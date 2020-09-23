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教育部：家长不让孩子接受义务教育 政府可将家长告上法庭

2020年09月23日11:00  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月23日电（李依环）今天，国务院新闻办公室就决战决胜教育脱贫攻坚，实现义务教育有保障有关情况举行发布会，教育部副部长郑富芝介绍，国家义务教育法规定，家长或监护人有义务、有责任送孩子接受九年义务教育。但是，有的家长不愿意送孩子去上学，当地的政府、教育部门、学校三番五次去做工作、劝返，若还是不同意，政府可以按照义务教育法的规定，把家长告上法庭。

郑富芝指出，控辍保学的目标是实现义务教育有保障。首先要把辍学学生、失学学生劝回来，再保障他们能读好书，这是整个保障的一个前提。但是，劝返工作既复杂也非常的艰难，相关人员在劝返过程中，必须要带着责任感、带着感情，才能真正把它做好。当前，各地在控辍保学方面非常尽心尽责，做了很多探索，也有很多好的经验和做法。

目前来看，导致学生辍学、失学的因素很多，原因也不尽相同。郑富芝表示，孩子辍学的原因大致分为以下几类：一是因外出打工而辍学；第二是因早婚早育而辍学，这类情况女学生相对较多；三是因信教入寺而辍学；四是因感到学习困难而厌学在家；五是因身体原因，不大方便去学校，可能也会导致辍学。

郑富芝表示，根据每个学生不同的情况，各地采取了不同方式综合施策、对症下药，综合运用感情劝说、行政、经济，甚至法律等手段进行劝返。例如，对于辍学外出打工的孩子，首先是“劝”，需要多部门跨区域、跨部门建立联动机制，大家一起来做劝返工作；还有一点就是“堵”，教育部与有关部门联合禁止使用童工，从源头上堵住。分类施策，这需要劝”和“堵”相结合。

郑富芝谈到，国家义务教育法规定，家长或者监护人有义务、有责任送孩子接受九年义务教育。但是，有的家长不怎么愿意送孩子去上学。如果当地的政府、教育部门、学校三番五次去做工作、劝返，还是不同意的话，就严格执法。按照义务教育法的规定，政府可以把家长告上法庭。“这一点，从方方面面反映来看，社会效果很好。它维护了法律的严肃性，更重要的是维护了孩子们接受九年义务教育的权利。”

(责编：李依环、马昌)
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