留学生自述：汉语学习之路风景独好

作为一名来自泰国的留学生，我在中国学习汉语已有两年半的时间。在学习汉语的路上，我一直勇往直前。尤其在齐齐哈尔的学习生活中，积累了很多经验。

听懂东北话对我来说并不是件容易的事儿，后来慢慢发现自己开始习惯东北人的日常对话。用我老师的话来说：“学汉语难是难，但是你要慢慢理解中国人的想法，慢慢来就能学得好。”其实每位老师都会跟留学生说类似的话，我知道老师这么说是为了鼓励我们，同时他们也在很用心地教我们。那时候，我的内心希望自己可以变成很用心学习汉语的学生。

不久我就找到了有效学习汉语的方法：首先要在课堂上努力学习，不能旷课，因为老师在课堂讲的内容非常重要。如果有问题或有不明白的地方，老师都会慢慢引导，不厌其烦地为我们讲解。其次就是为了提升自己的汉语口语水平，要交中国朋友。和中国学生一起参与活动，就可以逐步了解中国人的思维方式。对我来说，看中国节目、中文书或者漫画，听中文歌也非常有用。而且我最近发现，中文歌的歌词很是优美动人，一找到喜欢的中文歌，就迫不及待地开始学里面的词句。

说起课外活动，留学生也有很多项目能够参与，它是课堂教学的必要补充。记得有一次，我有机会跟中国学生一起在艺术活动中表演节目，非常开心能认识新朋友。在一起练习的日子里，我用汉语跟他们交流，学到了很多在课堂上没学过的生词。

一开始我很不适应中国的气候和生活，尤其东北的天气寒冷又干燥。但当我知道在东北能看到雪时，特别开心。所以我想，即使是寒冷的齐齐哈尔，也有它自己的魅力和浪漫。

中国菜也是我的最爱。之前在泰国各地都能看到中国菜的身影，我最爱的是各式各样的火锅、麻辣烫、宫保鸡丁、锅包肉、北京烤鸭、小笼包等，很多外国朋友也爱吃这些菜。美食要和朋友一起分享，在享受美食带来的快乐的同时，我和中国朋友的友谊也在慢慢升温。

在中国学习汉语期间，我结识了许多新朋友——有的是外国友人，有的与我心有灵犀，有的和我兴趣相投。

2020年是不寻常的一年，我的汉语学习之路还在继续，在这条路上，虽然会遇到挫折，但是幸运的是有朋友陪我一起走，无论多难大家都互帮互助，不轻言放弃，路上的经历是我珍贵的回忆。

学习汉语的经验、帮助过我的人们的善良、美丽动人的风景、中国传统节日的美好氛围……这些都印在了我的脑海中，也永远烙印在我的心中。

（作者为齐齐哈尔大学泰国留学生李明珠）

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