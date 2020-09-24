我国义务教育有保障目标基本实现（权威发布）

本报北京9月23日电 （记者吴月）“在各个方面的努力和支持下，义务教育有保障取得了重要进展，义务教育有保障的目标基本实现。”9月23日举行的国新办新闻发布会上，教育部副部长郑富芝说，通过明确目标、摸清底数、严格标准、完善措施、压实责任，取得了三方面的重要变化和进展。

辍学学生基本实现了应返尽返。郑富芝介绍，通过分类施策、多措并举，截至9月15日，全国义务教育阶段辍学学生由2019年的60万降至2419人。其中，建档立卡贫困家庭辍学学生清零。2019年，全国小学净入学率达到99.94%，初中毛入学率达到102.6%。

基本实现资助全覆盖。扩大“两免一补”政策实施范围，将义务教育阶段建档立卡学生等4类家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围。1762个县实施了义务教育营养改善计划，覆盖学校14.57万所，受益学生达4000余万人。

义务教育学校基本实现办学条件的配备要求。在校舍建设方面，2013年到2019年，贫困地区新建改扩建的校舍面积约2.21亿平方米。在班额方面，目前56人以上的大班额已降至3.98%，66人以上超大班额基本消除。在师资配备方面，“特岗计划”累计招聘教师95万名，覆盖中西部1000多个县、3万多所农村学校。

此外，充分发挥教育在脱贫攻坚中的重要作用。教育部发展规划司司长刘昌亚介绍，通过实施职业教育东西协作计划、重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划等，“发展教育脱贫一批”工作扎实推进。

下一步，如何进一步做好控辍保学，建立义务教育有保障长效机制？教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，将采取聚焦重点地区、突出关键人群、健全机制等政策举措。相关机制包括联保联控责任机制、定期专项行动机制、应助尽助救助机制、依法控辍治理机制、提高办学水平保障机制。

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 12 版）

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