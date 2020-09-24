八部门：不得以中高考成绩片面评价学校和教师

人民网北京9月24日电（李依环）近日，教育部、中组部、中宣部等八部门联合印发《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》（下称《意见》）。在增强学校办学内生动力方面，《意见》明确提出，要强化评价导向作用，各地要树立正确的政绩观和科学的教育质量观，不得以中高考成绩或升学率片面评价学校、校长和教师，坚决克服“唯升学”“唯分数”的倾向。

今天举行的教育部新闻发布会上，教育部基础教育司司长吕玉刚答记者问时表示，评价具有重要的指挥棒和导向作用。激发办学活力，必须保证学校沿着正确的方向去实施，这就要求有一个评价导向的指引拉动。《意见》进一步强调要建立健全以发展素质教育为导向的学校办学质量评价体系，要强化过程性、发展性评价，要更加注重评价学校在提高办学质量方面的实际成效，也就是对评价的导向问题做出明确的部署。

吕玉刚指出，各地要树立正确的政绩观和科学教育质量关，不得以中高考成绩或者升学率来片面地评价学校、评价校长、评价老师。要把考试升学建立在全面发展素质教育的基础之上，把素质教育的功夫做足、做实、取得成效。

吕玉刚介绍，教育部正在研究制定包括义务教育、普通高中教育以及学前教育幼儿园的办学质量评价标准。这个评价指南包括对县域教育质量的评价、对学校教学质量的评价，以及学生学业发展质量的评价等三个层面。目前，这个指南仍在征求意见中。

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