中国石油大学（华东）校长郝芳：青春因奋斗而出彩

人民网北京9月25日电 日前，中国石油大学（华东）举行2020级本科生开学典礼，中国科学院院士、中国石油大学（华东）校长郝芳发表了题为《青春因奋斗而出彩》的主题讲话寄语新生，要塑造达观向上的品格、涵养家国同心的情怀、磨砺艰苦奋斗的精神、锤炼卓越出众的才能。

“新时代充满新机遇新挑战，新征程期待新成长、新担当。”郝芳表示，希望同学们弘扬“家国同心、艰苦奋斗、惟真惟实、追求卓越”的石大精神，以青春之我、奋斗之我，融入时代进步、民族振兴的时代洪流，向实现“两个一百年”目标不断奋进，让青春因磨砺而出彩，让人生因奋斗而升华。

中国科学院院士、中国石油大学（华东）校长郝芳（学校供图）

以下为郝芳院士题为《青春因奋斗而出彩》的讲话节选——

一年一度的开学典礼，是学校最盛大的节日，也是全体教职员工最期待的日子。美丽的石大校园，终于迎来了你们！在刚刚过去的这段不平凡的日子里，你们度过了史上最长寒假，克服了疫情带来的各种困难，经历了线上学习、高考推迟等诸多变化，终于圆梦石大！首先，我代表全校师生员工，对以优异成绩考入我校的全体新同学们表示衷心的祝贺和热烈的欢迎！向辛勤培育你们的父母和老师表示崇高的敬意！

刚才，王圣钧同学、纯雨同学的热情发言，让我联想起自己的大学时代；于连栋教授的真情寄语，引发了我对个人成长经历的回忆；高晓萱同学的成长轨迹，让我进一步感受到大学对品格塑造、能力培养的重要作用。我更深刻体会到，祖国的快速发展、科技的日新月异，给青年的成长成才创造了最好机遇，也让我更加坚信“长江后浪推前浪，一代更比一代强”！

同学们，你们是有着不平凡经历的一届新生。疫情期间，你们在学习中坚守，为战胜疫情作出了自己的贡献；你们在坚守中学习，体验了新技术革命的成果。你们是幸福的一代，出生、成长于中华民族五千年历史中发展最快、物质最丰富的时期。在疫情仍在很多国家肆虐之际，你们健康、平安、快乐地走入大学校园。你们也将是迎接挑战的一代，新技术强烈冲击着传统学科和传统行业，并不断催生新知识、新产业、新业态和新模式，对几乎所有学科和专业赋予了新的内涵，也根本改变了知识的传播途径和学习方式，对你们适应时代变化、提升学习能力提出了前所未有的挑战；你们更必须是担当重任的一代，你们在“两个一百年”的历史交汇期步入大学，是实现第一个百年目标的见证者和受益者，更将是实现第二个百年目标的建设者，你们必将担负起实现中华民族伟大复兴的中国梦的历史重任！

大学是最重要、最值得记忆的人生经历，也是培养个人品格和能力的关键阶段。在你们的大学生涯刚刚开启之际，我提四点期望与同学们共勉。

第一，塑造达观向上的品格。“没有伟大的品格，就没有伟大的人”。豁达乐观的品格，是幸福生活的基础，更是应对挑战、成就事业的前提。我校校友、“当代青年的榜样”秦文贵，曾在青海油田的戈壁荒漠坚守17年，他将戈壁滩的荒凉寂寞当作绝佳的学习环境，满怀热情、顽强攻关，为我国西部油田的开发和建设作出了突出贡献，当选为“100位新中国成立以来感动中国人物”。秦文贵曾经讲到，“如果我们遇到一点挫折就消沉和抱怨，那么自我的天地就只会越来越窄，越来越封闭，理想就会变成一句空话。”同学们，水到绝处是风景，人遇困苦见品格。希望你们在刻苦学习的同时，塑造自信乐观、从容豁达、坚强刚毅的品格，为在不断发展变化的世界行稳致远奠定坚实的基础。

第二，涵养家国同心的情怀。天下为公、担当道义，是广大知识分子的应有情怀，也是伟大抗疫精神的重要组成部分。日前召开的全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，钟南山院士被授予“共和国勋章”，张伯礼、张定宇、陈薇被授予“人民英雄”国家荣誉称号，他们以实际行动践行了国家至上、民族至上、人民至上的坚定信念，也有力诠释了家国同心的担当情怀。家国同心，也是石大精神的核心要义。家国同心的石大人，参加了新中国几乎所有大型油气田的勘探、开发和几乎所有大型石油化工厂的建设和运行，为新中国石油工业从无到有、从大到强作出了重大贡献。在我们头顶灿烂的星空，有两颗标志石大人卓越贡献的行星，分别是以我校老校长名字命名的“杨光华星”和以我校杰出校友命名的“王德民星”。这两颗星熠熠生辉，彰显着石大人家国同心的使命担当。家国情怀是一个人精神生命的起点、远大理想的阶梯，也是立大志、担大任、成大器的动力源泉。希望你们以时代精神涵养家国情怀，以实际行动学习、践行石大精神，志存高远、脚踏实地，让成长的脚步更加坚定、更加有力！

第三，磨砺艰苦奋斗的精神。新时代是奋斗者的时代。奋斗是艰辛的，没有艰辛就不是真正的奋斗。我校校友、“新时期铁人”王启民坚持“宁肯把心血熬干，也要让油田稳产再高产”的奋斗精神，埋头苦干、艰苦创新，不断挑战油田开发极限，创造了世界同类油田开发的奇迹。同学们，一代青年有一代青年的使命，一代青年有一代青年的际遇，但艰苦奋斗的精神永远不能丢，特别是在经过40多年改革开放，物质极大丰富、发展日新月异、挑战层出不穷的今天，更要勇于在艰苦奋斗中净化灵魂、磨砺意志、坚定信念、应对挑战。希望你们将奋斗作为幸福之源、成长之梯、成功之基，知行合一、拼搏进取，不负韶华！

第四，锤炼卓越出众的才能。本领是担当的基础，能力是成功的钥匙，有了过硬的本领和能力，才有可能将理想变为现实，从平凡走向卓越。刚才发言的高晓萱同学，是石大卓越学子的代表，大学期间她充分利用学校提供的优质条件和平台，勤奋学习、努力钻研，不断超越自我；于连栋教授是新时代优秀教师的代表，他严谨治学、开拓进取，践行着崇尚学术、追求卓越的大学文化。同学们正处在学习成长的黄金期，希望你们将大学作为锻造自我的“熔炉”，向书本求真学问，向实践求真本领，博学、慎思、笃行、明辨，锻造出解决难题的金钥匙，锻造出担当大任的硬肩膀！

今年元旦前夕，教育部陈宝生部长来校指导工作，称赞石油大学“是一所值得尊敬的大学”。值得尊敬的大学，首先必须是能够培养出一流人才的大学。石大的所有教职员工将怀着“育天下英才”的永恒追求，以学生为本，以育人为乐，汇聚最好资源，以最优秀的教师培养最优秀的你们！

同学们，新时代充满新机遇新挑战；新征程期待新成长、新担当。让我们弘扬“家国同心、艰苦奋斗、惟真惟实、追求卓越”的石大精神，以青春之我、奋斗之我，融入时代进步、民族振兴的时代洪流，向实现“两个一百年”目标不断奋进，让青春因磨砺而出彩，让人生因奋斗而升华！

最后，祝愿同学们在石大幸福快乐地成长，也让我们共同祝愿石大的明天更加美好！

(责编：李依环、刘军涛)