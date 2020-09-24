原标题：杨家村飞出名牌大学生

“杨舍勒的小姑娘杨兰英考上了大学，被兰州大学录取，已经拿到了通知书。”这是甘肃省东乡族自治县大树乡杨家村最近广为流传的喜讯。

杨兰英被兰州大学录取，改变了杨家村没有大学生的历史。

东乡族自治县山大沟深、气候干旱，是甘肃省扶贫攻坚的硬骨头。杨家村地处东乡族自治县大树乡偏远的山区，交通不便、世代落后。曾几何时，吃饱肚子都是难题，上大学更是天方夜谭。

58岁的杨舍勒从小生长在杨家村，没上几天学，多少年过着面朝黄土背朝天的生活。家里7口人种着8亩山地，靠天吃饭，生活过得十分紧张。2013年，成为建档立卡贫困户。

家里靠种地解决温饱都困难，年轻的时候，农闲时节，杨舍勒就得外出打工，在兰州的建筑工地当小工，靠苦力挣点儿钱补贴家用。全家收入靠杨舍勒一个人。杨兰英还小时，姐姐因家庭经济困难，初中一毕业就离开了校园，帮家人干农活。

3年前，杨兰英初中毕业，她中考成绩优秀，被临夏回中录取。正当杨兰英为能去州府临夏市的高中读书而高兴时，杨舍勒却犯了难。“年纪大了，身体也不好，外出打工没人要。”女儿若继续上高中，学费生活费是一笔很大的开支，杨舍勒知道，对于这个贫困家庭来说，这是雪上加霜。

是否让女儿杨兰英继续上学，让杨舍勒一家左右为难。在东乡农村，多少年来，女孩念高中的不多，能上大学的更少，加上自家的家庭经济状况，杨舍勒一度打起了退堂鼓，不愿让女儿上高中。

就在杨兰英可能无缘高中校园时，事情出现了转机。按照结对帮扶安排，共青团临夏州委结对杨家村，团干部在走访贫困户时，第一时间发现了杨家面临的困境。了解事情的来龙去脉后，团州委帮扶干部一边动之以情、晓之以理，做杨舍勒的思想工作，劝他继续让杨兰英上学；一边立即行动起来，帮助杨兰英克服眼前的实际困难。

在团临夏州委帮扶干部的积极努力下，临夏州一名青年企业家表示愿意资助杨兰英完成高中学业，承诺给她每个月500元生活补助；另一家企业每个月资助250元。如此一来，杨兰英的高中生活费有了着落。为解决杨兰英的学习资料、书本方面的费用，团干部决定自掏腰包，每年为杨兰英购买学习资料。

“有这么多好心人帮助，我们更应该努力向前走。”有了团组织的关怀，杨舍勒心里暖暖的，很快改变了主意，决定送女儿上高中。与此同时，他也积极行动起来，靠自己的双手创造新的生活。

利用精准扶贫政府贴息贷款，杨舍勒开始养牛养羊，从开始的一两只到如今有15只羊、3头牛。这几年来，每年能卖出一两头牛、六七只羊，生活逐渐好起来了。今年开春，杨舍勒还扩建了羊圈，准备进一步扩大养殖。

正当杨舍勒满怀信心扩大养殖规模、提高养殖效益时，就读高三的女儿杨兰英正在紧张地备考。杨兰英就读高中时，长期在校寄宿，杨舍勒忙着自己的牛羊，很少问及女儿读书的情况。可杨兰英并不孤单，团干部们经常和她联系，掌握学习动态，到节日或假期，还会和她一起小聚。

“这种关注和鼓励，让我前进的动力更足了。”在高中，杨兰英珍惜难得的学习机会，勤奋踏实，学习成绩一直在班级前列。到高三时，她已下定决心，要靠自己的努力，不辜负好心人的期望，考上理想的大学。

多年来，杨舍勒身体一直不好，杨兰英看在眼里、急在心上，从小就想“长大了当一名救死扶伤的医生”。功夫不负有心人，杨兰英高考考出了高出一本线近50分的好成绩。根据高考招生的相关政策，今年兰州大学面向甘肃省招收定向基层的医学生，可以享受减免学费。咨询了身边的老师后，杨兰英第一志愿填报了兰州大学的定向基层医学专业。日前，高考招生结果揭晓，杨兰英顺利被兰州大学录取。

一心想发“羊财”的杨舍勒怎么也没想到，自己的女儿能考上大学，还是有名的兰州大学。这些天来，这个饱经沧桑的农村老人脸上挂满笑容。为了送女儿上大学，他已决定卖掉一头牛，“这是天大的事，砸锅卖铁也要支持女儿”。

团干部的关怀在继续，日前，团临夏州委团干部又专门来到杨舍勒家，向杨兰英表示祝贺，并了解上大学需要帮助的事宜。根据杨兰英的实际情况，团临夏州委决定要继续动员社会力量资助杨兰英大学期间的生活。同时，和兰州大学团组织建立联系，共同帮助杨兰英成长进步。

日前，团临夏州委在东乡县大树乡举办的“爱心圆梦”公益助学金发放仪式上，杨兰英获得5000元助学金。

活动中，杨兰英代表受助的8名学生发言，特别感谢团州委及爱心企业家一直以来对他们无微不至的关怀和鼓励，表示今后会努力学习、奋勇拼搏，不负国家的期望、社会的爱心，争取以更加优异的成绩来回报社会、为建设家乡贡献青春和智慧。（马富春）

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