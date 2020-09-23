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教育部：义务教育“控辍”要坚持劝堵结合

2020年09月23日12:33  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月23日电（李依环）今天，国务院新闻办公室就“决战决胜教育脱贫攻坚 实现义务教育有保障”有关情况举行发布会。教育部副部长郑富芝介绍，教育部把打赢教育脱贫攻坚战、实现义务教育有保障作为重大政治任务，一手抓“控辍”，一手抓“保学”。在“控辍”上，坚持劝堵结合，聚焦解决突出问题，实现义务教育有保障。

郑富芝介绍了教育部在义务教育“控辍”的五方面情况：一是明确目标。落实中央要求，除身体原因不具备学习条件外，贫困家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学，保障有学上、上得起学；对不能到校的残疾学生，采取送教上门的方式，帮助其接受义务教育。

二是摸清底数。要摸清辍学学生有多少、从哪所学校辍学、去向是哪里；也要摸清各类条件需求，办教育、办学校还需要有哪些必要的、基本的教学和生活条件，还需要多少学位、教师、教学设备，哪些家庭需要资助等。

三是严格标准。中央提出，脱贫攻坚的标准不能降低，也不能拔高。要满足国家关于义务教育办学条件的标准，要满足最基本的教育教学和生活条件，要达到义务教育办学条件“20条”底线要求。

四是完善措施。城乡要三个标准实现一致：生师比、生均公用经费基准定额标准、基本教学仪器设备的配备标准。所有的政策、资金、项目要向困难地区、向农村地区倾斜。

五是压实责任。一是要压实教育部的责任，把教育部指导、推动、监督、督促的责任压实。教育部党组成员平均每个人负责七到八个县，做到52个未摘帽县全覆盖，分工负责、挂牌督战重点地区。二是要压实地方政府的主体责任，通过签订备忘录，召开调度会，开展督导检查等措施，压实各方责任，做到全面动员、上下联动、部门协同、联控联保。

(责编：李依环、马昌)
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