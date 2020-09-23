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教育部：义务教育辍学学生去年约60万人 今年降至2419人

2020年09月23日11:09  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月23日电 （记者 郝孟佳）今天上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍“决战决胜教育脱贫攻坚 实现义务教育有保障”有关情况。教育部副部长郑富芝介绍，在各个方面的努力和支持之下，义务教育有保障的目标基本上实现了。

郑富芝说，义务教育有保障取得了重要的进展，主要体现为三个变化和进展。第一，辍学学生基本实现了应返尽返。截止到2020年9月15日，全国辍学的学生由去年大约60万人，降到2419人。从全国普及的情况来看，入学率相对较高。2019年，我国小学的净入学率达到99.94%，初中阶段毛入学率达到了102.6%。

第二，基本实现了资助全覆盖。关于资助有两个方面的变化，一个是“两免一补”，现在有效的顺利实施了。两免是对所有的学生免除学杂费、免费提供教科书。一补是对家庭经济困难的学生，进行生活补助，特别是为住校的学生提供生活补助。另一个方面是营养餐改善计划，每年大约有4000万农村孩子享受营养餐的补助，已经覆盖到所有的国贫县。“到目前为止，基本上解决了因贫辍学的问题，就是上学不用花钱了，在学校住宿还要补助生活费。”

第三，基本实现了办学条件的配备要求。主要有三个方面的数据：一是校舍建设。2013年到2019年，贫困地区新建改扩建的校舍的面积大约是2.21亿平方米，全国30.96万所小学、教学点的办学条件基本上达到了要求。二是班额。前些年大班额、超大班额比较严重。目前，56人以上的大班额已经降至3.98%，超大班额基本消除，控制在66人以内。三是师资配备。这几年“特岗计划”招聘的教师大约是95万人，覆盖到全国大约1000个县，覆盖的学校大约为3万所。

(责编：郝孟佳、马昌)
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