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辍学人数不断降低 别让任何孩子掉队

2020年09月25日09:41  来源：中国青年报
 
原标题：辍学人数不断降低 别让任何孩子掉队

　　日前，据教育部发布的消息，截至今年9月15日，全国辍学的学生由去年大约60万人，降至2419人，2019年全国小学净入学率为99.94%，初中毛入学率则高达102.6%。

　　这是一个令人十分欣慰的消息。近年来，各级政府尤其是教育部门，为降低义务教育阶段辍学学生数量，下了很大功夫。此次统计的最新数据能精确到个位数，是因为在劝返辍学的工作中，相关部门专门为上述60万名辍学学生建立了台账，每个人的详细情况都有明确记录。通过这种科学的管理方法，教育部门可以时刻掌握辍学青少年的情况，能够尽最大可能帮助他们重返课堂。

　　尽管辍学人数不断降低，但只要还有孩子不能正常接受义务教育，国家控辍保学的任务就还没完成。在义务教育阶段接受教育，是每个孩子应该享有的权利，任何人都不能剥夺其受教育权。虽然这两千多个孩子的辍学原因各不相同，但大致来看，主要存在两方面因素。

　　尽管绝大多数人都深知读书的重要性，但仍有极个别人存在“读书无用论”的偏激想法。它们或许是因为错误观念根深蒂固，短期内难以改变，或许是受制于狭隘闭塞的生活环境，导致一些家长没有将孩子送进校园接受教育。

　　另外，物质条件的限制，也是一个不可忽视的现实因素。有些贫困家庭急于用钱，即便孩子想上学，监护人也会逼着孩子外出打工。还有一些贫困的农村地区的父母，想把女儿尽早“嫁出去”，收些彩礼，改善家庭条件。

　　在现实中，观念与物质条件的因素往往会共同产生作用，越不读书，越没出路，进而产生恶性循环。要想进一步减少辍学人数，真正做好控辍保学的工作，需要政府部门继续加强对监护人的宣传工作，让其明确知晓不让孩子接受义务教育，不仅会毁掉孩子的前途，也会让自己陷入违法的巨大风险中。学校与政府部门都应该做好劝返与监督工作，帮助监护人消除错误观念，鼓励他们更好地保护孩子的合法权益。

　　此外，精准扶贫工作要与控辍保学工作结合起来，尽量避免因贫辍学现象的发生。正如教育部副部长郑富芝所讲到的，“对于52个国贫县，我们在进行帮扶、督促、指导”。在最大程度上保障贫困家庭孩子的受教育权。事实上，完成脱贫任务不只体现在经济指标上的脱贫，也需要在思想观念与教育状况上“脱贫”——挣开陈腐与错误的思想枷锁，让监护人保护与鼓励孩子接受义务教育，完成学业后的孩子才能更好地反哺家庭，进而真正实现“读书改变命运”。（黄西蒙）

(责编：李依环、熊旭)
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