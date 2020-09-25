华南理工大学广州学院2020级新生开学典礼举行

人民网北京9月25日电 “同学们选择了蒸蒸日上的华广，华广也迎来了朝气蓬勃的你们！”伴随着昂扬的校歌，华南理工大学广州学院日前举行了2020级新生开学典礼。该校校长杨中民发表了题为《向着星辰大海，破浪前行》的主题讲话，寄语新生通过四年的学习，能够努力成为视野开阔的人、具有很强学习能力的人、具有创新精神的人、能够解决实际问题的人。

据悉，今年是华南理工大学广州学院建校15周年，学校凭借“名校优势、地域优势、行业优势和机制优势”，围绕应用型人才培养，人才培养质量和办学水平得到稳步提升。杨中民表示，华广将努力为同学们成长成才构建多元化的进修平台，搭建高质量的实践平台，同时着力提供个性化的活动平台，让每个同学都能成长为唯一的、不可替代的人。

典礼上，该校经济学院副院长王业雯作为教师代表发言。她表示，“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”，希望同学们以学习为快乐、享受学习，把学习和求知当作人生的日常；有勇气、有担当，勇于尝试和探索，勇于打破现状，走出舒适区，锻炼创新实践、沟通协调等能力，拓宽眼界；热爱自己所热爱，学会接纳自己。

新生代表张实超今年进入了通信工程学院就读，发言中他回顾了自己经历疫情、延期高考，到与怀揣梦想的新华广人相聚一堂、开启新奋斗的感受，发言表示自己将努力做学识丰厚、堪负重任、明德修身、明辨是非、志存高远、胸怀祖国的青年，以梦想为伴、砥砺向前。

(责编：熊旭、刘军涛)