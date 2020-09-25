北京邮电大学校长乔建永：希望寄托在你们身上

人民网北京9月25日电（孙竞）北京邮电大学2020级本科生开学典礼23日在沙河校区举行。开学典礼上，校长乔建永教授发表了题为“希望寄托在你们身上”的主题演讲。他向2020级全体本科生表示了热烈欢迎，并勉励同学们要读懂父母的眼神，做一个有追求的人；要读懂家国情怀，做一个有情趣的人；要读懂青年的责任，做一个有担当的人。他希望同学们秉持为国求学、报效祖国的崇高理想，将人生志向与祖国发展结合起来，在新一轮科技革命中展现出新时代青年人的绚丽风采。

乔建永对同学们讲到，同学们已经正式融入这所肩负着“传邮万里 国脉所系”家国情怀的学术家园，正式迈上这条与祖国信息通信、数字经济事业建设发展同呼吸共命运的奋斗之路。崭新的起点给予青年人枚举不尽的发展机遇，伟大的时代给予同学们放飞梦想的广阔平台，北京邮电大学期待同学们用青春的足迹去印刻奋斗的历程，用追寻的脚步去收获属于自己的大学时光！

北京邮电大学校长乔建永在2020级本科生开学典礼上发表讲话（学校供图）

以下为乔建永校长《希望寄托在你们身上》主题演讲内容节选——

今天我们相约于金秋的北京，相会在美丽的邮苑，3736名新同学迎来了属于自己的“北邮时刻”，开启了追寻未来的大学征程。在这里，我代表学校，向你们的到来表示热烈的欢迎！向培养你们成长的父母、师长和亲友们致以崇高的敬意！

2020年，来势汹汹的新冠肺炎疫情打乱了世界经济社会发展的平稳节奏。全党全军全国各族人民风雨同舟、众志成城，夺取了中国抗击疫情斗争的重大战略成果。同学们在高考的路上经历了冲刺阶段居家复习的环境适应；高考时间调整的心理波动；考试过程中防疫规则的细心把握；还有一些同学更是经历了突发洪涝灾害的惊心动魄，等等。一系列2020年考生特有的难题伴随着你们一路走来。这其中，每一段经历都是一种磨炼，每一段经历也都是一笔财富，每一段经历更是一份奋斗的人生追寻。在这里，让我们为在座的每一位克服困难，成功实现心中大学梦的同学而点赞！

同学们，今天尽管我们还不能顺利摘下面前的口罩，但我已经从大家的眼神里看到了相聚邮苑的幸福和骄傲。今天，你们已经正式融入这所肩负着“传邮万里国脉所系”家国情怀的学术家园，正式迈上这条与祖国信息通信、数字经济事业建设发展同呼吸共命运的奋斗之路。借此机会，我向同学们提几点希望，与大家共勉。

首先，希望同学们读懂父母的眼神，做一个有追求的人。

今年由于疫情防控的需要，父母家人不能陪伴你们进入校园，参观你们的宿舍、食堂、教室和图书馆。往年这样的场景虽然给校园带来了巨大的拥挤，但也同时带来了全国各地亲情文化的滚滚暖流。我相信，今年送你们来校报到的父母在车站、机场和码头一定有更多的嘱咐，因为他们对你们进入集体生活后的疫情防控会有更多的挂念。同学们，旅途中在聆听父母教诲的过程中你们是否注视过他们的眼睛？在车站或校门口同他们挥手再见的那一刻，你是否想过他们面对你的背影的眼神中该有多少欣喜、挂念和期盼？只有想明白了这些，读懂了父母的眼神，我们才能说：进入北邮的我们已经同昨天的高中生大不相同！

同学们，我之所以建议大家思考自己是否同昨天的高中生大不相同，原因是你们的人生正在进行着三大重要转变：一是，18岁了，要向成年人转变；二是，离开父母了，要向独立生活模式转变；三是，有专业了，要向专业状态转变。面对这三大转变，读不懂父母的眼神就体会不到感恩的温暖，就明白不了自立的含义，就确定不了奋斗的方向。因此，我建议同学们静下心来，好好回顾一下父母期待的目光；好好想一想四年后毕业典礼时你应该具有的状态；好好展望一下，第四次工业革命要求你应该具备什么样的综合素质？站在这三个坐标点上把父母的眼神读懂，你就会立刻感觉到今天的自己同昨天的高中生大不相同的含义。这个“大不相同”的根本之处就在于今天的你们需要对人生有更全面、更长期的规划和追求。同学们将在北邮的校园里练就过硬本领，成为德才兼备、知行合一的新时代青年。

在去年的开学典礼上，我给同学们定了一个小目标：未来四年读100本好书，结交100位好朋友，用100天时间锻炼身体，我把它称为111目标。今天我依然把这个目标送给你们。首先读书是大学时代最为重要的事情。每个专业都要开几十门课，每一门课的教材都值得用心一页一页地精读。除此以外，同学们还要到图书馆细心挑选一些政治、经济、科技、文化、艺术等方面的经典著作加以精读，扩大知识面，填补知识短板，开阔眼界，启迪智慧。其次，希望同学们要学会同师生交朋友。将来同学们会发现，你们在课堂上学习的具体知识，在网上几乎全能搜索到，你们在北邮最珍贵的学习资源其实是师生间面对面的交流，教学相长，学学相长，这才是无可替代的宝贵学习资源。疫情期间大家戴口罩绝对不是为了阻止交流，而是在创造条件让师生更安全地交流，交流思想，切磋学术，相互启发。在大学校园里结交100位包括同班同学在内的好朋友，你成功时他们会提醒你：膨胀是人生的杀手；你失意时他们会鼓励你：艰难困苦方能玉汝于成。正是这种称之为大学文化的资源滋养了一代又一代北邮人，成就了信息黄埔的美名。再就是，我们提倡每天锻炼一小时，快乐生活一辈子。在每一年的毕业季我都非常关心同学们吃早饭的比例，说实话这个指标并不理想，这至少说明大家对强健身体重视不够。希望从你们这一届同学开始北邮的这项指标能有大的改善。我提倡大家拿出100天来锻炼身体，其实并不多，只要每天坚持一小时，这个目标就能超额完成。

同学们，读书、交友、锻炼身体，这是你们提高本领最为直接的途径。你们正处在成长成才的黄金期，大家一定要有只争朝夕、时不我待的精神，努力追寻精勤治学、脚踏实地的求学作风，要敢于“推倒重来”、要善于“多管齐下”、要勇于“挑战权威”、要勤于“实践创新”，不断培养发现问题、分析问题、解决问题的学习能力，学深吃透基础课程，活学活用专业知识，为未来事业发展与个人进步奠定坚实的专业基础。

第二，希望同学们读懂家国情怀，做一个有情趣的人。

进入大学以后，同学们最大的任务是学习知识、增长才干。这条成才路无论如何都是充满艰辛的，谁都不能轻轻松松成功。走好大学的奋斗路，我们首先需要明确的理想目标，切实可行的学习规划，但更需要的是坚持不懈的拼搏奋斗。步入大学校园，学习不会比高中轻松。如果没有这样的心理准备，你或许已经落后在起跑线上。同学们可以看一看沙河图书馆晚上灿烂的灯光，还有5G+全息投影的智慧教室、数百门高新课程、资源丰富的智慧云平台……这些教学条件背后有一大批科技与教育的最新融合成果，它们将为同学们提供优越的学习条件，将为同学们的创新创业活动提供更为专业、更为丰富的实践体验。当然，在这里同学们也将有机会感受到名师名家的魅力风采，以及学以致用的求知幸福。

此时此刻，我想特别提醒同学们的是，刻苦与勤奋固然是成就学习目标的必要条件，但绝对不是充分条件。同学们绝对不能把知识学成负担，切莫把能力训练成墨守陈规的呆板。在攀登知识高峰的过程中永葆儿时的纯真，激发自己的学习兴趣，这是成功者的必然要素。爱因斯坦说过：想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界的一切，推动着进步。毫无疑问，兴趣、好奇心和想象力都来源于我们纯真而又圣洁的心灵。同学们应该把自己的大学路锻造为勤奋路，更应该把自己的大学路描绘为好奇心和想象力的放飞之路。有知识、有情趣的人生才是幸福的人生。爬到知识的山峰之巅仍然保持纯真的情趣，这是一切高尚情怀的出发点。

从这一情趣出发，同学们不仅能够激发对知识和未知的无尽好奇心和探索的动力，更能涵养家国情怀，追寻矢志报国的价值追求。北邮的多位杰出校友都告诉我，他们在青少年时代都读过“千里眼”“顺风耳”这样的神话故事，正是探究其中奥秘的好奇心促成了他们报考了北京邮电大学。回顾北邮的发展史，这种纯真的好奇心在爱国主义的光辉照耀下，涵养出北邮人爱国、爱民、服务社会、勇攀高峰的高尚情怀，在祖国建设发展的时代历程中从未缺席，在人民幸福生活的服务保障中从未缺席。作为新一代北邮人，希望同学们继续秉持为国求学、报效祖国的崇高理想，将人生志向与祖国发展结合起来，在新一轮科技革命中展现出新时代青年人的绚丽风采。这必将成为你们一生最为骄傲无悔的情怀和价值追求。

第三，希望同学们读懂青年的责任，做一个有担当的人。

一代人有一代人的时代背景，一代人有一代人的责任和使命。前浪有前浪的风华，后浪有后浪的潇洒，但家国情怀是我们大家永恒的使命担当。面对这场席卷全球的新冠疫情，我们更加清晰地看到，个人和家庭的前途命运同国家和民族的前途命运始终是紧密相连的。我们最大的责任和使命来自于国家、民族和社会。面对令人恐惧的疫情，原来离我们似乎很远的家国情怀，突然间走进我们的生活，成为街坊邻里的日常话题。我们被数以万计的奔赴疫区的最美“逆行者”所感动，“不计报酬、无论生死”，这里面不仅有前浪的舍生忘死，也有后浪的舍命担当。疫情的残酷现实再一次告诉我们，上大学不是为了成为精致的利己主义者，也不是为了成为显赫的权贵和富豪，而是为了用知识、良心和骨气担当起国家、民族和社会赋予的责任。我曾经说过，这种责任担当不是要求每一位知识分子都成为英雄，而是要求在公共危机和群体性误读面前，知识分子必须具有爱国爱民、尊重科学、从容不迫、决不妥协的精神风范。

同学们，我们就要进入后疫情时代，属于你们的大学时代已经开启。崭新的起点给予青年人枚举不尽的发展机遇，伟大的时代给予你们放飞梦想的广阔平台。北邮期待你们用青春的足迹去印刻奋斗的历程，用追寻的脚步去收获属于自己的大学时光。北邮的希望寄托在你们身上！

(责编：孙竞、刘军涛)