家访。山高路险，山体滑坡塌方时有发生。一次次跋山涉水中，我把全班25个孩子的家全部访遍。

家访时，我发现小花用木炭在墙上画画，没有水彩笔，木炭也能勾勒出最美的线条。在小普家，我发现他把竹筐挂在小树上当球篮，他长大后想成为运动员。那一刻，我知道，大山里的孩子，都有很美的梦想，都希望有多彩的童年。

我有一个朴素的愿望：希望孩子们从大山出发，怀揣自信和梦想，走向美好的明天。

“为更多乡村孩子铺路搭桥”

讲述人：四川省绵阳市盐亭县五龙小学 倪山清

我在农村长大，小时候家里穷，常和父母上山挖草药，一走就是5个小时的山路。遇到大雨，路被冲垮，还要临时铺路搭桥。在我的记忆里，经常要走好长好长的木桥，下面是湍急的河水。小时候的我无数次地想，如果路能够开阔一些、牢固一些，该有多好！

2014年，我大学毕业，听说有“特岗计划”，毫不犹豫地报了名。我希望为更多乡村孩子铺路搭桥——人生的路、成长的桥。

我担任班主任，班上29个孩子，有20个是留守儿童，还有几个孩子是单亲家庭。我对自己说，要把每个孩子放在心中，关心每一个孩子。

10岁的小俊总爱哭，性格内向，总是一个人蹲在地上玩。家访中，我得知小俊父母离异，他一直跟着60多岁的奶奶生活。

我想，心病还要良药医。师者仁心，要对症下药。我有意识地找机会陪他数蚂蚁，见他对昆虫感兴趣，我还跟他讲我在山里挖草药的故事。我们一起散步，一块踢球，他的奶奶生日时，我们给奶奶做了一碗面条。那天，小俊终于敞开心扉，愿意和我交流了。

前不久，因为参加特岗教师报告会，我第一次走出四川。飞机飞翔在祖国的蓝天，我听着飞机轰鸣，看着窗外风景，心想，我要带更多孩子走出大山，让他们的梦想起航。

“有了舞台，学生们就能闪闪发光”

讲述人：湖北省恩施市新塘乡双河初级中学 吴艳锋

2007年，从三峡大学毕业后，我来到湖北恩施土家族苗族自治州恩施市龙凤镇龙马村龙马初级中学任教。

刚上讲台，我很紧张，没想到，学生也很紧张。山里娃不自信，不敢回答老师的提问，无论怎么启发，只是满脸通红，一声不吭。那一刻，我下定决心，不仅要教他们知识，还要帮助孩子们变得自信、开朗。

我和其他老师就地取材，举办钓鱼大赛，组织师生马拉松比赛，开展寝室美化大赛，力争让每个孩子都登上舞台。

这些年，一批批乡村孩子从这里出发，进入清华、浙大等高校，走向更广阔的舞台，实现了自己的梦想。

疫情防控期间，昔日学生们的表现让我倍感欣慰。学生黎萍在武汉工作，她把同学们募集的蔬菜送到武汉市民手上。读书时的她，性格腼腆内向，在我的鼓励下，她用自己的努力获得一张又一张奖状，铺满家里的整面墙，后来顺利考入华中师范大学。

学生唐杉如今是一名教师，疫情防控期间，她的网课特别受欢迎。然而，初中时，她还是一个羞怯的孩子。我鼓励她参加手抄报比赛，她拿了一等奖，也有了自己的舞台。前年，大学毕业的她也选择了回到乡村。

今年7月，我调任到新塘乡双河初级中学，担任校长。回想这些年走过的路，我感到非常充实。乡村给我提供了一个广阔的舞台，而我也努力给学生们提供舞台。我相信，有了舞台，学生们就能闪闪发光。

“这儿是你们的家，也是老师的家”

讲述人：河南省濮阳县徐镇镇昆吾社区小学 杨 承

2009年，我来到河南省濮阳县徐镇镇六市小学，成为河南省首批特岗教师。

当时，老校长骑摩托车把我接进村子。六市小学只有4名老师，在我来之前，最年轻的老师已经53岁了。

那天刚下了雨，教室里满是水，湿漉漉的，光线也不足。可是，当我看到孩子们明亮的眼睛，内心涌起一股力量。一间电教室就是我的家，白天拉开桌子是办公室，晚上拼起来做床板。条件确实艰苦，可我感觉到，这里需要我，孩子们需要我，离不开我。

记得有一年，我去县城开会。傍晚坐唯一的一班中巴车回学校，天黑了，顺着灯光一看，几个孩子还打着伞站在那里等我。孩子们哭着说：“老师，我们还以为你不回来了。”我说，这儿是你们的家，也是老师的家！

还有一年，校长通知要把我调到另一所学校。学生小宁的爷爷开口就说：“杨老师，您要是嫌我们这里条件差，我们每家拿一些砖，给您盖一间新屋子！”看着学生和家长们热切的目光，我下定决心，留下，不走了！

随着黄河滩区移民搬迁，2011年，我带着52个孩子，一个都不少地来到前范寨小学。2015年，我们又来到安置区昆吾社区小学，孩子们的学业顺利衔接。这些年，学生从40多名发展到1500多名，一批批特岗教师也为学校注入新鲜血液。这里，有教育的进步，有明天的希望。

在母亲河之滨，我愿意把自己的青春融入黄河，做黄河里的一朵浪花。

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《 人民日报 》（ 2020年09月27日 05 版）

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