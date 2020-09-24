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环境设施改善、课程补齐开足，甘肃省秦安县——

老师走起来 学生留下来

本报记者  付  文

2020年09月24日05:19  来源：人民网－人民日报
 

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　　环境简陋，缺少师资，交通不便，甘肃省秦安县的许多乡村学校过去存在教育资源短缺的问题。

　　秦安县按照“学生不动老师动”的思路，建成了陇城教育园区。教师统一走教、课程补齐开足、环境设施改善……教师队伍稳住了，学生上学方便了，教学质量上去了，曾经流出的学生也回来了。

　　

　　放学了，乡村教师常启堂照例站在校门口，看着小学生三五成群离开。

　　这里，是甘肃省秦安县陇城镇许墩村许墩小学。从1988年开始，常启堂就一直坚守于此，30余年来见证了当地乡村教育的变迁。

　　稳住教师队伍，农村孩子就近入学

　　山大沟深，峁梁交错，从秦安县城出发，弯弯绕绕一个多小时才能到达许墩村。这个坐落于高山的小山村，干旱少雨，百姓生活清苦，出行也不方便。

　　1988年，常启堂高中毕业后，回到老家当起了民办教师。“刚来许墩小学的时候，我的工资只有40块钱，学校共有7位老师。”常启堂说，这所山村小学开办于上世纪50年代，学生最多时有220多人。后来，由于适龄入学儿童减少、撤点并校政策实施等原因，规模急剧缩小。

　　“位置偏远、学生减少，老师就不愿意来；没有好老师，家长就把孩子送到镇上或县城读书。这样一来，就成了恶性循环。”常启堂说，除了教学环境简陋，学校课程也开不足、开不齐，孩子们以前几乎没见过专业的音乐、体育、美术老师。

　　在秦安县，这种情况并非孤例。秦安县是国家扶贫开发工作重点县，属于六盘山集中连片特困地区，贫困面积大、人口多、程度深。全县257所小学中，完全小学62所、教学点195所，其中100人以下学校有175所。而且，农村小学分布散、班级规模小，25人以下班级861个，5人以下班级396个。“加之山村条件差，老师不愿来、留不住，教育资源短缺、教师队伍不稳定、城乡学校发展不均衡问题突出。”秦安县教育局相关人士说。

　　为了稳住教师队伍，让农村孩子就近入学，阻断贫困代际传递，秦安县按照“学生不动老师动”的思路，筹措资金2900多万元，在全县最偏远的陇城镇建成了总面积1.12万平方米的陇城教育园区。

　　园区分为住宅区、办公区和综合服务区，包含教师周转房3栋、教研综合楼1栋，并配有食堂、锅炉房、健身设备等附属设施，让教师安居乐业、潜心从教。

　　2015年，常启堂从许墩村破旧的砖房，搬进了陇城教育园区。他入住的是一套80多平方米、两室一厅的房子。“只交了2万元押金，水、电、暖等费用自己承担。”他说，只要自己在岗一天，就不用交房租，“但退休之后一年内要搬走，到时候押金全额退还。”截至目前，园区共有159名教职工入住。

　　与此同时，秦安县改造、新建小学及教学点校舍，优化教学环境。“以前，学校教室陈旧、围墙残破，老师上课之余还要自己做饭。现在，校园翻修一新，还请了厨师做饭，我们能更专注于教学了。”常启堂说。

　　整合调剂资源，教学水平整体提升

　　如今，常启堂的身份变了，他不再是许墩小学教师，而是从“学校人”变身“园区人”。“所有老师，按照完全小学与山区教学点的地理分布、学生就近划片入学和各小学教师的余缺情况，进行统一调剂调配。”陇城教育园区主任王旭升说。

　　在园区内，全体教师实行统一走教：语文、数学、英语等基础学科教师相对固定，定期交流走教；科学、音乐、体育、美术等学科教师，随机巡回走教。同一学科教师可以为多所学校的学生走教上课，有效解决了边远山区学校教师派不去、留不住，课程开不足、开不齐的难题。全镇一共230个中小学教职工，其中固定走教78人、巡回走教12人。

　　毕业于天水师范学院音乐教育专业的王昕，是陇城镇中心小学的音乐教师。从去年开始，每周二、四下午，她都会到许墩小学、赵山教学点给孩子们上音乐课。“主要教简单的儿歌和基础乐理知识，每个教学点上两节课。”和她同行的，还有体育和美术老师。“我们交叉上课，有专门司机接送。”王昕说。

　　园区按照学校地理点位，将辖内17所小学划分为4个走教片区，设置了4条接送教师的线路，每条线路配备1辆专车。同时，还修建了走教片区内的36公里道路，保障走教模式顺利运转。

　　“现在，每周有两个晚上是我们的集体教研时间。”常启堂介绍，全园区的教师统一组编为语文、数学、英语综合、音体美这4个教研组，在园区集体备课、研讨交流。此外，园区教学资源网设立优秀教学课例、教学课件等栏目，各教研组定期上传相关素材，方便任课教师取用。

　　吸引学生回流，教育成本显著降低

　　园区成立后，陇城镇教学质量不断提升。近3年，在全县小学六年级教学质量监测中，陇城教育园区在17个乡镇里从第十三名上升到第八名，进入中游；全镇学业测评成绩由原来在全县排名靠后上升到中等水平。同时，校际差距也在不断缩小。

　　“这一年多来，能明显感觉到孩子们性格更开朗了，也愿意跟老师互动了。”王昕说。

　　教学质量提升又带来了学生回流。据介绍，目前全学区已有68名流出的学生回到原学校就读。今年11岁的边永强，四年级之前都在陇城镇中心小学读书，“家长之前专门在镇上租了房子陪读。”常启堂告诉记者，随着许墩小学条件改善、师资配强，家长又把他们送了回来，“现在，他们家兄弟俩都在许墩小学，走路就能上下学。”

　　“孩子们能够就近入学，不仅巩固了义务教育控辍保学成果，而且减轻了学生家庭租房、交通、误工费用，间接增加了农民收入。”常启堂认为。

　　从走读到走教，也显著降低了农村教育成本。当地曾经这样测算：原来边远山区教学点学生撤并到规模较大小学上学，每天接送学生上下学387人次，需要校车14辆，每天费用为4200元；现在改为接送教师，仅需校车4辆，每天费用为1200元，比接送学生节约3000元；按在校时间200天计算，一年可节省开支60多万元。

　　总结经验，秦安县先后投资1.28亿元，启动了莲花、安伏、五营3个教育园区的建设，服务该区域34个行政村32所学校，受益学生4600余名。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月24日 12 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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