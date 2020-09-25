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体育课不该“燃烧自己照亮语数外”

2020年09月25日09:42  来源：中国青年报
 
原标题：体育课不该“燃烧自己照亮语数外”

　　“你最想写什么作业？”“我想写体育作业。”

　　小时候，很多人一定都开过这样的玩笑，没想到体育课留作业竟然要成为现实了。9月22日上午，在国务院新闻办公室新闻发布会上，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在答记者问时透露，不远的将来，学生们的作业列表中，将加入一项全新内容——体育作业。

　　近年来，“体教融合”的概念被屡屡提及，加强教育与升学过程中对体育课的重视，也多次被搬上台面讨论。例如，云南省宣布，从2020年秋季学期入学的七年级学生起，将体育在中考中所占的分值提升到100分，与人们传统观念中的“主科”语数英并列。体育课的地位进一步提高，已成为教师、家长、学生乃至全社会的共识。

　　如果说，之前的举措与提议大多集中于分数层面，以发挥其导向作用，那么“体育课留作业”则是实实在在地打响了体教融合改革的响亮一枪。

　　体育课留作业不仅是局部改革，可以说是对过往只注重文化课而忽视体育锻炼的纠偏，毕竟老一套教育模式的隐患已经显现出来。我们也应该思考，体育课留作业，我们真的准备好了吗？体育课应该布置怎样的作业？如何平衡体育课作业与文化课作业的时间分配？如何“批改”体育课作业……这些必须要面对的问题。

　　体育课作业首先要保证内容科学合理，这离不开一支专业的体育教师队伍。国家体育总局和教育部印发的《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》也表示，要为优秀退役运动员进入校园当体育教师、体育教练打通通道，并且在学校里设立教练员岗位。

　　体育教师要尽快适应自身定位的转变，改变以前“燃烧自己，照亮语数外”的工作方式，让体育课真正地惠及学生；文化课老师也该转换思维，毕竟，如果文化课作业不减少，再增加体育作业，孩子们真的吃不消。

　　在当今城市，运动场地严重缩水，成为开展体育锻炼的“拦路虎”。在这一现状明显改变之前，学校可否为学生提供更多便利，比如延长运动场馆开放时间等，为落实体育课作业减少阻力。

　　听说体育课要留作业后，很多父母心中也是五味杂陈。他们无疑希望自己的孩子能通过体育锻炼获得健康体魄，同时也很担心，体育课作业的负担最终会不会落在自己身上，毕竟这届父母见过了太多“教育压力转嫁”。

　　这其实也在提醒人们，体育课作业可以采取更多灵活的形式，而不仅是孩子执行、家长录像。谁说完成作业一定要在放学后？仅从锻炼身体的角度来说，规定学生每天按时跑操，也未尝不可以作为一种布置体育课作业的形式。

　　无论是出于何种目的，体育课的终极意义都是培养健康的体魄，并在此基础上发掘适合学生的运动爱好。随着年龄的增长，学生对体育课意义的感受会愈发强烈。体育课作业应该走出刻板模式，探寻更多灵活高效的方式。

　　我们看到，很多学校建立了各式各样的体育社团，让学生们在紧张学习之余享受爱好，强身健体；有的学校还打造了自己的特色项目，比如游泳、武术、三大球等。一些社会资源也积极参与，在笔者家乡县城，很多社会篮球队会到中学选拔球员，带他们一起训练，参加城市联赛……这些都可以成为体育课的延伸，也为体育课作业提供了更多打开方式。（吕京笏）

(责编：李依环、熊旭)
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