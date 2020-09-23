我国研究生教育将聚焦关键领域以超常规方式加快培养紧缺人才

教育部22日召开新闻发布会介绍，为确保《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》取得实效，教育部研拟了“十大专项行动”，并将予以重点推进。其中包括聚焦关键领域核心技术，以超常规方式加快培养一批紧缺人才。

教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用介绍，“十大专项行动”中，有三项着眼于服务经济社会发展需求，优化学科设置和人才培养；两项着眼于战略支撑和高端引领；两项着眼于夯实基础，培育核心竞争力；两项着眼于固本培元，深化研究生培养体系建设。

他介绍，关键领域核心技术高层次人才培养行动将聚焦关键领域核心技术，组织“双一流”建设高校和一流企业（院所），统筹一流学科、一流师资、一流平台等资源，以超常规方式加快培养一批紧缺人才，为国家解决“卡脖子”问题和推进科技创新作出贡献。

此外，基础学科深化建设行动将支持一批事关原始创新支撑的自然科学和哲学社会科学领域基础学科，以及具有极高保护传承价值的“绝学”、冷门学科，深化科研组织和评价体系改革，健全投入和激励机制，为科技创新和社会进步夯实长远基础。博士生教育提质行动将超前布局博士生教育，差异化扩大博士生规模。

据介绍，新中国成立70多年来，我国累计培养了1000多万名博士、硕士，今年在学研究生将达到300万人。（记者胡浩）

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