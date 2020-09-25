中国戏曲学院建校70周年 多场演出展示教学成果

人民网北京9月25日电 （记者 郝孟佳）近日，中国戏曲学院举办建校70周年展演展播新闻发布会。从9月22日开始，历时四个多月的“《春华秋实》——中国戏曲学院建校70周年系列作品展播”将在线上持续推出。

中国戏曲学院成立于1950年1月，最初称文化部戏曲改进局戏曲实验学校，首任校长是中华人民共和国国歌词作者、戏曲改进局局长田汉。

中国戏曲学院院长尹晓东介绍，本次展览将着力呈现中国戏曲学院从创业到改革，从探索到完善，所走过的风雨历程，取得的辉煌成就，特别是新时代以来在党的方针政策指导下，学院在戏曲人才培养、戏曲科研与创作、服务社会、文化传承与国际文化交流等方面发挥的重要作用，为中华戏曲艺术传承与发展、传统文化复兴与弘扬做出的积极贡献。

据介绍，未来4个月，学院将举行140场线上展播。展播内容主要分为名师风采、教学成果、原创剧目、科研成果、重大比赛、国家使命和文化交流七个方面。展播既包括了上世纪50年代纪录萧长华、雷喜福、程砚秋、贯大元、茹富兰、赵桐珊等很多老一辈京剧艺术家、戏曲教育家的教学活动纪录片《含苞待放》，由梅兰芳、姜妙香领衔主演的京剧电影《洛神》，由张君秋、刘雪涛主演的京剧电影《望江亭》，也有80年代的中专班毕业演出、中国戏曲学院实验京剧团建团折子戏专场，由赵荣琛、王玉敏、钮骠联袂演出的京剧电影《六月雪》等。几乎覆盖了学院70年来本科、研究生、继续教育、附中等各类培养层次。

此次展演，京剧系、音乐系师生全梁上坝，表演系优秀中青年教师联合献艺，也将充分向社会展示学院的师资水平与高度，通过老师们课堂上的口传心授，再结合舞台上的躬身示范，进一步提升学院教育教学成效。

学院继续教育部近年来为大运河沿线戏曲传承人开办了高研班，培养众多优秀人才，此次展演活动，遴选了大运河沿线2名国家级戏曲非遗传承人、2名省级戏曲非遗传承人、2名市级戏曲非遗传承人集中进行传承成果展演，演出茂腔、四平调、张北干磕、山东梆子、淮海小戏、瑶剧等地方戏曲剧种特色剧目。

中国戏曲学院院长尹晓东表示，作为中国唯一一所独立建制的培养戏曲艺术高级专门人才的戏曲教育最高学府，举办建校70周年展播、展演、展览、研讨会等系列活动，旨在回顾历史、总结经验、展示成就、激励师生，为在新时代促进我国戏曲教育发展、戏曲高端人才培养向更高层次和水平迈进。

“在高等教育里面，戏曲人才的教育比较特殊，是最具有民族特色、国家文化特征的高等教育，但是就因为它的特殊，社会对于如何办好戏曲高等人才教育也有各种各样的观察和担忧。”中国戏曲学院党委书记龚裕说，“我们的信心在不断增强，虽然其中有很多曲折、顿挫，但在今天的社会生活里戏曲仍然是枝繁叶茂、花团锦簇，这里有中国戏曲艺术的根深蒂固，又有一代代戏曲教育工作者和戏曲创作者的不懈探索和努力。在不断追求的过程之中，国戏人的文化自信和文化自觉更加坚定。”

龚裕表示，面向未来，中国戏曲学院将进一步建设成具有新时代中国特色的戏曲家的摇篮，更好地服务于国家战略，继续为建设“民族特色鲜明、国内水准一流、国际影响广泛”的高水平特色型艺术大学而不懈奋斗，为戏曲教育、戏曲艺术事业做出更加积极的贡献。

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