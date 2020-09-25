原标题：中科院为什么要成立哲学研究所

9月24日，在中国科学院哲学研究所（以下简称“中科院哲学所”）揭牌仪式上，中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所蒲慕明院士讲了这样一个故事。一位研究员给自己的研究生出了一个题目，验证一个学术假说。这位研究生进行了两组严谨的实验，却没有得到假说预测的结果。他和他的导师都有点沮丧，认为结果是失败的。导师还表示，如果第三组实验也没有得到预测结果，那么就给学生换一个课题。

“这怎么能说是失败呢？这应该是成功的。这只能说明这对师生都缺乏科学哲学修养。”蒲慕明说：“科学哲学普遍接受的一个观点是，科学假说存在的意义不是为了给实验来证实的，而是给实验反驳的。科学实验的目的不是要验证假说，而是要推翻或者修正假说，从假说、到反驳、到新假说的出现，这才是一个完整的科学研究的过程。我认为这对师生要做的不是换一个题目，而是沿着这个方向更深入地做下去。”

这个例子，或许能够解答中国科学院成立哲学研究所的初衷。

回顾历史，中国科学院成立之初，是一个集自然科学和人文社会科学于一身的综合性研究机构，并于1955年成立了中国科学院哲学社会科学部。1977年，在中国科学院哲学社会科学部基础上，正式组建中国社会科学院，而中国科学院则专注于自然科学的研究。时至今日，中国科学院的定位是中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心。

如今，中国科学院成立哲学研究所，是不是要和中国社会科学院哲学研究所或高校哲学系进行同质竞争？中科院哲学研究所要研究什么？

中国科学院副院长、中国科学院大学校长李树深说：“中科院哲学所将以哲学家和科学家共同关切的重大问题为研究导向，致力于探讨现代科学的哲学基础和当代科技前沿中的哲学问题，以及与科技发展密切关联的价值、文化和制度问题。”研究所下设5个研究中心，包括：逻辑学与数学哲学中心、物质科学哲学中心、生命科学哲学中心、智能与认知科学哲学中心，以及科学与价值研究中心。

中科院哲学所按照现代新型研究所的治理模式，设立战略咨询委员会、学术委员会和所务委员会。战略咨询委员会名誉主任由中国科学院院长白春礼院士担任，主任委员由李树深担任；学术委员会主任由量子物理学家孙昌璞院士担任，副主任委员由中国科学院大学哲学系胡志强教授担任。

李树深表示：“在中国科学院建立哲学研究所，从哲学的高度把握科技进步的大方向，提升中国的科技原创能力，是中国特色社会主义新时代赋予中国哲学界的新使命。当代基础科学的前沿直接关联着众多重大的哲学问题。像物质之谜、宇宙之谜、生命之谜和意识之谜这类问题的澄清与解决，已经构成历史上罕见的重大科学革命的契机，并且需要科学家与哲学家来携手推进。当代的新技术变革，特别是信息技术、能源技术、生命技术、智能技术和空间技术的进展，正在重塑人类社会的产业结构和组织方式。当前我们国家正在实施创新驱动战略，推进以科技创新为核心的全面创新。如何突破科技创新的体制与机制障碍，同样需要发挥哲学思想的引领作用。”

中国科学院院长白春礼对中科院哲学所提出了几点希望，第一点就是要“精准定位，密切围绕当代科学的前沿和基础问题开展研究”。他说，“特别是要结合物理学、生命科学、人工智能等领域的最新进展，在宇宙、生命、意识的本质这些正酝酿革命性突破的问题上，开辟新的思维空间。”

白春礼表示：“中国的科学发展要实现阶段性跨越，就必须紧扣科学前沿中的基本问题进行开拓和创新，而不能只是在已建立的概念体系和研究路径上跟踪国际上的工作。为此，科学家必须提升自己的创造性思维能力，其中哲学学习和哲学思维的训练非常重要。”他说，从历史的维度来看，哲学是科学之源。从科学发展的动力来看，哲学往往是革命性科学思想的助产士，“在科学革命阶段，科学共同体需要建立新的范式，需要用新的概念之网来重新整理科学事实。而科学概念和思想的变革，有赖于科学家完成思维上的自我超越，这时候必然会涉及哲学上的争论，必然会在哲学思想中寻求灵感。”从人类的知识系统来说，从人类探索自然真理的过程来说，科学和哲学是紧密联系在一起的，“任何科学理论的内核，都带有某些哲学预设。科学的发展往往会带来哲学观念上的变化，而哲学思想的变革也会为科学的洞见提供广阔的思想空间。可以这样来说，缺乏哲学的科学是盲目的，而缺乏科学的哲学是空洞的。正是科学和哲学的相互激荡，使得人类的思想一次一次突破和超越自我，造就了人类文明的辉煌。”

目前，中科院哲学所正在凝聚中国科学院各研究所的相关力量，搭建科学家与哲学家的协作对话平台。白春礼说：“当前在国际环境包括科研环境处在激烈变动的时候，需要沉下心来，凝神定力，抓源头、抓基础，建立科学家与哲学家的联盟，发挥科学与哲学的相互促进作用，矢志不渝、久久为功，形成一个新理论、新思想、新方法不断涌现的科研环境，服务于国家和人民，为人类文明作出贡献。”

(责编：李依环、熊旭)