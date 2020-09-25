八部门印发意见激发中小学办学活力

本报北京9月24日电 （记者吴月）教育部等八部门日前印发《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》。24日的教育部新闻发布会上，教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，围绕基层反映的突出问题，意见主要从四方面有针对性地提出政策举措。

针对基层反映的对学校“管得太多”的问题，意见提出保障学校办学自主权，包括保证教育教学自主权、扩大人事工作自主权、落实经费使用自主权。

针对“激励不够”的问题，意见提出，增强学校办学内生动力。强化评价导向作用，不得以中高考成绩或升学率片面评价学校、校长和教师，坚决克服“唯升学”“唯分数”倾向。强化校内激励作用，构建完善的教师激励体系。其中，意见提出要健全绩效工资激励，完善学校绩效工资分配办法，向教育教学实绩突出的一线教师和班主任倾斜。

针对“保障不够”的问题，意见提出提升办学支撑保障能力，注重选优配强校长、加强条件保障、拓展社会资源。要建立健全办学激励机制，加大优秀校长教师表彰宣传力度，新增绩效工资总量主要用于奖励性绩效工资分配，进一步提高奖励性绩效工资在绩效工资总量中的占比，核定时向提高办学质量成效显著的学校倾斜。对具有高级职称、坚持在教学一线工作至退休且教学业绩突出的教师，尤其是长期在艰苦边远地区工作的乡村教师，要加大荣誉表彰和物质奖励力度。

针对“管理机制不健全”的问题，意见提出，通过完善宏观管理、内部治理、社会监督，健全办学管理机制。

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 14 版）

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