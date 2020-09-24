留学英国呈现三大新趋势

英国大学招生服务中心（UCAS）近日发布的《2020年英国本科申请数据》显示，截至今年6月30日，英国本科总申请人数超过65万，创四年来新高。其中，申请英国大学本科的中国内地学生，较去年同期增长23%，达2.4万人。

英国高等教育统计局（HESA）数据显示，2018/2019学年有485645名国际学生在英国攻读学位，中国内地学生赴英国留学总人数超过12.03万。同时，近三年中国内地学生就读授课式硕士的人数呈持续增长态势。

就此，相关专家表示，学制短是英国高等教育吸引留学生的一大特色，本科学制3年（苏格兰4年），授课式硕士只需要1年。

值得关注的是，英国政府官网于9月发布消息，将原计划2021年1月开放的新学生签证提前至2020年10月5日，新学生签证将取消研究生阶段的学习时间限制，不再限制持有学生签证的总时长。此外，为了减少疫情对国际学生学习计划的冲击，英国高校纷纷出台了相关政策，比如，不少英国高校延长了2020年入学申请的截止日期；秋季入学可以选择在线同步上课，可以在2021年1月之前的任意时间到校。

看重教育质量与学制短

根据启德教育日前在线发布的《2020英国留学报告》， “教育质量”与“学制较短”是中国学生选择本科留学英国的主要原因。

相关专家表示，最近两年，越来越多的英国大学开始接受中国高考成绩直接申请本科大一。除了高考直申这个途径，英国本科升学还包括：通过A-Level或IB、AP成绩申请本科大一；通过本科预科课程衔接本科大一；通过国际大一文凭课程衔接本科大二。本科预科与国际大一文凭课程的留学费用约为每年20-28万元人民币，本科留学费用约为每年20-40万元人民币。

来自英国大学招生服务中心的数据显示，2020年本科留学申请人数最多的专业为药学、商科、社会学、创意设计专业，非欧盟申请者中申请人数最多的专业则是商科、社会学、工程技术。

来自启德教育的数据显示，2019/2020学年，中国学生本科申请商务管理专业的占比最高，其他依次为会计与金融类、艺术类、基础科学类、传媒类等。

选择教育类专业学生增多

英国院校的硕士课程分为授课式硕士和研究式硕士两种，授课式硕士因学制较短，一直为中国学生所青睐。

《2020英国留学报告》数据显示，“教育质量”“学制较短”与“升读名校”是中国学生硕士留学选择英国的主要原因。据悉，硕士留学费用约为每年20-49万元人民币。

报告同时显示，中国学生在英国攻读硕士，专业选择依次为商业&管理研究、教育、工程技术、创意艺术&设计、传媒、计算机科学等。

值得关注的是，相比于2018年，中国学生攻读硕士，选择商科、传媒类的比例下降，选择教育类专业的比例继续上升，这与国内教育行业发展迅速，对于教育专业背景的海归人才的需求提升密切相关。

中国家庭多选择老牌学校

中学阶段，据英国私立学校委员会（ISC）官方数据显示，2020年1月，英国中学生中来自中国内地的学生人数上升至10864人。

据悉，英国中学分为公立中学、私立中学与国际中学三类，一年的留学费用分别为18-22万元人民币，30-60万元人民币，30-40万元人民币。

《英国留学报告》数据显示，中国家庭在选择英国中学时，核心考量因素是“院校排名”与“名校升学率”。另外，地区的“社会安定性”也是重要考量因素。在具体选择层面，中国家庭一般会选择英国的老牌寄宿制及走读学校。

需要注意的是， 18岁以下的学生赴英留学，需合法监护人代替其父母履行监护义务。

(责编：郝孟佳、马昌)