26年，守住乡村三尺讲台

山东省人大代表、枣庄市山亭区徐庄镇丝宝侨心小学副校长徐二妹是一名越南归侨。26年前，她自愿回到中国，在山乡的三尺讲台上，默默奉献自己的青春。多年来，在各级侨联组织的关怀下，徐二妹让“知识改变命运”照进更多山里孩子的心灵，也书写了新一代归侨回馈桑梓的精彩故事。

选择乡村 以爱为名

1997年，23岁的越南归侨徐二妹，带着对教育的热爱和对爱情的坚守，毅然放弃南方优越的生活条件，选择了山东一个贫穷落后的小山村，成为大山深处的徐庄镇东七里河小学的一名教师。

“教师如同父母，一定要有爱心，爱能创造奇迹！”徐二妹以此为教育工作的信条，在思想、学习和生活上对学生关怀备至：课余时间与学生交流谈心、帮助学生打理个人卫生。若得知哪个学生家里有困难，她一定第一时间伸手援助。

1998年9月的一天，崔虎村学生陆花（化名）没有到校上课。徐二妹前往陆花家了解到，陆花母亲早年离家，留下生病的父亲与兄妹俩相依为命，几天前家里失火，房子及财产全被烧光，上不起学了。徐二妹立即拿出自己180元的月工资，给孩子买了书包和学习用品，把余下的钱交给陆花的父亲。

这里的孩子家境贫寒，日常除学习外，还要帮父母干农活。七里河村的学生张军（化名）上山摘花椒时崴了脚，直到开学还不能下床。徐二妹每天到家为他补习功课，并时常带些方便面和点心，就这样坚持两个多月，直到张军能行走上学为止。

扎根乡村 呕心沥血

徐二妹扎根山乡、献身教育，得到群众的一致好评。1999年，她当选为学校副校长。

“有教无类、因材施教、寓教于乐、学以致用”是徐二妹教学最真实的写照。在语文教学上，她充分调动学生积极性，高质量完成教学工作，近5年教学成绩均居全镇前3名，所辅导的学生作文多次在省市获奖。在她的带动下，学校的教学成绩始终保持在全镇前3名。

徐二妹还结合山乡孩子的实际，创新班级管理模式，让学生“自我管理、自主发展、自然成长”；通过开展“好习惯伴我行”“知荣明耻我能行”等主题班会活动，对学生进行品德教育；通过设立“守纪星”“文明星”等多种奖励，鼓励学生不断提升自身素质。

心怀乡村 奔走疾呼

自2002年起，徐二妹被推选为枣庄市第七、八、九届侨界政协委员和常委，2017年当选山东省人大代表。身份变了，对山乡教育的热情与责任更强了。多年来，她积极为改善学校办学条件奔波，为农村贫困孩子奉献爱心。

东七里河小学建于上世纪70年代，校舍破烂不堪、墙皮脱落，被山亭区定为D级危房，学生学习生活很不安全。徐二妹积极向山东省侨联和枣庄市侨联反映，向政协委员求助。2003年筹得善款20万元，在东七里河村新建了徐庄镇丝宝侨心小学，极大改变了学校的教学环境。近年来，为给山里孩子一个更好的学习环境，徐二妹在工作之余东奔西跑、多方呼吁，筹得善款44万元，为学校建起了图书室、微机室、实验室，并给每间教室安装了空调。因离家远，很多孩子只能在学校用开水泡煎饼吃，徐二妹看在眼里疼在心里，又多方呼吁、多次协调，筹得资金10万元建起学生食堂，让孩子们吃上了热腾腾的饭菜。

此外，10余年来，徐二妹先后用自己微薄的收入资助贫困学生和弱势群体2万余元。新冠肺炎疫情期间，徐二妹心系坚守一线的医务工作者，又向滕州市东沙河镇卫生院捐赠2000元，帮助医务人员购买医疗防护物资。

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