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科学嘉年华 玩转科普日

本报记者  刘  峣

2020年09月24日06:14  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　小观众在“人类与传染病的博弈”主题展览中进行互动游戏。

　　9月19日至25日，以“决胜全面小康、践行科技为民”为主题的全国科普日活动在全国范围举行。在全民战疫、科技战疫的背景下，今年全国科普日在日常科普内容基础上突出应急科普，并以线上线下融合的方式为公众献上科普活动盛宴。

　　科普如何与防疫抗疫相融合？如何办得更有趣、更生动？近日，记者走进了北京科学嘉年华活动现场。

　　

　　应急科普唱主角

　　钟南山、屠呦呦、顾方舟……来到位于北京科学中心的第十届北京科学嘉年华现场，“人类与传染病的博弈”主题展览吸引了参观者的目光。

　　传染病病毒长啥样？疫苗是如何研发的？快速流调是怎样实现的？新冠肺炎疫情的暴发，让公众前所未有地关心和关注传染病防控。此次主题展览便通过回顾人类对传染病的认知、探索与博弈历程，普及传染病防控的科学思想和方法，介绍科技战疫的新技术和新成就，展示了科学在征服传染病过程中的力量。

　　在“探索，发现隐形世界”展区，SARS、禽流感等传染病的病原体模型和虫媒标本令不少参观者驻足。传染病的历史、病原体发现历程等相关科学知识以直观的方式呈现，展示了一个曾受限于科技发展而隐藏在重重迷雾中的神秘微观世界。

　　在“创新，保护生命健康”展区，参观者可以从科学防护、排查追踪、精确诊断、精准救治、社会防控等角度，感受科技在防疫抗疫中的重要作用，了解人类与传染病博弈的艰辛历程。

　　展览在展示科技战疫最新成果的同时，还设置了不少互动体验项目，让观众亲身体验“黑科技”的厉害——通过游戏了解不同材质口罩的防护效果、操作核酸检测和呼吸机等医疗设备感受科技的力量……各种高科技的设备和科学的防控机制，让参观者对战疫胜利有了更充足的信心。而在“发现，实现共存和谐”展区，由少年儿童创作的抗疫连环画、绘画等作品，再现了疫情期间全国上下众志成城、抗击疫情的动人场景。

　　据了解，此次“人类与传染病的博弈”主题展既是北京全国科普日活动的组成部分，也是北京市科协常态化应急科普的重要内容。通过此次展览，主办方希望对公众进行健康防疫基础科普，讲述科学发展和技术创新在人类传染病抗争史中的重要作用。

　　科技酷品引潮流

　　作为全国科普日北京主场活动之一，今年的北京科学嘉年华精心设计了主场活动、首都科普联合行动、北京云端科学嘉年华、首都科普扫码打卡等活动板块。

　　在北京科学中心举办的“科技酷品展”上，科技抗疫的“酷品”同样亮相其中。江苏卫护医疗科技有限公司使用长纤聚酯纤维功能性材料，提高了手术衣、隔离衣等防护服产品的防护效率，让抗疫前线的医护人员工作更安全、穿着更舒适；在疫情最为紧张的时刻，中益华伟（北京）医疗科技服务有限公司和中国通用技术集团联合开发，仅用8天时间便制造出移动式软器械消毒供应中心，并落户北京小汤山医院，满足了疫情物品的处理需求。

　　除此之外，不少前沿科技产品与技术、科技创新成果及科普设备产品也出现在嘉年华活动中。在“科技酷品展”上，北京智芯微电子科技公司带来了旗下多款工业芯片。近年来，智芯公司建成了中国唯一一个国家级工业芯片实验平台，可保障15亿颗芯片24小时安全稳定运行超过10年，达到国际领先水平。

　　智芯公司有关负责人介绍，“十四五”期间，我国电力、轨道交通、石油石化、汽车电子等重点工业领域对芯片的市场化需求量近5000亿元，但目前我国部分高端工业芯片的国产化率却不足1%。与通用芯片相比，工业芯片对于应用温度和应用环境、芯片寿命和安全性的要求更为严苛。

　　自动驾驶、卫星航天、脑电波技术……据了解，“科技酷品展”共汇集在京科技企业、科普单位的数十件科普展品，涵盖智慧城市、医疗健康、信息技术、人工智能、航空航天等诸多创新领域。展览通过不同的技术手段展示科技前沿的新技术，为公众搭建科普体验平台。

　　“观众朋友们大家好，我是今天的天气播报员。”19日上午，在北京科学中心“小球大世界”展区，一场有趣的天气播报大赛正在进行。空中的“地球”缓缓转动，满天星辉在头顶环绕——坐在屋内，有种置身银河的梦幻感。在天气节目主持人管文君的带领下，50多名小朋友正在学习气象知识、模拟主持节目，开启了一段和天气相关的探索之旅。

　　“小球大世界”是北京科学中心从美国国家大气与海洋管理局（NOAA）引进的球面科学展示系统。系统使用计算机和4个视频投影仪，将行星数据、大气风暴、气候变化、海洋温度等动画图像以直观的方式呈现在巨大的动画球体上。科普日活动期间，这里陆续开设多场主题讲解，以火星、气象等为内容，让小观众体验星球与天空的奥妙，过足科学瘾。

　　云端科普受欢迎

　　线上与线下的结合，是今年全国科普日活动的特点之一。科普日期间，公众登陆“科普日云平台”（https：//www.kepuri.org/），不仅能在云端观看现场直播、科普视频，还能云游全国各地科普日现场，参与知识竞赛、科普课堂等多种活动。截至目前，云平台活动数量已突破2.5万个，参与人数超过1000万。其中，“探索无限：中国科幻电影向阳而生”“目之所见皆星辰”“奔赴阳光无法到达的海底两万里”等特别直播活动观看近百万人次。

　　北京也在科学嘉年华期间举办了丰富的线上活动。据了解，组委会统筹协调首都地区云端科普资源，开辟了以云端科普展、直播嘉年华、科学讲堂汇、奇趣科学游、科普悦览厅、青少科普说等为主要内容的网络科普融合平台，内涵丰富、形式多样，为社会公众提供丰富多彩的科普产品，提供感受创新文化的新体验。

(责编：杨光宇)
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